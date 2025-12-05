México Deportes

México vs Corea del Sur: así ha sido su historial de enfrentamientos en los mundiales

El equipo nacional buscará mantener su dominio histórico ante el conjunto asiático durante la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026

Guardar
El combinado azteca se enfrentará
El combinado azteca se enfrentará nuevamente a Corea del Sur en un Mundial. (Jovani Pérez)

El Mundial 2026 marcará un capítulo especial para la Selección Mexicana, no sólo por ser anfitrión por tercera vez en su historia, sino también por la oportunidad que se ha reabierto de revivir viejas rivalidades que han dejado huella en la memoria de los aficionados.

Entre ellas destaca el enfrentamiento contra Corea del Sur, programado para el 18 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, dentro de la segunda jornada del Grupo A. Este partido no solo será clave para las aspiraciones del Tri en la justa, sino que también reavivará un historial mundialista que favorece a los mexicanos.

A lo largo de los años, México y Corea del Sur se han enfrentado en 14 ocasiones, con un balance general de 7 victorias para México, 3 empates y 4 derrotas.

El último enfrentamiento entre ambas
El último enfrentamiento entre ambas selecciones fue en un partido amistoso jugado el 9 de septiembre de 2025 que terminó 2-2. (Foto: Instagram/miseleccionmx)

La mayoría de esos duelos han sido amistosos internacionales sin nada en juego, lo que hace que los choques en Copas del Mundo tengan un peso mucho mayor. Precisamente en ese escenario, México ha mantenido un dominio claro, imponiéndose en las dos ocasiones previas en las que se cruzaron.

Francia 1998: debut mundialista entre México y Corea del Sur

El primer cruce entre México y Corea del Sur en un Mundial ocurrió en Francia 1998, dentro del Grupo E. El Tri debutó en ese torneo con una victoria 3-1 en Lyon, gracias a un doblete de Luis “El Matador” Hernández y un gol de Ricardo Peláez.

Bajo la dirección de Manuel Lapuente, México mostró carácter y logró encaminar su clasificación a octavos de final como segundo lugar tras empatar en puntos con Países Bajos, donde finalmente sería eliminado con un 2-1 por Alemania en un partido en el que Hernández volvería a ser la figura.

El cuadro dirigido por Manuel
El cuadro dirigido por Manuel Lapuente ha sido de los más destacados para el conjunto azteca contando con figuras como Luis Hernández, Claudio Suárez y Jorge Campos(Foto: Twitter/@joelcanojr)

Ese partido no sólo significó el inicio de esta particular rivalidad mundialista, sino también la consolidación de Hernández como figura histórica, al convertirse en el máximo goleador mexicano del torneo con cuatro tantos. Para Corea, fue un golpe duro en un grupo que incluía a selecciones duras como estas o Bélgica.

Rusia 2018: veinte años después, misma historia entre México y Corea del Sur

Dos décadas más tarde, México y Corea del Sur volvieron a encontrarse en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. Aunque Heung-Min Son descontó en el tiempo de compensación con un golazo desde fuera del área, el Tri se impuso 2-1 con goles de Carlos Vela y Javier “Chicharito” Hernández.

En el Mundial de Rusia
En el Mundial de Rusia 2018, figuras como Javier Hernández, Hirving Lozano y Carlos Vela fueron vitales para lograr la clasificación a octavos de final. REUTERS/Damir Sagolj

Ese triunfo fue vital para México, pues llegaba tras la histórica victoria contra Alemania con el gol de Hirving Lozano. Aunque posteriormente cayó frente a Suecia, los seis puntos obtenidos le permitieron avanzar como segundo lugar a octavos de final, donde Brasil lo eliminó. Para Corea, aquel torneo también tuvo un momento memorable: derrotar a Alemania en la última jornada y dejar fuera al campeón defensor.

El enfrentamiento entre México y Corea del Sur en el Mundial 2026

Ahora, en 2026, México y Corea del Sur volverán a encontrarse en un escenario distinto: el Estadio Akron de Guadalajara, que debutará como sede mundialista.

El duelo será crucial para el Tri, pues llega justo antes de enfrentar al ganador del Play-off D europeo (entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda), que probablemente se convierta en el rival más exigente del grupo.

(Reuters)
(Reuters)

Con dos victorias previas en Copas del Mundo, México buscará mantener su hegemonía frente a los asiáticos y sumar puntos clave rumbo a la clasificación. Para Corea del Sur, será la oportunidad de romper la racha negativa y demostrar que su futbol se encuentra en crecimiento y puede competir en cualquier escenario.

Temas Relacionados

Mundial 2026Sorteo Mundial 2026Clasificación Mundial 2026Calendario Mundial 2026Selección Nacional MexicanaSelección MexicanaSelección de MéxicoCorea del SurLuis HernándezJavier HernándezHirving LozanoCarlos VelaHeung-Min SonFrancia 1998Rusia 2018Futbolmexico-deportes

Últimas Noticias

David Faitelson y Andrés Vaca reaccionan al grupo de México en el Mundial 2026: “Extraordinario sorteo”

El Tricolor se enfrentará a Sudáfrica por segunda vez en un partido inaugural de una Copa del Mundo

David Faitelson y Andrés Vaca

Edson Álvarez acepta que la Selección Mexicana debe afinar la puntería tras conocer a su rivales en el Mundial 2026

El capitán del Tricolor reconoce dominio, pero admite que la falta de definición ha costado resultados

Edson Álvarez acepta que la

Cuál será la segunda selección a la que se enfrentará México en el Mundial 2026

Por primera vez en la historia, el Estadio Akron será sede de la Copa del Mundo, ya que las anteriores ediciones se habían disputado en el Jalisco y el Tres de Marzo

Cuál será la segunda selección

Cuáles han sido los grupos de México en la historia de los mundiales

En Qatar 2022, la selección mexicana quedó fuera en fase de grupos por primera vez desde 1978, por lo que busca cambiar la historia y avanzar a la siguiente instancia

Cuáles han sido los grupos

Este será el camino en la UEFA para el tercer rival de México en el Mundial 2026

La llave de UEFA tendrá dos semifinales el 26 de marzo del 2026 y luego la final por el pase a la Copa del Mundo el 31 de ese mismo mes

Este será el camino en
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Michael Landon: de tener una

Michael Landon: de tener una “infancia miserable” a crear el hogar perfecto en “La familia Ingalls”

Jessica Alba califica de “humillante” su escena de desnudo en ‘Los Cuatro Fantásticos’: “Aquellos días me dejaron secuelas”

La confesión de Renée Zellweger: Hollywood dudó de su éxito por no ser “voluptuosa”

Actor de ‘Emily en París’ fue arrestado en Japón tras hallazgo de droga en su equipaje

Netflix compra Warner: las series y películas que podrían sumarse a la plataforma

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump, Mark Carney y

Donald Trump, Mark Carney y Claudia Sheinbaum se reunieron en Washington y acordaron “seguir trabajando juntos” en asuntos comerciales

Crisis energética en Cuba: el régimen reconoció que los apagones seguirán en 2026 y prevé una “ligera” mejoría

Gratitud y salud: cómo el agradecimiento diario mejora el ánimo, el bienestar y las relaciones, según la psicología

El secretario general de la ONU felicitó a Donald Trump por impulsar un acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo

El “registro de infieles” en Ecuador replica una tendencia regional de escarnio digital y vulneración de datos