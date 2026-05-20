¡Histórico! Monterrey albergará el partido número 1000 en la historia de los Mundiales cuando Túnez se enfrente a Japón

La Federación Boliviana de Futbol y la FIFA confirmaron que los encuentros de repechaje para la Copa del Mundo tendrán entradas económicas, fortaleciendo la relevancia de Monterrey como sede estratégica. REUTERS/Daniel Becerril

El Estadio de Monterrey se prepara para recibir uno de los momentos más emblemáticos del fútbol internacional: el próximo 20 de junio, el recinto será escenario del partido número 1000 en la historia de los Mundiales, con el enfrentamiento entre Túnez y Japón en la segunda jornada de la Fase de Grupos.

Este evento, que marcará un antes y un después en la cronología de la Copa del Mundo, será parte de la edición 2026, donde México, Estados Unidos y Canadá serán anfitriones conjuntos. La ciudad de Monterrey, junto con la capital mexicana y Guadalajara, ha sido seleccionada como una de las sedes principales para el torneo.

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En palabras de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, la expectativa es máxima: “Dentro de un mes, el 20 de junio de 2026, la hermosa ciudad de Monterrey acogerá un hito histórico cuando Túnez se enfrente a Japón en el partido número 1000 de la historia de la Copa Mundial de la FIFA”.

El Estadio de Monterrey albergará el partido número 1000 en la historia de los Mundiales el próximo 20 de junio cuando Túnez se enfrente a Japón

El encuentro reunirá a miles de aficionados que llegarán a Monterrey desde distintas partes del planeta. La ciudad se ha preparado durante años para asumir este reto logístico y deportivo, renovando infraestructuras y garantizando una experiencia segura para los visitantes.

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¿Qué otros partidos albergará el Estadio de Monterrey?

El Estadio Monterrey será sede de cuatro encuentros durante la Copa Mundial de la FIFA 2026: tres partidos correspondientes a la fase de grupos y uno de los dieciseisavos de final.

El domingo 14 de junio, Suecia se enfrentará a Túnez en el Partido 12 del Grupo F; el sábado 20 de junio, Túnez jugará contra Japón en el Partido 36, también del Grupo F; y el miércoles 24 de junio, el Partido 54 verá a Sudáfrica enfrentando a República de Corea dentro del Grupo A.

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Los estadios Azteca, BBVA y Akron serán las sedes mexicanas del Mundial 2026 y recibirán partidos históricos de la Copa del Mundo. (Imagen por IA)

Finalmente, el lunes 29 de junio, el estadio recibirá el Partido 75 de los dieciseisavos de final, donde se medirán el primer lugar del Grupo F y el segundo del Grupo C.

Domingo, 14 de junio de 2026 | Partido 12 | Suecia vs Túnez | Grupo F | Estadio Monterrey Sábado, 20 de junio de 2026 | Partido 36 | Túnez vs Japón | Grupo F | Estadio Monterrey Miércoles, 24 de junio 2026 | Partido 54 | Sudáfrica vs República de Corea | Grupo A | Estadio Monterrey | Dieciseisavos de final Lunes, 29 de junio de 2026 | Partido 75 | 1º Grupo F vs 2º Grupo C | Estadio Monterrey

Cabe recordar que el partido final de repesca entre Irak y Bolivia tuvo lugar entre el 31 de marzo y el 1 de abril en el Estadio BBVA. En esa instancia, Irak se impuso por 1-0 sobre Bolivia. Previamente, en la misma sede, Bolivia había derrotado 2-1 a Surinam el 26 de marzo, correspondiente a la semifinal del Torneo de Repechaje Internacional rumbo a la Copa del Mundo 2026.

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