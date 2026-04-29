Enchiladas suizas de chipotle: receta cremosa y fácil para un platillo casero lleno de sabor

Una porción de enchiladas suizas de chipotle, cubiertas con salsa cremosa, queso derretido, crema, cilantro fresco y chile en hojuelas, se presenta en un plato ovalado blanco sobre una mesa de madera oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enchiladas suizas de chipotle combinan una base cremosa con el sabor distintivo del chile, creando un platillo equilibrado y de textura envolvente. Esta variante destaca por integrar ingredientes sencillos en una preparación que resulta atractiva tanto por su aroma como por su presentación.

Su elaboración mantiene un proceso accesible, adecuado para cocinas domésticas. La mezcla entre la salsa y el relleno permite obtener un resultado uniforme, donde cada elemento aporta sin saturar el conjunto.

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A continuación, se detalla una guía clara para preparar este platillo, cuidando la consistencia de la salsa y el manejo adecuado de las tortillas para lograr un acabado bien integrado.

Ingredientes y base de la receta

Un plato de enchiladas suizas de chipotle con pollo deshebrado, cubiertas con salsa cremosa, queso derretido y cilantro fresco, acompañadas de crema agria, listas para disfrutar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección del chipotle influye directamente en el perfil del platillo, ya que aporta un matiz ahumado que se equilibra con la cremosidad de la salsa. Es importante medir su cantidad para evitar que domine el sabor.

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El uso de crema y queso permite lograr una textura suave, mientras que las tortillas deben mantenerse flexibles para facilitar el armado sin que se rompan durante el proceso.

El relleno puede mantenerse sencillo para no competir con la salsa, logrando así un conjunto armonioso en cada porción.

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Ingredientes

Tortillas de maíz

Pechuga de pollo cocida y deshebrada

1 taza de crema

2 chiles chipotle

1/2 taza de leche

Queso rallado que funda

Aceite vegetal

Sal al gusto

Preparación paso a paso

Un plato de enchiladas suizas de chipotle, cubiertas con una salsa cremosa, aderezo blanco, cilantro fresco y chiles secos, listas para disfrutar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso requiere organizar previamente los ingredientes para facilitar la preparación. La salsa debe elaborarse primero para integrarla correctamente al resto de los elementos.

Licuar los ingredientes permite obtener una mezcla homogénea, mientras que el calentamiento previo ayuda a intensificar los sabores sin alterar la textura.

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Preparación

Licuar la crema, la leche y los chiles chipotle hasta obtener una salsa uniforme

Calentar la salsa a fuego medio y sazonar con sal

Calentar ligeramente las tortillas en aceite para suavizarlas

Rellenar cada tortilla con pollo deshebrado

Enrollar formando las enchiladas

Colocar en un recipiente y bañar con la salsa

Agregar queso rallado encima

Gratinar hasta que el queso se funda

Presentación y recomendaciones finales

Este apetitoso platillo de enchiladas suizas de chipotle, con su cremosa salsa y queso derretido, promete una experiencia culinaria casera llena de sabor y tradición mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Servir las enchiladas recién preparadas permite apreciar mejor su textura cremosa y su aroma. La capa de queso fundido aporta un acabado visual atractivo que invita a consumirlas de inmediato.

Para complementar, se pueden añadir pequeñas porciones de acompañamiento fresco, lo que ayuda a equilibrar la intensidad de la salsa sin restar protagonismo al platillo.

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Se recomienda mantener una proporción adecuada de salsa para evitar que las tortillas pierdan su estructura. Este platillo conserva su carácter casero y permite ajustes sin perder su esencia.