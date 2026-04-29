La ONU llegó a México y le falló a los desaparecidos: la visita que decepcionó a las víctimas

Las declaraciones de Volker Türk generaron frustración entre familiares y organizaciones, ya que el funcionario destacó políticas gubernamentales y evitó respaldar el diagnóstico internacional sobre la gravedad de las desapariciones en el país. (Infobae-Itzallana)

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó México en un momento crítico. Semanas antes, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (Comité CED) había tomado una decisión sin precedente: elevar la situación del país ante la Asamblea General de la ONU, activando por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, al considerar que las desapariciones en México son sistemáticas y generalizadas.

Las familias que buscan a sus seres queridos, los colectivos y las organizaciones de derechos humanos esperaban que Türk respaldara ese diagnóstico. No lo hizo.

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Así lo documenta Santiago Aguirre, abogado especialista en derechos humanos con más de 20 años de trayectoria, en un análisis publicado por ¿A dónde van los desaparecidos?, proyecto periodístico de referencia en México que investiga y visibiliza la crisis de desapariciones en el país.

La postura oficial fue cuestionada por expertos y colectivos, quienes señalaron que desconocer el diagnóstico internacional limita la posibilidad de atender recomendaciones y profundiza la crisis de personas desaparecidas en el país (Infobae-Itzallana)

Un mensaje que no estuvo a la altura

En su discurso final, Türk evitó hablar de crisis de derechos humanos. Tampoco pidió la desmilitarización de la seguridad pública —algo que sí hicieron sus predecesores— y, en cambio, reconoció las políticas gubernamentales actuales frente a las desapariciones como un avance.

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Lo que más llamó la atención fue su respaldo a la reforma judicial, celebrando que las elecciones de jueces han hecho la judicatura más “inclusiva”. Esto ocurrió justo la misma semana en que legisladores del partido en el poder presentaron una iniciativa que reconoce implícitamente la disfuncionalidad del modelo de jueces electivos.

Pero el punto más grave, según Aguirre, fue otro: Türk no confirmó el planteamiento del Comité CED sobre el rebasamiento del Estado mexicano para enfrentar la crisis de desapariciones, ni la necesidad de medidas extraordinarias con asistencia internacional.

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Mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos critica el dictamen internacional, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ve en las alertas de la ONU una oportunidad para mejorar las políticas frente a la crisis actual. (Infobae-Itzallana)

Encuadrar la tragedia como “polarización”: una narrativa peligrosa

Türk enmarcó la crisis de desapariciones dentro de la polarización política del país. Para Aguirre, esto es un error grave.

Una cosa es que la tragedia sea instrumentalizada por partidos políticos. Otra, muy distinta, es estigmatizar como discurso polarizante la denuncia de víctimas y organizaciones que señalan que el Estado ha sido rebasado.

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Con ese encuadre, el Alto Comisionado sugirió que México puede enfrentar la crisis con las mismas políticas de siempre, sin calificar la situación por su nombre.

¿Qué sigue para las familias y los colectivos?

El análisis de ¿A dónde van los desaparecidos? apunta a dos reflexiones urgentes:

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El procedimiento del artículo 34 seguirá su curso en la Asamblea General de la ONU, pero quienes lo analicen serán estados y burocracias con visiones similares a la de Türk.

Ante el debilitamiento del multilateralismo, amplificar la voz de los colectivos de víctimas se vuelve más urgente que nunca.

La esperanza, concluye Aguirre, no está en las burocracias internacionales. Está en quienes siguen bordando nombres, caminando, documentando y resistiendo el olvido.