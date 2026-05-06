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¿Cuánto costó la visita de Ayuso en México? Los números detrás de la polémica gira

Su visita suma polémicas por costos millonarios: 300 mil euros en Aguascalientes y críticas en ambos países por el gasto público

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La asignación de recursos para la presencia de la presidenta en la Feria Nacional de San Marcos despertó interrogantes en torno a la utilización de dinero oficial y al alcance real de los beneficios obtenidos durante el viaje. (Infobae-Itzallana)
La asignación de recursos para la presencia de la presidenta en la Feria Nacional de San Marcos despertó interrogantes en torno a la utilización de dinero oficial y al alcance real de los beneficios obtenidos durante el viaje. (Infobae-Itzallana)

La gira de Isabel Díaz Ayuso por México arrancó con polémica histórica y terminó generando otro debate igual de encendido: ¿quién está pagando todo esto y cuánto cuesta? A 10 días de agenda intensa por Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y la Riviera Maya, los números y las reacciones empiezan a incomodar a más de uno —y no solo en España.

Los 300 mil euros que nadie quiere explicar bien

El dato más concreto que ha trascendido es el de la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes. Según reveló la Cadena SER y confirmaron partidos de oposición en Madrid, la Comunidad de Madrid destinó 300 mil euros de fondos públicos para que la región fuera “invitada de honor” en el evento.

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El gobierno madrileño intentó justificarlo: el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, explicó que los recursos se distribuyen entre construcción de stands, renta de espacios y cachés de artistas españoles para “difundir las artes escénicas”. La oposición no lo compró.

“Los madrileños estamos pagando dos veces por este viaje: los gastos del viaje y esta subvención internacional”, señaló la portavoz adjunta de Más Madrid, María Pastor.

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Una agenda de 10 días con cargo público

Más allá de los 300,000 euros documentados, los partidos de oposición en Madrid cuestionaron el costo total de la gira, que incluye traslados, hospedaje y personal para una delegación que recorre cuatro destinos durante una semana y media.

El ministro español Óscar López, del PSOE, fue directo: “Pagamos los madrileños a 300,000 euros la medalla”, en referencia al galardón que Ayuso recibió en el Congreso estatal de Aguascalientes “por su contribución a la democracia y la libertad”. La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, recordó además que este sería uno de 18 viajes internacionales que Ayuso ha realizado en los últimos tres años.

Las polémicas que desató en México

El gasto no fue la única controversia. En territorio mexicano, la visita de Ayuso generó un rechazo amplio y de distintos frentes:

  • Morena calificó la gira de “provocación e injerencia” y acusó a Ayuso de reunirse con sectores opositores y medios conservadores en un acto que, según el partido, viola la Doctrina Estrada y los principios de no intervención de la Constitución mexicana. La presidenta del partido, Ariadna Montiel, fue tajante: “La visita de Ayuso no es diplomacia: es provocación e injerencia.”
  • Pueblos indígenas agrupados en el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) declararon a Ayuso persona non grata y realizaron una ceremonia de purificación como protesta. Exigieron una disculpa pública por los actos vinculados a la “Celebración por la Evangelización y el Mestizaje”, que incluyó un homenaje a Hernán Cortés.
  • La presidenta Claudia Sheinbaum respondió desde Puebla, en plena conmemoración de la Batalla de Puebla: “A quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, les decimos: están destinados a la derrota.”
  • Desde la oposición mexicana, la diputada Laura Ballesteros cuestionó incluso la forma en que el oficialismo respondió a Ayuso, advirtiendo que medir la visita en términos de soberanía es “justamente lo que la derecha libertaria quiere” y que el debate debería centrarse en las políticas concretas de la presidenta madrileña.
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¿Inversión o turismo político?

Ayuso defiende que la visita tiene retorno claro: México es el segundo mercado turístico más importante para Madrid. Ante empresarios en Aguascalientes, presentó a la capital española como “trampolín a 450 millones de consumidores” de la Unión Europea y proyectó que su economía crecerá casi un 20% por encima de niveles prepandemia para 2027.

Sin embargo, los críticos apuntan a un detalle que debilita el argumento institucional: Ayuso no se reunió con su homóloga de Ciudad de México ni con ninguna autoridad del gobierno federal mexicano. La gira continúa. Las preguntas sobre quién paga —y para qué— también.

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