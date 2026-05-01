Crédito Fonacot 2026: el préstamo sin aval, sin tarjeta y con descuento en nómina

Durante los primeros cuatro meses del año, Fonacot otorgó alrededor de 800 mil créditos, por un monto superior a 23 mil millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su aniversario número 52, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) sostiene su compromiso con las y los trabajadores formales de México, y ofrece créditos accesibles que buscan mejorar la calidad de vida de miles de familias en el país.

Durante los primeros cuatro meses del año, Fonacot otorgó alrededor de 800 mil créditos, por un monto superior a 23 mil millones de pesos.

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De acuerdo con Salvador Gazca Herrera, coordinador general comercial del Instituto, estos resultados consolidan a la institución como una de las principales opciones de financiación para el sector formal, al facilitar el acceso a recursos para quienes más lo necesitan.

Distribución de créditos y enfoque de género

Fonacot informó que del total de créditos entregados, 58.4 % correspondió a hombres y 41.6 % a mujeres trabajadoras. Fonacot ha impulsado productos como el Crédito Mujer Efectivo, que ofrece una tasa de interés preferencial Foto: Cortesía/Fonacot.

Fonacot informó que del total de créditos entregados, 58.4 % correspondió a hombres y 41.6 % a mujeres trabajadoras. Fonacot ha impulsado productos como el Crédito Mujer Efectivo, que ofrece una tasa de interés preferencial y busca fortalecer la equidad de género en el acceso a servicios financieros. La institución resalta la importancia de este avance en su estrategia de inclusión.

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Características del Crédito Fonacot

El Crédito Fonacot se descuenta directamente vía nómina y puede representar hasta cuatro meses de sueldo del solicitante, con el depósito realizado directamente en la cuenta bancaria del beneficiario.

Esta flexibilidad permite a los trabajadores utilizar el monto en cualquier necesidad personal o familiar, sin restricciones específicas de destino.

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Mejoras y medidas de seguridad implementadas

Para reforzar la seguridad, la institución ha implementado el uso de datos biométricos (Fonacot)

En los últimos cuatro años, Fonacot ha realizado modificaciones para garantizar el costo más bajo en créditos con descuento vía nómina, aumentando así la confianza de los usuarios en la institución.

Además, para reforzar la seguridad, la institución ha implementado el uso de datos biométricos, un sistema de citas y campañas informativas dirigidas a evitar la intervención de intermediarios en los trámites.

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Paso a paso para solicitar un crédito Fonacot en 2026

Foto: Cortesía/Fonacot.

Condiciones básicas para solicitar:

Ser mayor de 18 años.

- Tener al menos seis meses de antigüedad en el empleo actual.

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- Trabajar en un centro de trabajo afiliado a Fonacot.

- Percibir ingresos iguales o mayores al salario mínimo vigente.

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Documentación requerida:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

- Estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria (no mayor a tres meses).

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- Comprobante de domicilio reciente.

- Últimos cuatro recibos de nómina consecutivos.

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- Dos referencias personales.

- Número de celular y correo electrónico activos.

- En algunos casos, constancia de antigüedad o carta laboral con percepciones y deducciones.

Procedimiento paso a paso:

Revisar que la empresa esté afiliada y la documentación esté vigente.

- Consultar todos los requisitos y formatos en www.fonacot.gob.mx .

- Agendar una cita en línea a través del portal oficial.

- Acudir personalmente a la sucursal asignada en la fecha de la cita, con toda la documentación en original e impresa.

- Presentar la documentación y realizar la validación biométrica de identidad.

- Esperar la revisión y, en caso de aprobación, recibir la notificación.

- El monto aprobado (hasta cuatro meses de sueldo) se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada, normalmente en 24 a 48 horas.

- Los pagos se descuentan vía nómina, con plazos de entre seis y treinta meses, según la capacidad de pago acordada.

- Si ya eres cliente Fonacot, presentar el NIP del trámite anterior para futuras consultas.

Recomendaciones de seguridad:

Realizar todo el trámite de manera personal, sin intermediarios.

- Verificar la información oficial y actualizada en el sitio web institucional.