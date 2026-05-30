México

Maru Campos asegura que “sigue trabajando” en Chihuahua pese a embestida de Morena por caso CIA

Entre citación de la FGR y de autoridades capitalinas, así como un proceso por juicio político, la gobernadora se ha mantenido bajo el escrutinio público

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos dice "seguir trabajando" pese a la embestida de Morena y la presión del gobierno por la intervención de elementos de seguridad durante un operativo donde se desmanteló un narcolaboratorio. (Crédito: X/@MaruCampos_G)

Luego de una semana al centro de la polémica, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, mostró en redes sociales su “cercanía” con la ciudadanía y el “apoyo” que ha recibido tras la presión de Morena que busca llevarla a juicio político por el llamado caso CIA, así como su reciente aparición en la FGR donde se le solicitó rendir su testimonio ante la intervención de agentes extranjeros en el estado fronterizo.

La mandataria estatal publicó un video en sus redes sociales -con una breve duración de 38 segundos- donde se le puede ver abrazando a distintos ciudadanos con los que se fotografía, además de una breve concentración donde las personas son captadas con pancartas que tienen los siguientes mensajes: “Nuestro apoyo gobernadora” y “Maru sí, Morena no”.

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La grabación se encuentra acompañada de un texto donde asegura que seguirá trabajando:

“Gracias por cada muestra de cariño. Son ustedes quienes me dan la fuerza para seguir adelante, para no bajar el ritmo y seguir trabajando todos los días por Chihuahua y por la tranquilidad de nuestras familias. Seguimos de frente, con el corazón puesto en nuestra gente”.

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Tras el escandalo del caso CIA y la presión de Morena, Maru Campos se muestra cercana en redes sociales. (Capturas de pantalla)
Tras el escandalo del caso CIA y la presión de Morena, Maru Campos se muestra cercana en redes sociales. (Capturas de pantalla)

Campos fue citada por la FGR por caso CIA

El miércoles 27 de mayo, María Eugenia Campos Galván se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) como testigo en la investigación por la presencia de agentes de la CIA en suelo mexicano.

La gobernadora de Chihuahua llegó respaldada por una nutrida representación del Partido Acción Nacional: el presidente nacional del partido, Jorge Romero Herrera; los alcaldes Mauricio Tabe Echartea y Alessandra Rojo de la Vega, el exsecretario de Gobernación Roberto Gil Zuarth, el excandidato presidencial Ricardo Anaya y el senador Germán Martínez, todos reunidos a las afueras de las instalaciones.

En conferencia de prensa al exterior de la fiscalía, acusó al gobierno federal de encubrir a narcopolíticos mientras la persigue a ella por combatir el crimen:

¿Qué más quieren saber de mí, de qué otra mentira piensan acusarme? Pregúntenme con puntualidad porque yo lo respondo”.

La mandataria estatal aseguró que que las autoridades buscan “fabricarle un caso” bajo el supuesto de citarla como testigo, manifestando su descontento porque no respetaron “el fuero” que tiene.

Ariadna Montiel pugna por el juicio político a Campos

El 26 de mayo, diputados de Morena presentaron en la Cámara de Diputados la solicitud formal de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en el marco del caso CIA, operativo en que participaron 4 agentes estadounidenses, se desmanteló un narcolaboratorio y murieron 2 de ellos junto a otros dos funcionarios mexicanos.

Kenia López Rabadán dio a conocer la recepción de la solicitud de juicio político en contra de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, por el caso CIA- (Crédito: Cámara de Diputados)

La dirigente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ariadna Montiel, confirmó el movimiento en conferencia de prensa y precisó que el proceso está en su etapa inicial: “El juicio político se ha presentado y ya esperaremos que la Cámara de Diputados le dé procedimiento”, añadió que la recolección de firmas también arrancó ese fin de semana.

El documento fue suscrito por 11 diputados locales del Congreso de Chihuahua y enumera cinco causales: violación a la soberanía y al pacto nacional, usurpación y ataque a la República, infracción grave a la Ley de Seguridad Nacional, violación al principio de supremacía nacional y omisión grave por destrucción de pruebas del caso CIA.

Desde San Lázaro, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, confirmó la recepción del escrito y advirtió que los promoventes tenían hasta el 29 de mayo para ratificarlo. Tras ese paso, el expediente pasaría a la subcomisión de examen previo.

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