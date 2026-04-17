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Raúl ‘Tala’ Rangel apunta a Europa mientras pelea por un lugar en el Mundial 2026

El guardameta se perfila como opción rumbo al Mundial 2026 con la Selección Mexicana

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El arquero de Chivas apunta para ser el titular del equipo de Javier Aguirre.
(IG / Raúl Rangel)

En medio del cierre del Clausura 2026 y con la Selección Mexicana en el horizonte, Raúl ‘Tala’ Rangel comienza a perfilar su futuro más allá de la Liga MX.

El portero del Rebaño Sagrado ha tomado protagonismo en el arco y no esconde su objetivo: dar el salto al futbol europeo.

Su crecimiento coincide con un momento clave tanto a nivel de club como de selección, donde se perfila como una de las opciones rumbo a la Copa del Mundo 2026 bajo el mando de Javier Aguirre.

Rangel fija como meta Europa y respalda su crecimiento

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

En entrevista con ESPN, el guardameta rojiblanco dejó claro que jugar en Europa es un objetivo que mantiene desde sus inicios, tomando como referencia a porteros mexicanos que han emigrado al extranjero.

“Me gustaría ser parte de esa lista de porteros mexicanos que han ido a Europa”, señaló. Además, aseguró que ve este paso como una meta alcanzable: “Es una meta muy alcanzable y creo que se puede lograr”.

Rangel también destacó su disposición para competir fuera del país y demostrar el nivel del futbolista mexicano, al tiempo que subrayó su evolución en el aspecto mental para asumir la responsabilidad de defender el arco de Chivas.

El arquero atribuyó parte de su crecimiento al trabajo del equipo y la continuidad del proyecto encabezado por Gabriel Milito, así como a la confianza generada tras los resultados del torneo anterior.

Chivas encara la recta final del Clausura 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En lo inmediato, el conjunto rojiblanco se enfoca en el cierre de la fase regular del Clausura 2026. Este fin de semana recibirá a Puebla en la Jornada 15, en un duelo clave para mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Posteriormente, Chivas visitará a Necaxa y cerrará el torneo en casa frente a Xolos de Tijuana, en una serie de partidos que marcarán su posición rumbo a la Liguilla.

De cara a estos compromisos, aún no está definida la titularidad en la portería, ya que existe la posibilidad de que Óscar Whalley tenga actividad. Sin embargo, Rangel se mantiene como una de las principales opciones tanto en el club como en el entorno de la Selección Mexicana.

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