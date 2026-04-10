República Checa en el Mundial 2026: fechas, rivales, sedes y horarios

La República Checa vuelve a la Copa Mundial de la FIFA tras veinte años de ausencia, lista para enfrentar a rivales de alto calibre en el Grupo A.
La selección dirigida por Miroslav Koubek se ganó su lugar tras un repechaje europeo reñido en el que echó a Irlanda y Dinamarca a través de los penales y buscará dejar huella en su regreso al escenario global.
El calendario checo presenta retos en tres ciudades distintas y pondrá a prueba a una generación que combina experiencia internacional y juventud. En un grupo reñido, el equipo aspirará a avanzar de ronda y consolidar su regreso a la élite del futbol.
Fechas y horarios de República Checa en el Grupo A
El debut checo será en México, con partidos repartidos entre dos sedes icónicas del país y una más en Estados Unidos. Cada encuentro será crucial para sus aspiraciones en la fase de grupos.
11 de junio de 2026:
- Corea del Sur vs República Checa
- Estadio Akron (Guadalajara, México)
- 20:00 horas MX
18 de junio de 2026:
- República Checa vs Sudáfrica
- Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, EE. UU.)
- 10:00 horas MX
24 de junio de 2026:
- República Checa vs México
- Estadio Azteca (Ciudad de México, México)
- 19:00 horas MX
De esta manera, la agenda exigirá máxima concentración y adaptación táctica, con el cierre ante la selección anfitriona y en un recinto histórico como el Coloso de Santa Úrsula como la prueba más relevante para sus planes de clasificación.
Rivales y contexto competitivo
El Grupo A reunirá a selecciones con diferentes estilos y trayectorias. República Checa llega como incógnita tras su ausencia prolongada, pero con la motivación de una generación renovada.
- México: anfitrión y favorito local, con la presión de abrir el torneo ante su gente.
- Corea del Sur: rival de experiencia mundialista y fortaleza táctica.
- Sudáfrica: regresa tras 16 años y busca dar la sorpresa.
- República Checa: retorna tras dos décadas y confía en su orden defensivo y poderío físico.
El equipo destaca por la presencia de figuras como su capitán Ladislav Krejčí, Patrik Schick en el ataque y la seguridad de Matěj Kovář en la portería.
Sedes y preparación
La selección checa disputará sus partidos en tres estadios emblemáticos, lo que implica retos logísticos y de adaptación.
- Guadalajara y Ciudad de México serán escenarios clave para su debut y cierre de la fase de grupos.
- El paso por Atlanta representa el único compromiso fuera de territorio mexicano.
- El cuerpo técnico ha programado amistosos internacionales y un trabajo detallado en defensa y balón parado.
República Checa llega motivada por su dramática clasificación y con la meta de avanzar a octavos de final, en busca de escribir un nuevo capítulo en la historia del futbol nacional.