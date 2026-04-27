David Faitelson se disculpa con José Ramón Fernández tras señalamientos de presunto abuso: “Me equivoqué”

David Faitelson pronuncia un discurso con micrófono en un escenario durante un evento. Detrás de él, un banner blanco muestra "VOTACIÓN 2026 SALÓN DE LA FAMA". Hay varias personas sentadas en una mesa en el escenario y una audiencia presente. El contenido del discurso incluye expresiones de disculpa dirigidas a José Ramón Fernández. Al finalizar, Faitelson se retira del podio y los asistentes aplauden.

David Faitelson ofreció una disculpa pública a José Ramón Fernández en un momento inesperado durante la ceremonia en el Salón de la Fama de Pachuca, en medio de la controversia por una acusación incluida en el libro “El Protagonista”.

El gesto ocurre semanas después de que Fernández reveló en su biografía un presunto caso de acoso atribuido a Faitelson durante su etapa en TV Azteca, lo que reavivó una relación marcada por tensiones personales y profesionales.

David Faitelson ofreció una disculpa pública a José Ramón Fernández en un momento inesperado durante la ceremonia en el Salón de la Fama de Pachuca. (Ignacio Suárez: X)

David Faitelson: “Me equivoqué, fue como un padre para mí”

Ante el público, Faitelson tomó la palabra y buscó tender un puente con quien considera su mentor. “Extenderle la mano a mi maestro. Pueden haber pasado muchas cosas, pero yo soy un hombre agradecido y siempre lo voy a ser”, expresó.

Álvaro Morales, conductor de ESPN, cuestionó a Faitelson, al recordarle que llamó “cocainómano” a su mentor en una visceral publicación en X.

El comunicador pidió respeto para abordar el tema como un asunto personal. “Te suplico, Álvaro, esto es una cuestión entre José Ramón y yo”, dijo, antes de profundizar en su mensaje.

Con un tono directo, Faitelson reconoció la posibilidad de haber cometido errores.

“Si en algún momento me equivoqué, José Ramón, yo de todo corazón… usted fue como un padre para mí”, afirmó frente a los asistentes.

Además, destacó el peso que Fernández tuvo en su carrera: “Gran parte de lo que soy hoy se lo debo a usted, mi familia también”. La disculpa se volvió más explícita hacia el cierre de su intervención.

“Le ofrezco una disculpa a José Ramón si en algún momento lo ofendí. Usted es mi maestro… absolutamente nada. Le ofrezco una disculpa”.

Llegada de Faitelson a Televisa, el origen de la fractura de su amistad

El conflicto entre ambos tomó fuerza tras la publicación de “El Protagonista”, donde Fernández reconstruye un episodio basado en testimonios de terceros dentro de un equipo de producción.

El relato incluye referencias a supuestas evidencias fotográficas que no fueron difundidas, una decisión que el propio autor planteó como un límite ético, aunque dejó abiertas interrogantes sobre el caso.

José Ramón Fernández presentó su libro "El Protagonista" y se negó a hablar de David Faitelson pese a su historia juntos (Luz Coello/ Infobae México)

Odín Cian: “Ojalá respetaras y dejaras de vivir pidiendo disculpas”

Durante el evento, Odín Cian, excompañero de David Faitelson en TV Azteca, tomó el micrófono para agradecer las palabras del comunicador y, al mismo tiempo, realizar una crítica al estilo del comentarista, conocido por su carácter polémico.

“Te agradezco mucho que te pares en frente de todos... Ojalá respetaras a todos y dejaras de vivir pidiendo disculpas. Fuimos amigos, fuimos compañeros. Te pido ese respeto, aquí de frente. Que recuerdes cuántas veces te hice el trabajo. Gracias”.

En mayo de 2025, Odín Cian y David Faitelson protagonizaron un intercambio verbal tenso en el estadio Nemesio Díez. Cian calificó de “malagradecido” a su excompañero, después de que Faitelson señalara públicamente a José Ramón Fernández por presuntos problemas de adicciones durante su etapa final en TV Azteca.

El inicio de una posible conciliación

La relación entre Faitelson y Fernández ha atravesado varias etapas desde su salida de TV Azteca, con intercambios públicos que han expuesto diferencias profundas.

Sin embargo, el mensaje emitido en Pachuca introduce un nuevo capítulo, marcado por un intento de conciliación en medio de una de las polémicas más delicadas en el periodismo deportivo mexicano reciente.