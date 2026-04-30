México

Citlalli Hernández cuestiona filtración en caso de extradición contra Rocha Moya y llama a respetar el debido proceso

La líder morenista señala que la difusión del expediente contraviene principios legales y pide que la Fiscalía General de la República actúe conforme a derecho

Guardar
Citlalli Hernández celebró que el PVEM respaldó su nombramiento en Morena. | Twitter Citlalli Hernández
El caso abre un nuevo debate sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de justicia y seguridad entre México y Estados Unidos. | Twitter Citlalli Hernández

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández Mora, cuestionó la forma en que se dio a conocer la solicitud de extradición emitida por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios.

A través de redes sociales, sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) debe analizar la información recibida e iniciar una investigación para determinar la existencia de pruebas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, subrayó que la difusión pública del caso vulnera la confidencialidad y podría contravenir principios del Estado de derecho.

Señala posibles implicaciones políticas en el manejo del caso

En su posicionamiento, Hernández planteó que el contexto en el que se dio a conocer la acusación abre cuestionamientos sobre sus posibles implicaciones más allá del ámbito jurídico.

PUBLICIDAD

El comunicado de Citlalli Hernández enfatiza la necesidad de respetar el debido proceso y la confidencialidad en casos de cooperación internacional.
El comunicado de Citlalli Hernández enfatiza la necesidad de respetar el debido proceso y la confidencialidad en casos de cooperación internacional.

Entre los puntos que mencionó, se encuentran dudas sobre si la acción podría interpretarse como un acto contra el Estado mexicano, una posible injerencia en asuntos internos o un movimiento con impacto en el escenario político nacional.

La dirigente también llamó a reflexionar sobre la manera en que se presentan acusaciones públicas sin que se hayan expuesto previamente pruebas en los canales institucionales correspondientes.

Llama a defender soberanía y debido proceso

Citlalli Hernández enfatizó que, independientemente de posturas políticas, es necesario garantizar el respeto al debido proceso y a las normas tanto nacionales como internacionales.

Foto: Gobierno de Sinaloa.
Citlalli Hernández llamó a defender la soberanía nacional ante procesos de cooperación internacional. Foto: Gobierno de Sinaloa.

Indicó que todas las fuerzas políticas deben coincidir en la defensa de la soberanía nacional y en el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos, especialmente en casos que involucran cooperación internacional.

Estados Unidos presenta acusaciones contra funcionarios de Sinaloa

El caso se originó luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicas acusaciones contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios, a quienes señala por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Las imputaciones incluyen delitos relacionados con tráfico de drogas, armas y supuesta colaboración con una organización criminal. Las autoridades estadounidenses han solicitado la detención con fines de extradición de los implicados.

México revisa solicitudes ante falta de pruebas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que recibió las solicitudes correspondientes, pero señaló que no contienen pruebas suficientes que acrediten la responsabilidad de los señalados.

SRE
Comunicado de SRE. (captura de pantalla)

Por ello, la FGR será la encargada de evaluar la información y determinar si existen elementos legales para avanzar en el proceso conforme al sistema jurídico mexicano.

Lista de funcionarios señalados por Estados Unidos

  • Rubén Rocha Moya – Gobernador de Sinaloa.
  • Enrique Inzunza Cázarez – Senador de Morena.
  • Juan de Dios Gámez Mendívil – Alcalde de Culiacán.
  • Enrique Díaz Vega – Exfuncionario estatal.
  • Dámaso Castro Saavedra – Funcionario de Fiscalía.
  • Marco Antonio Almanza Avilés – Exmando policial.
  • Alberto Jorge Contreras Núñez – Exjefe de investigación.
  • Gerardo Mérida Sánchez – Exsecretario de Seguridad.
  • José Antonio Dionisio Hipólito – Exmando policial.
  • Juan Valenzuela Milán – Excomandante con acusaciones adicionales.

Caso abre debate en relación bilateral

El posicionamiento de Citlalli Hernández se suma a las reacciones generadas tras la acusación, en un contexto de cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Por ahora, el proceso se mantiene en etapa de análisis por parte de autoridades mexicanas, mientras continúa el intercambio institucional entre ambos países.

Temas Relacionados

Citlalli HernándezMorenaRocha MoyaSinaloaFGREEUUCJNGPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

LAFC vs Toluca EN VIVO: Los Diablos enfrentan al equipo de Heung-Min Son por un pase a la semifinal de Concachampions

Los mexicanos llegan al encuentro tras golear al LA Galaxy en cuartos de final y como bicampeones de la Liga MX

LAFC vs Toluca EN VIVO: Los Diablos enfrentan al equipo de Heung-Min Son por un pase a la semifinal de Concachampions

El director de una farmacéutica y sus dos hijas menores: quiénes eran las cuatro víctimas de la masacre en Azcapotzalco

Según investigaciones periodísticas, Omar Cejudo Nava es el padre de familia asesinado junto con sus dos hijas y su esposa

El director de una farmacéutica y sus dos hijas menores: quiénes eran las cuatro víctimas de la masacre en Azcapotzalco

Temblor hoy 29 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 29 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Oaxaca

Morena celebra respuesta del gobierno de Sheinbaum ante solicitud de extradición por parte de EEUU

El manifiesta que cualquier trámite relacionado con la entrega internacional debe apegarse a los procesos legales establecidos

Morena celebra respuesta del gobierno de Sheinbaum ante solicitud de extradición por parte de EEUU

Oficial, estas son las rutas de transporte RTP para el América vs Pumas en el Estadio Banorte

El Gobierno de la CDMX alista un operativo de seguridad y movilidad, por lo que se prevén cierres viales para permitir el ingreso de los fanáticos

Oficial, estas son las rutas de transporte RTP para el América vs Pumas en el Estadio Banorte
MÁS NOTICIAS

NARCO

El director de una farmacéutica y sus dos hijas menores: quiénes eran las cuatro víctimas de la masacre en Azcapotzalco

El director de una farmacéutica y sus dos hijas menores: quiénes eran las cuatro víctimas de la masacre en Azcapotzalco

Otra masacre en Azcapotzalco: balean a tres hombres en la unidad habitacional Francisco Villa

FGR explica proceso de desafuero antes de que México conceda extradición de funcionarios

FGR abrirá investigación a Rubén Rocha Moya, sólo habrá extradición si hay pruebas y juicio político

Cuatro detenidos, dos camionetas robadas y 95 dosis de droga: lo que encontraron las autoridades tras el cuádruple homicidio en Azcapotzalco

ENTRETENIMIENTO

Este es el setlist que prepara Lorde para su concierto en el Palacio de los Deportes

Este es el setlist que prepara Lorde para su concierto en el Palacio de los Deportes

Canelo Álvarez da a conocer a su bebé a través de tiernas fotos en redes sociales

Jaime Camil recuerda cómo su papá y Vicente Fox lograron convencer a Bono de U2 de regresar a México tras disgusto

Paquita la del Barrio murió triste y sola, revela su mánager, y teme por el destino de ‘Casa Paquita’

Video| 31 minutos lanza promocional para invitar a los niños y niñas a su concierto gratuito en el Zócalo

DEPORTES

LAFC vs Toluca EN VIVO: Los Diablos enfrentan al equipo de Heung-Min Son por un pase a la semifinal de Concachampions

LAFC vs Toluca EN VIVO: Los Diablos enfrentan al equipo de Heung-Min Son por un pase a la semifinal de Concachampions

Oficial, estas son las rutas de transporte RTP para el América vs Pumas en el Estadio Banorte

Esta sería la razón por la que el Chicharito Hérnandez no llegaría al Atlante

Nico Castillo, exfigura de Pumas y América, enciende la Liguilla y da su pronóstico para el Clásico Capitalino

¿Chicharito como figura en Atlante? Dueño del club no descarta su llegada