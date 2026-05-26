México Deportes

Santiago Gimenez fija la meta de México en el Mundial 2026: “No es suficiente el quinto partido”

El delantero considera que la dirección técnica renovó el compromiso colectivo y anticipa un proceso lleno de aprendizajes bajo la guía de figuras legendarias

Guardar
Google icon
Soccer Football - International Friendly - Mexico v Ecuador - Akron Stadium, Guadalajara, Mexico - October 14, 2025 Mexico's Santiago Gimenez during the warm up before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - International Friendly - Mexico v Ecuador - Akron Stadium, Guadalajara, Mexico - October 14, 2025 Mexico's Santiago Gimenez during the warm up before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Santiago Gimenez, delantero de la Selección Mexicana, lanzó una consigna clara rumbo al próximo Mundial 2026: mejorar las actuaciones del pasado. Motivado por la posibilidad de jugar su primera Copa del Mundo como local, el futbolista destacó el impacto de la mentalidad que Javier Aguirre ha transmitido al grupo y señala la presión especial de ser anfitrión.

De cara al debut el 11 de junio de 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, Gimenez sostiene que, bajo la dirección de Aguirre, la selección se fija la meta de romper sus propias barreras: no solo busca el famoso “quinto partido”, sino también superar esa marca e intentar llegar a las semifinales.

PUBLICIDAD

El 'Bebote' se quedó fuera de la lista de Martino en Qatar 2022. (REUTERS/Daniele Mascolo)
El 'Bebote' se quedó fuera de la lista de Martino en Qatar 2022. (REUTERS/Daniele Mascolo)

El orgullo de representar a México

Giménez reconoce que nunca ha jugado un Mundial, pero enfatiza que la experiencia será única al celebrarse en México. “Nunca he ido a un Mundial, ni fuera ni dentro de la cancha. Va a ser una experiencia única, una experiencia inigualable. El Vasco, que ya tiene como 120 años dirigiendo, nos dijo que nunca va a vivir algo igual; entonces ahí empiezas a dimensionar”, reveló para Claro Sports.

“Esa es la frase que nos ha contagiado a todos el Vasco: la de ‘hacer el mejor Mundial de la historia de México’”, expresó el delantero, quien considera que esa idea se convirtió en un lema dentro del vestidor.

PUBLICIDAD

Además de la presión de ser local, resalta que las charlas internas lideradas por Javier Aguirre han fortalecido la confianza y el compromiso grupal ante el reto mundialista. La dirección técnica, dice, se ha vuelto un pilar de motivación diaria.

Para el jugador del Milan, la llegada del Vasco mejoró considerablemente al equipo. (REUTERS/Henry Romero)
Para el jugador del Milan, la llegada del Vasco mejoró considerablemente al equipo. (REUTERS/Henry Romero)

Las cicatrices que dejó Qatar 2022

El camino rumbo al Mundial ha sido complicado para Santi, quien recuerda el momento en que quedó fuera de la convocatoria de Qatar 2022 por decisión táctica de Gerardo Martino.

Ese episodio lo llevó a buscar nuevos retos en Europa, primero con el Feyenoord y después en el AC Milan, equipos que le permitieron adquirir proyección internacional. Aunque reconoce que su paso por Italia aún no es destacado, espera que el esfuerzo mantenido lo acerque a la lista definitiva del Tricolor.

Para el atacante, la llegada de Javier Aguirre ha sido determinante en el proceso. Giménez valora la orientación de un técnico experimentado, que aporta una nueva mentalidad y aprendizaje constante al equipo. “El Vasco nos ha dado esa identidad de ser esos mexicanos empoderados con los que nos identificamos”, asegura. Además, la presencia de Rafa Márquez en el cuerpo técnico representa un aliciente y un reto permanente.

En palabras de Gimenez: “Auténtico, esa es la palabra. Es único en el mundo. Es un privilegio que me haya tocado él porque, además de que tiene el colmillo, tiene una experiencia increíble. Es una gran persona y en ambas partes está arriba: en lo personal y en lo futbolístico. Vamos a ir de la mano muy bien en la selección nacional con él y con Rafa Márquez. Para todos y para nosotros es una leyenda viviente, y que él sea quien te aconseje es increíble. No hay tiempo para berrinches, sólo para trabajar. Calladito, no puedes decir nada porque tienes dos pesos pesados enfrente. Es muy exigente”.

Santiago Gimenez habló en conferencia de prensa previo a la final de la Copa Oro 2025 (PRENSA ASOCIADA)
El campeón con Cruz Azul en el 2021 es uno de los jugadores que se espera ver en la Selección Mexicana. (PRENSA ASOCIADA)

¿Qué espera de este mundial?

Con este respaldo, la selección mexicana plantea desafíos mayores que los alcanzados históricamente. El deseo de llegar a semifinales y dejar atrás la barrera del “quinto partido” se convierte en un objetivo tangible. Ante críticas o escepticismo de la afición, Giménez insiste en que la identidad y la disciplina infundidas por Aguirre son claves para enfrentar la presión mediática y el reto colectivo.

El delantero señala que bajo la conducción del Vasco la exigencia y la competencia interna se han elevado, permitiendo una reivindicación tanto personal como del grupo. La oportunidad de disputar el Mundial en casa refuerza el compromiso por alcanzar una hazaña inédita.

Gimenez sostiene que la selección debe aprovechar la oportunidad histórica de jugar la Copa del Mundo en casa bajo una dirección técnica que inspira confianza y disciplina. Para el delantero, la combinación de autoconfianza, rigor y visión puede ser decisiva para que México aspire a un resultado sin precedentes.

Temas Relacionados

Selección MexicanaSantiago GimenezMundial 2026Copa del Mundomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Crystal Palace vs Rayo Vallecano: cuándo y dónde ver EN VIVO la final de la UEFA Conference League desde México

Ambos equipos buscarán conseguir su primer campeonato europeo y así obtener su clasificar a la UEFA Europa League de la próxima temporada

Crystal Palace vs Rayo Vallecano: cuándo y dónde ver EN VIVO la final de la UEFA Conference League desde México

México conquista oro y plata en la etapa del Tour NORCECA de Voleibol de Playa en Tamaulipas

Tras los resultados obtenidos en Tamaulipas, los equipos mexicanos continuarán su participación este fin de semana en San Salvador

México conquista oro y plata en la etapa del Tour NORCECA de Voleibol de Playa en Tamaulipas

Muere el luchador Piloto Suicida en plena función en Ciudad Juárez

El coahuilense se encontraba realizando una maniobra cuando ocurrió la tragedia frente a decenas de personas

Muere el luchador Piloto Suicida en plena función en Ciudad Juárez

La banda sonora de los Mundiales: de La Copa de la Vida de Ricky Martin a la canción oficial de 2026

Las piezas musicales son uno de los elementos distintivos de las Copas del Mundo y son una manera de recordar cada edición del torneo

La banda sonora de los Mundiales: de La Copa de la Vida de Ricky Martin a la canción oficial de 2026

¿Efraín Juárez se va de Pumas? Su representante rompe el silencio tras la final perdida ante Cruz Azul

Luego de caer ante Cruz Azul en la final del Clausura 2026, crecieron las versiones sobre la posible salida del técnico auriazul rumbo a Europa. Sin embargo, su agente respondió de manera contundente.

¿Efraín Juárez se va de Pumas? Su representante rompe el silencio tras la final perdida ante Cruz Azul
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina desmantela plantíos de amapola del CJNG y afecta finanzas del grupo criminal en Nayarit

Marina desmantela plantíos de amapola del CJNG y afecta finanzas del grupo criminal en Nayarit

Violencia en Sinaloa: grupo armado dispara contra domicilio en Culiacán y deja dos heridos

Arrestan en Chihuahua a “El Maro”, objetivo prioritario e integrante de la célula de Gente Nueva del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de mayo: CJNG marcaba su droga con estampas de El Chicharito y Silvia Pinal, en CDMX

CJNG usaba estampas de ‘El Chicharito’ y Silvia Pinal para marcar droga hallada en la Condesa, CDMX

ENTRETENIMIENTO

Tras salir de Morena, Sergio Mayer revela que tramitará su tarjeta del INAPAM: “Para tener descuentos”

Tras salir de Morena, Sergio Mayer revela que tramitará su tarjeta del INAPAM: “Para tener descuentos”

Pati Chapoy lidera avanzada contra Sheinbaum tras llamado a no ver programas críticos del gobierno: “Aquí vamos a seguir”

Maribel Guardia y Chacón acusan a Addis Tuñón de usar cargo de tutriz para exclusivas y valoran pedir su destitución

Noche de Museos del 27 de mayo: pintura y vino, rodeo western, exposición mundialista y más actividades en la CDMX

Alex Fernández aclara su postura sobre el álbum tributo a su abuelo y la polémica con Ángela Aguilar

DEPORTES

Crystal Palace vs Rayo Vallecano: cuándo y dónde ver EN VIVO la final de la UEFA Conference League desde México

Crystal Palace vs Rayo Vallecano: cuándo y dónde ver EN VIVO la final de la UEFA Conference League desde México

México conquista oro y plata en la etapa del Tour NORCECA de Voleibol de Playa en Tamaulipas

Muere el luchador Piloto Suicida en plena función en Ciudad Juárez

Este será el próximo trofeo que disputará Cruz Azul tras vencer a Pumas y ser campeón del Clausura 2026

La banda sonora de los Mundiales: de La Copa de la Vida de Ricky Martin a la canción oficial de 2026