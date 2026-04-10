República Checa en el Mundial 2026: fechas, rivales, sedes y horarios

El conjunto checo vuelve a la Copa Mundial de la FIFA después de 20 años tras haber vencido a Irlanda y Dinamarca en un repechaje agónico definido en penales. REUTERS/David W Cerny

La República Checa vuelve a la Copa Mundial de la FIFA tras veinte años de ausencia, lista para enfrentar a rivales de alto calibre en el Grupo A.

La selección dirigida por Miroslav Koubek se ganó su lugar tras un repechaje europeo reñido en el que echó a Irlanda y Dinamarca a través de los penales y buscará dejar huella en su regreso al escenario global.

Con una destacada actuación de Matěj Kovář, Chequia obtuvo su pase al Mundial 2016 después de eliminar a Irlanda y Dinamarca en un intenso repechaje. REUTERS/David W Cerny

El calendario checo presenta retos en tres ciudades distintas y pondrá a prueba a una generación que combina experiencia internacional y juventud. En un grupo reñido, el equipo aspirará a avanzar de ronda y consolidar su regreso a la élite del futbol.

Fechas y horarios de República Checa en el Grupo A

El debut checo será en México, con partidos repartidos entre dos sedes icónicas del país y una más en Estados Unidos. Cada encuentro será crucial para sus aspiraciones en la fase de grupos.

11 de junio de 2026:

Corea del Sur vs República Checa

Estadio Akron (Guadalajara, México)

20:00 horas MX

18 de junio de 2026:

República Checa vs Sudáfrica

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, EE. UU.)

10:00 horas MX

24 de junio de 2026:

República Checa vs México

Estadio Azteca (Ciudad de México, México)

19:00 horas MX

El cierre contra México en el Estadio Azteca representa el mayor reto para las aspiraciones checas en la fase de grupos. REUTERS/David W Cerny

De esta manera, la agenda exigirá máxima concentración y adaptación táctica, con el cierre ante la selección anfitriona y en un recinto histórico como el Coloso de Santa Úrsula como la prueba más relevante para sus planes de clasificación.

Rivales y contexto competitivo

El Grupo A reunirá a selecciones con diferentes estilos y trayectorias. República Checa llega como incógnita tras su ausencia prolongada, pero con la motivación de una generación renovada.

México: anfitrión y favorito local, con la presión de abrir el torneo ante su gente.

Corea del Sur: rival de experiencia mundialista y fortaleza táctica.

Sudáfrica: regresa tras 16 años y busca dar la sorpresa.

República Checa: retorna tras dos décadas y confía en su orden defensivo y poderío físico.

El debut de República Checa será el 11 de junio de 2026 en Guadalajara, enfrentando a Corea del Sur en el Estadio Akron. (X/ @Chivas)

El equipo destaca por la presencia de figuras como su capitán Ladislav Krejčí, Patrik Schick en el ataque y la seguridad de Matěj Kovář en la portería.

Sedes y preparación

La selección checa disputará sus partidos en tres estadios emblemáticos, lo que implica retos logísticos y de adaptación.

Guadalajara y Ciudad de México serán escenarios clave para su debut y cierre de la fase de grupos.

El paso por Atlanta representa el único compromiso fuera de territorio mexicano.

El cuerpo técnico ha programado amistosos internacionales y un trabajo detallado en defensa y balón parado.

Una motivada República Checa peleará por colarse a la siguiente y superar su última participación de 2006. REUTERS/David W Cerny

República Checa llega motivada por su dramática clasificación y con la meta de avanzar a octavos de final, en busca de escribir un nuevo capítulo en la historia del futbol nacional.