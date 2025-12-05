México vs Corea del Sur: así ha sido su historial de enfrentamientos en los mundiales

El combinado azteca se enfrentará nuevamente a Corea del Sur en un Mundial. (Jovani Pérez)

El Mundial 2026 marcará un capítulo especial para la Selección Mexicana, no sólo por ser anfitrión por tercera vez en su historia, sino también por la oportunidad que se ha reabierto de revivir viejas rivalidades que han dejado huella en la memoria de los aficionados.

Entre ellas destaca el enfrentamiento contra Corea del Sur, programado para el 18 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, dentro de la segunda jornada del Grupo A. Este partido no solo será clave para las aspiraciones del Tri en la justa, sino que también reavivará un historial mundialista que favorece a los mexicanos.

A lo largo de los años, México y Corea del Sur se han enfrentado en 14 ocasiones, con un balance general de 7 victorias para México, 3 empates y 4 derrotas.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones fue en un partido amistoso jugado el 9 de septiembre de 2025 que terminó 2-2. (Foto: Instagram/miseleccionmx)

La mayoría de esos duelos han sido amistosos internacionales sin nada en juego, lo que hace que los choques en Copas del Mundo tengan un peso mucho mayor. Precisamente en ese escenario, México ha mantenido un dominio claro, imponiéndose en las dos ocasiones previas en las que se cruzaron.

Francia 1998: debut mundialista entre México y Corea del Sur

El primer cruce entre México y Corea del Sur en un Mundial ocurrió en Francia 1998, dentro del Grupo E. El Tri debutó en ese torneo con una victoria 3-1 en Lyon, gracias a un doblete de Luis “El Matador” Hernández y un gol de Ricardo Peláez.

Bajo la dirección de Manuel Lapuente, México mostró carácter y logró encaminar su clasificación a octavos de final como segundo lugar tras empatar en puntos con Países Bajos, donde finalmente sería eliminado con un 2-1 por Alemania en un partido en el que Hernández volvería a ser la figura.

El cuadro dirigido por Manuel Lapuente ha sido de los más destacados para el conjunto azteca contando con figuras como Luis Hernández, Claudio Suárez y Jorge Campos(Foto: Twitter/@joelcanojr)

Ese partido no sólo significó el inicio de esta particular rivalidad mundialista, sino también la consolidación de Hernández como figura histórica, al convertirse en el máximo goleador mexicano del torneo con cuatro tantos. Para Corea, fue un golpe duro en un grupo que incluía a selecciones duras como estas o Bélgica.

Rusia 2018: veinte años después, misma historia entre México y Corea del Sur

Dos décadas más tarde, México y Corea del Sur volvieron a encontrarse en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. Aunque Heung-Min Son descontó en el tiempo de compensación con un golazo desde fuera del área, el Tri se impuso 2-1 con goles de Carlos Vela y Javier “Chicharito” Hernández.

En el Mundial de Rusia 2018, figuras como Javier Hernández, Hirving Lozano y Carlos Vela fueron vitales para lograr la clasificación a octavos de final. REUTERS/Damir Sagolj

Ese triunfo fue vital para México, pues llegaba tras la histórica victoria contra Alemania con el gol de Hirving Lozano. Aunque posteriormente cayó frente a Suecia, los seis puntos obtenidos le permitieron avanzar como segundo lugar a octavos de final, donde Brasil lo eliminó. Para Corea, aquel torneo también tuvo un momento memorable: derrotar a Alemania en la última jornada y dejar fuera al campeón defensor.

El enfrentamiento entre México y Corea del Sur en el Mundial 2026

Ahora, en 2026, México y Corea del Sur volverán a encontrarse en un escenario distinto: el Estadio Akron de Guadalajara, que debutará como sede mundialista.

El duelo será crucial para el Tri, pues llega justo antes de enfrentar al ganador del Play-off D europeo (entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda), que probablemente se convierta en el rival más exigente del grupo.

(Reuters)

Con dos victorias previas en Copas del Mundo, México buscará mantener su hegemonía frente a los asiáticos y sumar puntos clave rumbo a la clasificación. Para Corea del Sur, será la oportunidad de romper la racha negativa y demostrar que su futbol se encuentra en crecimiento y puede competir en cualquier escenario.