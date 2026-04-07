Estadio Guadalajara rumbo al Mundial 2026: cancha recibe certificación de la FIFA (REUTERS/Eloísa Sánchez)

El Estadio Akron de Guadalajara recibió la certificación FIFA Quality PRO para su cancha y comenzará la renovación del terreno de juego, un paso clave de cara a su participación como sede en el Mundial 2026. La remodelación está programada para concluir en 11 días, de modo que la cancha esté lista para el partido frente a Puebla, previsto para el 18 de abril.

La adecuación del campo responde a la necesidad de atender los estándares internacionales exigidos por la FIFA. El proceso incluye la actualización del césped y la obtención de la certificación, acciones que aseguran que el Estadio Guadalajara cumpla con las condiciones óptimas para albergar partidos del torneo y adaptarse al clima local.

La certificación FIFA Quality PRO confirma que el césped del Estadio Akron reúne los requisitos necesarios para competencias internacionales. El reconocimiento permite avanzar hacia nuevas etapas de renovación, orientadas a preservar la calidad del recinto de cara al evento global.

La certificación FIFA Quality PRO confirma que el césped del Estadio Akron reúne los requisitos necesarios para competencias internacionales (REUTERS/Henry Romero)

“Después de cumplir cabalmente con todos los estándares necesarios para albergar una competencia oficial de FIFA, como lo fue el Torneo Clasificatorio a la Copa Mundial de 2026, la cancha del Estadio AKRON, que ya cuenta con el sello FIFA Quality PRO, dará el siguiente paso en su proceso de mejora y adecuación de cara a la máxima justa de futbol internacional”, señaló la directiva.

Adecuaciones en la cancha y reemplazo del césped

Tras el último partido entre Chivas y Pumas, comenzó de inmediato la sustitución de la superficie. El procedimiento implica cambiar el césped de invierno por césped de verano, considerado más apropiado para las condiciones climáticas de Guadalajara y las exigencias del Mundial 2026.

Las obras tienen una duración prevista de casi dos semanas. Este periodo permitirá garantizar que el campo cumpla con los criterios técnicos necesarios antes del siguiente compromiso de liga.

Calendario y próximos eventos en el Estadio Akron

La cancha renovada estará disponible para la Jornada 15, el 18 de abril, cuando Guadalajara reciba a Puebla ( EFE/ Francisco Guasco)

La cancha renovada estará disponible para la Jornada 15, el 18 de abril, cuando Guadalajara reciba a Puebla como local. El duelo ante Pumas fue el último encuentro disputado en la superficie anterior y marcó el inicio inmediato de los trabajos de mejora.

El proceso de transformación constituye un esfuerzo para cumplir con el mandato internacional de calidad requerido por la FIFA. Las obras buscan adaptar la cancha a las condiciones del torneo y asegurar que el recinto esté preparado para la máxima competencia.

Con la sustitución del césped tras el partido contra Pumas, el Estadio Akron avanza en su proceso de modernización, afinando detalles decisivos en su terreno de juego para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.