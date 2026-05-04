¡Adiós Lama, Lamita!: muere Eduardo Lamazón, emblemática voz de La Casa del Boxeo

Eduardo Lamazón, el respetado comentarista y analista deportivo, ha fallecido, dejando un profundo legado en el periodismo de boxeo y la cultura mexicana. (X/ @wbcmoro)

Este lunes 4 de mayo el periodismo deportivo mexicano, y el boxeo, perdieron a una de sus grandes figuras de la narración, murió Eduardo Lamazón a los 70 años de edad. TV Azteca, canal donde realizó gran parte de su carrera, se encargó de confirmar la noticia.

Con una trayectoria de más de 50 años en la cobertura del boxeo y dentro del Consejo Mundial de Boxeo, Don Lama forjó un estilo único que trascendió por generaciones, además, se ganó el cariño de la gente por su credibilidad y crítica a las grandes figuras del pugilismo nacional e internacional.

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“¡Hasta siempre, querido amigo! Eduardo Lamazón partió a los 70 años y la familia de TV Azteca lamenta profundamente su fallecimiento. Se va una voz inolvidable, un referente del boxeo y un apasionado del pugilismo, dejando una huella imborrable dentro y fuera del ring. Hoy, el boxeo despide a uno de sus más grandes fieles seguidores. Descanse en paz", publicaron.

Murió Eduardo Lamazón, icónico narrador de boxeo (Ilustración IA Infobae)

Comentaristas y el mundo del boxeo despiden a “Don Lama, Lamita”

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, compartió un emotivo mensaje en el que recordó el inicio de la carrera de Don Lama en México y en el boxeo, pues por varios años trabajó como secretario del consejo, lo que permitió la creación de un reglamento para regir el deporte de los puños y guantes.

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“En paz descanse Eduardo Lamazon. Llego de Argentina para estar junto a mi papá por 24 años como secretario ejecutivo del WBC y fue parte de nuestra familia siempre. Dios lo tenga en su Santa Gloria”, publicó.

Eduardo Lamazón junto a Julio César Chávez en su homenaje que le realizó TV Azteca por sus 50 años de carrera (Cortesía TV Azteca)

Por su parte, Carlos El Zar Aguilar, también recordó los años que trabajó junto a Eduardo Lamazón; entre la década de los años noventa y principios de los dos mil, esta dupla se hizo de un estilo que caracterizó las transmisiones de Box Azteca.

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“Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazon! Un hermano que me dio esta vida en el boxeo! Mil gracias Lama Lamita por tu entrega conmigo por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo! Te extrañaré siempre”, publicó.