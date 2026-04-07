Así luce el Estadio Banorte previo al regreso del club América para el juego de Concachampions

Así luce el Estadio Banorte previo al regreso del club América (X/ @ClubAmerica)

Luego de 22 meses que tomó la remodelación del Estadio Azteca, el club América se alista para volver a su casa. Tras dejar el Estadio Ciudad de los Deportes, el equipo de André Jardine se prepara para jugar como local en el nuevo Estadio Banorte el próximo martes 7 de abril, día que marcará su regreso al Coloso de Santa Úrsula.

Como parte de sus actividades en la Champions Cup Concacaf, las Águilas se enfrentarán a Nashville SC en el juego de ida. Ante el regreso del conjunto de Coapa, la cuenta oficial del América reveló imágenes de cómo luce la cancha y las gradas del inmueble previo a su regreso.

“Cada vez falta menos. Prepárense, Volvemos A Casa. El Estadio Banorte nos espera”, fue el mensaje con el que informaron a su afición sobre su mudanza al histórico inmueble.

Así luce el Estadio Banorte previo al regreso del club América

América se alista para regresar al renovado Estadio Banorte, las águilas estuvieron fuera del Estadio Azteca por 22 meses debido a las obras de remodelación del inmueble para el Mundial 2026 (X/ @ClubAmerica)

De acuerdo con un video que compartieron en redes sociales, se puede apreciar que tanto la cancha, como la tribuna y los demás accesos al estadio están listos para recibir a los equipos que jugarán próximamente como locales, entre ellos el América.

Uno de los cambios más recientes responde a la exigencia de la FIFA: eliminar toda imagen comercial visible durante el torneo. En ese contexto, circulan videos en redes sociales donde personal retira las butacas blancas y rojas que formaban el nombre del patrocinador “Banorte”, utilizadas en el primer partido posterior a la reapertura.

Liga MX autoriza el regreso del club América al Estadio Banorte para el Clausura 2026

Club América regresará a jugar en el Estadio Ciudad de México el martes 14 de abril de 2026, cuando dispute el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions 2026 ante Nashville SC, según informó la Concacaf en su sitio oficial. El compromiso comenzará a las 21:30, hora del centro de México.

La reapertura del mítico Estadio Azteca incluirá un show de iluminación digital e innovaciones acústicas que buscan posicionar al recinto como un estandarte rumbo a la Copa Mundial 2026. (X/ @miseleccionmx)

La vuelta al recinto, anteriormente conocido como Estadio Azteca, ocurre tras casi dos años de cierre motivado por obras de remodelación para el Mundial 2026, de acuerdo con la Concacaf. El equipo, dirigido por André Jardine, había jugado sus recientes partidos como local en el Estadio Ciudad de los Deportes. La entidad futbolística precisó que el ganador de esta eliminatoria conseguirá el pase a las semifinales del torneo, con el incentivo adicional de un lugar en la Copa Intercontinental 2026 y en el Mundial de Clubes 2029.

Con una capacidad superior a 85 mil espectadores, el Estadio Ciudad de México volverá a recibir a la afición para un partido internacional de América.