¿Quién es Matěj Kovář? El portero que llevó a República Checa al Mundial 2026 en el grupo de México

Matěj Kovář fue el héroe de República Checa en la repesca, destacando por atajadas espectaculares y liderazgo en la tanda de penaltis, guiando a su selección al ansiado regreso a la máxima cita del futbol. (Instagram/ @mkovar1705)

El nombre de Matěj Kovář ha cobrado una enorme relevancia internacional en los últimos días tras convertirse en la figura clave de la Selección Nacional de la República Checa, asegurando su regreso a una Copa Mundial después de veinte años de ausencia.

A sus 25 años, el guardameta no sólo es referente en su país, sino también en el futbol europeo, donde se ha consolidado como portero titular del PSV Eindhoven y del seleccionado nacional.

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El portero titular del PSV Eindhoven fue decisivo en el repechaje europeo que otorgó a Chequia el último boleto al Mundial 2026. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Su actuación en el repechaje europeo fue determinante para que Chequia obtuviera el último boleto al Mundial 2026, justo en el grupo donde se encuentran México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Así fue la actuación de Matěj Kovář, héroe de la repesca

El camino de República Checa a la Copa Mundial de la FIFA estuvo marcado por la tensión y el dramatismo, y el papel de pilares como Krejčí y Kovář fue fundamental en los momentos decisivos.

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En la semifinal de la repesca ante Irlanda , detuvo dos penaltis en la tanda decisiva y permitió la remontada de su selección.

En la final frente a Dinamarca, realizó atajadas determinantes durante el partido y paró un penalti en la tanda final, mientras que los daneses fallaron otros dos tiros.

Kovář destacó por sus atajadas y liderazgo al detener penaltis cruciales ante Irlanda y Dinamarca. (Instagram/ @mkovar1705)

En este sentido, los penales y la capacidad de liderazgo de Kovář lo han colocado bajo los reflectores, posicionándolo como una de las sorpresas de las eliminatorias. El arquero fue ampliamente reconocido por sus compañeros, quienes destacaron su serenidad y capacidad de respuesta en situaciones cardíacas.

Trayectoria profesional de Matěj Kovář

La carrera de Matěj Kovář es ejemplo de perseverancia y crecimiento internacional. Desde sus inicios, el arquero mostró talento y ambición, lo que lo llevó a buscar oportunidades fuera de su país.

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Se formó en las fuerzas básicas del 1. FC Slovácko y llegó al Manchester United en 2018, donde inició su aventura internacional.

Sumó experiencia en Inglaterra a través de préstamos en Swindon Town y Burton Albion .

Posteriormente, brilló en el Sparta Praga , con el que ganó la liga y se consolidó como uno de los porteros más destacados en su país.

Actualmente, es titular del PSV Eindhoven, club con el que pelea por el campeonato de la Eredivisie y compite en torneos europeos.

El arquero checo forjó una carrera internacional desde el 1. FC Slovácko hasta convertirse en promesa en Manchester United y PSV. Reuters/Lee Smith

Kovář se ha ganado la confianza de sus entrenadores y la admiración de la afición gracias a su regularidad y reflejos bajo los tres palos.

Expectativas mundialistas y rol en la Selección

El regreso de la República Checa al Mundial, compartiendo grupo con México, está marcado por la ilusión de una generación que busca hacer historia. Kovář es uno de los grandes referentes de este plantel.

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Es el arquero titular y un líder silencioso, respetado tanto por sus compañeros como por el cuerpo técnico.

Su desempeño ha sido clave no sólo en la clasificación, sino en la construcción de la identidad defensiva del equipo.

Llega al Mundial en el mejor momento de su carrera, con experiencia internacional y una mentalidad competitiva.

La vuelta de la República Checa a una Copa del Mundo genera grandes expectativas, con Kovář como líder defensivo e ícono de la generación actual. REUTERS/David W Cerny

Para México y sus rivales en el grupo, la presencia de Kovář representa un desafío. Su actuación será determinante en las aspiraciones checas de avanzar a la siguiente fase y escribir un nuevo capítulo en la historia de su país.