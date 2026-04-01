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México vs Bélgica: cuántas veces se han enfrentado y quién ganó la última vez

La histórica rivalidad entre el Tricolor y los Red Devils regresa en el Soldier Field, donde ambos equipos buscarán afinar detalles de cara al Mundial 2026

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En Chicago, México enfrentará a Bélgica en un duelo que revive intensas rivalidades, retando a los mexicanos a demostrar carácter y eficacia tras empatar con Portugal. (AP Foto)
En Chicago, México enfrentará a Bélgica en un duelo que revive intensas rivalidades, retando a los mexicanos a demostrar carácter y eficacia tras empatar con Portugal. (AP Foto)

El enfrentamiento México y Bélgica despierta interés cada vez que ambas selecciones chocan, especialmente en etapas de preparación mundialista. El choque programado para este 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago representa un nuevo capítulo en una rivalidad marcada por el balance y los goles.

Ambos equipos llegan al duelo con resultados satisfactorios dentro de sus concentraciones, con planteles renovados y la vista puesta en la Copa Mundial 2026.

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En este sentido, el balance entre el Tricolor y los Red Devils se muestra casi parejo, con antecedentes de partidos memorables en Copas del Mundo y amistosos de alta exigencia. El último antecedente directo sigue presente en la memoria de aficionados y jugadores.

Un historial de ocho enfrentamientos

La historia entre México y Bélgica está compuesta por siete partidos previos. Los encuentros han tenido lugar tanto en mundiales como en amistosos internacionales, lo que ha permitido medir el nivel de ambas selecciones en distintos contextos.

  • Primer partido: Bélgica venció 2-0 en un amistoso en 1969.
  • Primera victoria mexicana: México ganó 1-0 en un amistoso ese mismo año.
  • Mundial 1970: México se impuso 1-0 en fase de grupos.
  • Mundial 1986: México ganó 2-1 en el Estadio Azteca.
  • Amistoso 1990: Bélgica superó 3-0 al Tricolor en Bruselas.
  • Mundial 1998: Empate 2-2 en Burdeos.
  • Amistoso 2017: Empate 3-3 en Bruselas.
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Con actuaciones destacadas como la de Hugo Sánchez en México 1986, la Selección Mexicana mantiene el invicto ante Bélgica en partidos de Copas del Mundo. (X/Estadios de México)

De esta manera, el registro muestra tres triunfos para México, dos para Bélgica y dos empates, con la Selección Mexicana invicta en duelos mundialistas.

El último duelo: empate plagado de goles en Bruselas

La última vez que México y Bélgica se enfrentaron fue el 10 de noviembre de 2017 en el Estadio Rey Balduino de Bruselas. El partido, de carácter preparativo rumbo a Rusia 2018, terminó con un empate 3-3 y se destacó por sus contantes idas y vueltas.

  • Goles de Bélgica: Eden Hazard abrió el marcador, Romelu Lukaku anotó dos tantos.
  • Goles de México: Andrés Guardado marcó de penal e Hirving Lozano firmó un doblete que puso en aprietos a la defensa belga.
  • El encuentro fue dirigido por Juan Carlos Osorio y mostró la capacidad de reacción del equipo mexicano ante uno de los cuadros más fuertes del mundo en aquel año.
Con goles de Hirving Lozano, Andrés Guardado. Eden Hazard y Romelu Lukaku, México y Bélgica empataron 3-3 en 2017, como parte de su preparación rumbo al Mundial 2018. (Captura Infobae)
Con goles de Hirving Lozano, Andrés Guardado. Eden Hazard y Romelu Lukaku, México y Bélgica empataron 3-3 en 2017, como parte de su preparación rumbo al Mundial 2018. (Captura Infobae)

El resultado reflejó la calidad ofensiva de ambos equipos y dejó sensaciones positivas para la Selección Mexicana, que meses después lograría una victoria histórica ante Alemania en el Mundial 2018.

Un partido que sirve de termómetro mundialista

El partido de hoy en Chicago se inserta en esa tradición, funcionando como último ensayo antes del Mundial 2026 y como oportunidad para que los técnicos ajusten detalles en sus planteles.

  • México llega tras empatar con Portugal, en la búsqueda de generar más variantes en ataque.
  • Bélgica afronta el encuentro con diversas bajas, destacando la de sus referentes, Thibaut Courtois y Romelu Lukaku, pero mantiene una ofensiva sólida que ya demostró poderío ante Estados Unidos.
México llega al encuentro tras empatar con Portugal, buscando fortalecer su ataque de cara al Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero
México llega al encuentro tras empatar con Portugal, buscando fortalecer su ataque de cara al Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero

De esta manera, el resultado de este partido aportará datos valiosos para ambas selecciones en su camino mundialista. Este historial demuestra que, más allá del resultado, el cruce entre México y Bélgica suele ofrecer partidos de alto nivel y momentos que quedan grabados en la memoria de los aficionados.

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