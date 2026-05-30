México

CDMX vivirá un fin de semana con altas temperaturas y poca lluvia

La capital vivirá un fin de semana con menos lluvias y temperaturas que podrían llegar a 29 grados

Guardar
Google icon
Protección Civil de la Ciudad de México informó sobre las altas temperaturas para esta fecha.
Se prevé un fin de semana sin lluvias en la capital. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

La Ciudad de México tendrá un respiro de las lluvias durante el último fin de semana de mayo, pero a cambio enfrentará un incremento en las temperaturas que podría llevar los termómetros hasta los 29 grados Celsius.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las precipitaciones disminuirán de forma considerable en comparación con días recientes, mientras que el ambiente será más cálido durante las tardes, especialmente entre sábado y domingo.

PUBLICIDAD

Fin de semana soleado y con temperaturas cercanas a los 30 grados

Los especialistas prevén que entre viernes y domingo predominen los cielos parcialmente despejados y los periodos de sol en gran parte de la capital.

Durante las primeras horas del día se mantendrá un ambiente fresco, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 12 y 14 grados, principalmente en las zonas urbanas de la ciudad.

PUBLICIDAD

Sin embargo, conforme avance la jornada, el calor se hará presente y las máximas alcanzarán entre 27 y 29 grados Celsius.

El sábado se perfila como uno de los días más cálidos del fin de semana, con condiciones mayormente soleadas y escasa probabilidad de lluvia.

Se prevén temperaturas de hasta 32 grados Celsius.
Se recomienda usar bloqueador solar. Crédito: Cuartoscuro.

Estas condiciones favorecerán actividades al aire libre, aunque también implicarán una mayor exposición a la radiación solar durante las horas de mayor intensidad.

Las autoridades suelen recomendar a la población mantenerse hidratada, utilizar protector solar y evitar una exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando los índices de radiación ultravioleta suelen alcanzar niveles elevados en el Valle de México.

Las lluvias disminuyen, pero no desaparecen por completo

A diferencia de semanas recientes, cuando las tormentas vespertinas fueron constantes en distintos puntos de la capital, este fin de semana se espera una reducción significativa en la presencia de precipitaciones.

La estabilidad atmosférica favorecerá periodos más largos de cielo despejado y permitirá que las temperaturas aumenten durante las tardes.

No obstante, los meteorólogos advierten que la posibilidad de lluvias aisladas no desaparece por completo.

Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
No se descarta por completo que haya lluvias. Crédito: Cuartoscuro.

Para el domingo podrían registrarse algunos chubascos ligeros y dispersos en ciertas zonas de la ciudad, principalmente durante la noche, aunque con una probabilidad mucho menor que la observada durante la segunda mitad de mayo.

Esta disminución temporal de las lluvias ocurre justo cuando la temporada de precipitaciones comienza a consolidarse en el centro del país, por lo que las condiciones podrían cambiar nuevamente en los próximos días conforme avancen los sistemas atmosféricos propios de la época.

Temas Relacionados

ClimaCDMXTemperaturaClima cdmxmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de mayo? Línea 2 del STC colapsa con retrasos en todas su estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de mayo? Línea 2 del STC colapsa con retrasos en todas su estaciones

Sheinbaum critica alianzas de la oposición con intereses extranjeros: justifica “Informe de Rendición de Cuentas”

El evento de la presidenta de México se llevará a cabo el domingo 31 de mayo en Monumento a la Revolución

Sheinbaum critica alianzas de la oposición con intereses extranjeros: justifica “Informe de Rendición de Cuentas”

Sorteo Superior 2884: Resultados viernes 29 de mayo del 2026 de la Lotería Nacional

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

Sorteo Superior 2884: Resultados viernes 29 de mayo del 2026 de la Lotería Nacional

Capturan a “El Richard”, integrante de Los Mazos, por el asesinato de una agente de la Fiscalía del Edomex

La SSPC y la FGJEM detuvieron al presunto autor material del crimen, con él suman tres detenidos

Capturan a “El Richard”, integrante de Los Mazos, por el asesinato de una agente de la Fiscalía del Edomex

Maru Campos asegura que “sigue trabajando” en Chihuahua pese a embestida de Morena por caso CIA

Entre citación de la FGR y de autoridades capitalinas, así como un proceso por juicio político, la gobernadora se ha mantenido bajo el escrutinio público

Maru Campos asegura que “sigue trabajando” en Chihuahua pese a embestida de Morena por caso CIA
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “El Richard”, integrante de Los Mazos, por el asesinato de una agente de la Fiscalía del Edomex

Capturan a “El Richard”, integrante de Los Mazos, por el asesinato de una agente de la Fiscalía del Edomex

Reportan que Marco Antonio Almanza también se entregó a EEUU: el exjefe de la PDI Sinaloa era buscado por proteger a Los Chapitos

FGR desmantela red de lavado de dinero y facturas falsas “Del Caballito”: hay 8 detenidos

Golpe al huachicol: detienen a Jesús “N”, presunto integrante de Los Petrofactureros, tras cateos en Nuevo León

Día decisivo para el caso Rocha: Gerardo Mérida comparecerá ante EEUU el 1 de junio

ENTRETENIMIENTO

Alejandro González Iñárritu ve a Claudia Sheinbaum como un triunfo para los mexicanos

Alejandro González Iñárritu ve a Claudia Sheinbaum como un triunfo para los mexicanos

Apasionados de la adrenalina preparense para un evento extremo con BMX freestyle y concierto de heavy metal gratis en la CDMX

Así pueden protegerte de los falsos “boletos especulativos” para Stray Kids, advierte Ocesa

Amandititita encenderá Tlatelolco con su anarcumbia gratis

Actitud de Chumel Torres provoca acusaciones de “falsas disculpas” tras burlarse una persona con síndrome de Down

DEPORTES

Sudáfrica, rival de México, empata sin goles ante Nicaragua en su último exámen antes del Mundial 2026

Sudáfrica, rival de México, empata sin goles ante Nicaragua en su último exámen antes del Mundial 2026

Apasionados de la adrenalina preparense para un evento extremo con BMX freestyle y concierto de heavy metal gratis en la CDMX

Brugada asegura que el ajolote será reinstalado en el Estadio Ciudad de México

Checo Pérez seguirá en la Fórmula 1: Cadillac descarta salida del mexicano tras supuestos rumores

28 jugadores de la Selección Mexicana en el Media Day: estos dos apuntan a ser los recortados