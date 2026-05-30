CDMX vivirá un fin de semana con altas temperaturas y poca lluvia

Se prevé un fin de semana sin lluvias en la capital. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

La Ciudad de México tendrá un respiro de las lluvias durante el último fin de semana de mayo, pero a cambio enfrentará un incremento en las temperaturas que podría llevar los termómetros hasta los 29 grados Celsius.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las precipitaciones disminuirán de forma considerable en comparación con días recientes, mientras que el ambiente será más cálido durante las tardes, especialmente entre sábado y domingo.

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Fin de semana soleado y con temperaturas cercanas a los 30 grados

Los especialistas prevén que entre viernes y domingo predominen los cielos parcialmente despejados y los periodos de sol en gran parte de la capital.

Durante las primeras horas del día se mantendrá un ambiente fresco, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 12 y 14 grados, principalmente en las zonas urbanas de la ciudad.

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Sin embargo, conforme avance la jornada, el calor se hará presente y las máximas alcanzarán entre 27 y 29 grados Celsius.

El sábado se perfila como uno de los días más cálidos del fin de semana, con condiciones mayormente soleadas y escasa probabilidad de lluvia.

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Se recomienda usar bloqueador solar. Crédito: Cuartoscuro.

Estas condiciones favorecerán actividades al aire libre, aunque también implicarán una mayor exposición a la radiación solar durante las horas de mayor intensidad.

Las autoridades suelen recomendar a la población mantenerse hidratada, utilizar protector solar y evitar una exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando los índices de radiación ultravioleta suelen alcanzar niveles elevados en el Valle de México.

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Las lluvias disminuyen, pero no desaparecen por completo

A diferencia de semanas recientes, cuando las tormentas vespertinas fueron constantes en distintos puntos de la capital, este fin de semana se espera una reducción significativa en la presencia de precipitaciones.

La estabilidad atmosférica favorecerá periodos más largos de cielo despejado y permitirá que las temperaturas aumenten durante las tardes.

No obstante, los meteorólogos advierten que la posibilidad de lluvias aisladas no desaparece por completo.

No se descarta por completo que haya lluvias. Crédito: Cuartoscuro.

Para el domingo podrían registrarse algunos chubascos ligeros y dispersos en ciertas zonas de la ciudad, principalmente durante la noche, aunque con una probabilidad mucho menor que la observada durante la segunda mitad de mayo.

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Esta disminución temporal de las lluvias ocurre justo cuando la temporada de precipitaciones comienza a consolidarse en el centro del país, por lo que las condiciones podrían cambiar nuevamente en los próximos días conforme avancen los sistemas atmosféricos propios de la época.