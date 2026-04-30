Citlalli Hernández cuestiona filtración en caso de extradición contra Rocha Moya y llama a respetar el debido proceso

El caso abre un nuevo debate sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de justicia y seguridad entre México y Estados Unidos. | Twitter Citlalli Hernández

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández Mora, cuestionó la forma en que se dio a conocer la solicitud de extradición emitida por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios.

A través de redes sociales, sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) debe analizar la información recibida e iniciar una investigación para determinar la existencia de pruebas.

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Sin embargo, subrayó que la difusión pública del caso vulnera la confidencialidad y podría contravenir principios del Estado de derecho.

Señala posibles implicaciones políticas en el manejo del caso

En su posicionamiento, Hernández planteó que el contexto en el que se dio a conocer la acusación abre cuestionamientos sobre sus posibles implicaciones más allá del ámbito jurídico.

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El comunicado de Citlalli Hernández enfatiza la necesidad de respetar el debido proceso y la confidencialidad en casos de cooperación internacional.

Entre los puntos que mencionó, se encuentran dudas sobre si la acción podría interpretarse como un acto contra el Estado mexicano, una posible injerencia en asuntos internos o un movimiento con impacto en el escenario político nacional.

La dirigente también llamó a reflexionar sobre la manera en que se presentan acusaciones públicas sin que se hayan expuesto previamente pruebas en los canales institucionales correspondientes.

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Llama a defender soberanía y debido proceso

Citlalli Hernández enfatizó que, independientemente de posturas políticas, es necesario garantizar el respeto al debido proceso y a las normas tanto nacionales como internacionales.

Citlalli Hernández llamó a defender la soberanía nacional ante procesos de cooperación internacional. Foto: Gobierno de Sinaloa.

Indicó que todas las fuerzas políticas deben coincidir en la defensa de la soberanía nacional y en el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos, especialmente en casos que involucran cooperación internacional.

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Estados Unidos presenta acusaciones contra funcionarios de Sinaloa

El caso se originó luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicas acusaciones contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios, a quienes señala por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Las imputaciones incluyen delitos relacionados con tráfico de drogas, armas y supuesta colaboración con una organización criminal. Las autoridades estadounidenses han solicitado la detención con fines de extradición de los implicados.

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México revisa solicitudes ante falta de pruebas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que recibió las solicitudes correspondientes, pero señaló que no contienen pruebas suficientes que acrediten la responsabilidad de los señalados.

Comunicado de SRE. (captura de pantalla)

Por ello, la FGR será la encargada de evaluar la información y determinar si existen elementos legales para avanzar en el proceso conforme al sistema jurídico mexicano.

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Lista de funcionarios señalados por Estados Unidos

Rubén Rocha Moya – Gobernador de Sinaloa.

Enrique Inzunza Cázarez – Senador de Morena.

Juan de Dios Gámez Mendívil – Alcalde de Culiacán.

Enrique Díaz Vega – Exfuncionario estatal.

Dámaso Castro Saavedra – Funcionario de Fiscalía.

Marco Antonio Almanza Avilés – Exmando policial.

Alberto Jorge Contreras Núñez – Exjefe de investigación.

Gerardo Mérida Sánchez – Exsecretario de Seguridad.

José Antonio Dionisio Hipólito – Exmando policial.

Juan Valenzuela Milán – Excomandante con acusaciones adicionales.

Caso abre debate en relación bilateral

El posicionamiento de Citlalli Hernández se suma a las reacciones generadas tras la acusación, en un contexto de cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Por ahora, el proceso se mantiene en etapa de análisis por parte de autoridades mexicanas, mientras continúa el intercambio institucional entre ambos países.

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