Santiago Gimenez fija la meta de México en el Mundial 2026: “No es suficiente el quinto partido”

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Ecuador - Akron Stadium, Guadalajara, Mexico - October 14, 2025 Mexico's Santiago Gimenez during the warm up before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Santiago Gimenez, delantero de la Selección Mexicana, lanzó una consigna clara rumbo al próximo Mundial 2026: mejorar las actuaciones del pasado. Motivado por la posibilidad de jugar su primera Copa del Mundo como local, el futbolista destacó el impacto de la mentalidad que Javier Aguirre ha transmitido al grupo y señala la presión especial de ser anfitrión.

De cara al debut el 11 de junio de 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, Gimenez sostiene que, bajo la dirección de Aguirre, la selección se fija la meta de romper sus propias barreras: no solo busca el famoso “quinto partido”, sino también superar esa marca e intentar llegar a las semifinales.

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El 'Bebote' se quedó fuera de la lista de Martino en Qatar 2022. (REUTERS/Daniele Mascolo)

El orgullo de representar a México

Giménez reconoce que nunca ha jugado un Mundial, pero enfatiza que la experiencia será única al celebrarse en México. “Nunca he ido a un Mundial, ni fuera ni dentro de la cancha. Va a ser una experiencia única, una experiencia inigualable. El Vasco, que ya tiene como 120 años dirigiendo, nos dijo que nunca va a vivir algo igual; entonces ahí empiezas a dimensionar”, reveló para Claro Sports.

“Esa es la frase que nos ha contagiado a todos el Vasco: la de ‘hacer el mejor Mundial de la historia de México’”, expresó el delantero, quien considera que esa idea se convirtió en un lema dentro del vestidor.

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Además de la presión de ser local, resalta que las charlas internas lideradas por Javier Aguirre han fortalecido la confianza y el compromiso grupal ante el reto mundialista. La dirección técnica, dice, se ha vuelto un pilar de motivación diaria.

Para el jugador del Milan, la llegada del Vasco mejoró considerablemente al equipo. (REUTERS/Henry Romero)

Las cicatrices que dejó Qatar 2022

El camino rumbo al Mundial ha sido complicado para Santi, quien recuerda el momento en que quedó fuera de la convocatoria de Qatar 2022 por decisión táctica de Gerardo Martino.

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Ese episodio lo llevó a buscar nuevos retos en Europa, primero con el Feyenoord y después en el AC Milan, equipos que le permitieron adquirir proyección internacional. Aunque reconoce que su paso por Italia aún no es destacado, espera que el esfuerzo mantenido lo acerque a la lista definitiva del Tricolor.

Para el atacante, la llegada de Javier Aguirre ha sido determinante en el proceso. Giménez valora la orientación de un técnico experimentado, que aporta una nueva mentalidad y aprendizaje constante al equipo. “El Vasco nos ha dado esa identidad de ser esos mexicanos empoderados con los que nos identificamos”, asegura. Además, la presencia de Rafa Márquez en el cuerpo técnico representa un aliciente y un reto permanente.

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En palabras de Gimenez: “Auténtico, esa es la palabra. Es único en el mundo. Es un privilegio que me haya tocado él porque, además de que tiene el colmillo, tiene una experiencia increíble. Es una gran persona y en ambas partes está arriba: en lo personal y en lo futbolístico. Vamos a ir de la mano muy bien en la selección nacional con él y con Rafa Márquez. Para todos y para nosotros es una leyenda viviente, y que él sea quien te aconseje es increíble. No hay tiempo para berrinches, sólo para trabajar. Calladito, no puedes decir nada porque tienes dos pesos pesados enfrente. Es muy exigente”.

El campeón con Cruz Azul en el 2021 es uno de los jugadores que se espera ver en la Selección Mexicana. (PRENSA ASOCIADA)

¿Qué espera de este mundial?

Con este respaldo, la selección mexicana plantea desafíos mayores que los alcanzados históricamente. El deseo de llegar a semifinales y dejar atrás la barrera del “quinto partido” se convierte en un objetivo tangible. Ante críticas o escepticismo de la afición, Giménez insiste en que la identidad y la disciplina infundidas por Aguirre son claves para enfrentar la presión mediática y el reto colectivo.

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El delantero señala que bajo la conducción del Vasco la exigencia y la competencia interna se han elevado, permitiendo una reivindicación tanto personal como del grupo. La oportunidad de disputar el Mundial en casa refuerza el compromiso por alcanzar una hazaña inédita.

Gimenez sostiene que la selección debe aprovechar la oportunidad histórica de jugar la Copa del Mundo en casa bajo una dirección técnica que inspira confianza y disciplina. Para el delantero, la combinación de autoconfianza, rigor y visión puede ser decisiva para que México aspire a un resultado sin precedentes.

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