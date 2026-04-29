México

Enchiladas suizas de chipotle: receta cremosa y fácil para un platillo casero lleno de sabor

Opción tradicional con salsa suave y toque ahumado, ideal para una comida completa y reconfortante

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Un plato blanco ovalado con tres enchiladas suizas de chipotle cubiertas de salsa naranja cremosa, queso gratinado, dos puntos de crema, cilantro y hojuelas de chile seco.
Una porción de enchiladas suizas de chipotle, cubiertas con salsa cremosa, queso derretido, crema, cilantro fresco y chile en hojuelas, se presenta en un plato ovalado blanco sobre una mesa de madera oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enchiladas suizas de chipotle combinan una base cremosa con el sabor distintivo del chile, creando un platillo equilibrado y de textura envolvente. Esta variante destaca por integrar ingredientes sencillos en una preparación que resulta atractiva tanto por su aroma como por su presentación.

Su elaboración mantiene un proceso accesible, adecuado para cocinas domésticas. La mezcla entre la salsa y el relleno permite obtener un resultado uniforme, donde cada elemento aporta sin saturar el conjunto.

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A continuación, se detalla una guía clara para preparar este platillo, cuidando la consistencia de la salsa y el manejo adecuado de las tortillas para lograr un acabado bien integrado.

Ingredientes y base de la receta

Cuatro enchiladas de pollo en plato blanco, cubiertas con salsa cremosa de chipotle, queso derretido, trozos de chile rojo y cilantro. Acompañadas de crema agria.
Un plato de enchiladas suizas de chipotle con pollo deshebrado, cubiertas con salsa cremosa, queso derretido y cilantro fresco, acompañadas de crema agria, listas para disfrutar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección del chipotle influye directamente en el perfil del platillo, ya que aporta un matiz ahumado que se equilibra con la cremosidad de la salsa. Es importante medir su cantidad para evitar que domine el sabor.

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El uso de crema y queso permite lograr una textura suave, mientras que las tortillas deben mantenerse flexibles para facilitar el armado sin que se rompan durante el proceso.

El relleno puede mantenerse sencillo para no competir con la salsa, logrando así un conjunto armonioso en cada porción.

Ingredientes

  • Tortillas de maíz
  • Pechuga de pollo cocida y deshebrada
  • 1 taza de crema
  • 2 chiles chipotle
  • 1/2 taza de leche
  • Queso rallado que funda
  • Aceite vegetal
  • Sal al gusto

Preparación paso a paso

Primer plano de enchiladas cubiertas con una salsa naranja cremosa, decoradas con líneas de crema blanca, hojas de cilantro y chiles chipotle secos.
Un plato de enchiladas suizas de chipotle, cubiertas con una salsa cremosa, aderezo blanco, cilantro fresco y chiles secos, listas para disfrutar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso requiere organizar previamente los ingredientes para facilitar la preparación. La salsa debe elaborarse primero para integrarla correctamente al resto de los elementos.

Licuar los ingredientes permite obtener una mezcla homogénea, mientras que el calentamiento previo ayuda a intensificar los sabores sin alterar la textura.

Preparación

  • Licuar la crema, la leche y los chiles chipotle hasta obtener una salsa uniforme
  • Calentar la salsa a fuego medio y sazonar con sal
  • Calentar ligeramente las tortillas en aceite para suavizarlas
  • Rellenar cada tortilla con pollo deshebrado
  • Enrollar formando las enchiladas
  • Colocar en un recipiente y bañar con la salsa
  • Agregar queso rallado encima
  • Gratinar hasta que el queso se funda

Presentación y recomendaciones finales

Enchiladas suizas de chipotle humeantes en platillo ovalado, cubiertas con salsa, queso, crema, cebolla morada y cilantro. Al lado, una rodaja de lima y un chile oscuro.
Este apetitoso platillo de enchiladas suizas de chipotle, con su cremosa salsa y queso derretido, promete una experiencia culinaria casera llena de sabor y tradición mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Servir las enchiladas recién preparadas permite apreciar mejor su textura cremosa y su aroma. La capa de queso fundido aporta un acabado visual atractivo que invita a consumirlas de inmediato.

Para complementar, se pueden añadir pequeñas porciones de acompañamiento fresco, lo que ayuda a equilibrar la intensidad de la salsa sin restar protagonismo al platillo.

Se recomienda mantener una proporción adecuada de salsa para evitar que las tortillas pierdan su estructura. Este platillo conserva su carácter casero y permite ajustes sin perder su esencia.

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