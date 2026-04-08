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Alan Hernández y Santiago Cisneros: los mexicanos ya tienen siguiente parada tras triunfar en la Future Cup

Los juveniles buscarán continuar su proyección internacional y establecerse en un histórico club en el que Hugo Sánchez militó

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Tras una actuación sobresaliente en la Future Cup, los canteranos Santiago Cisneros y Alan Hernánez vivirán dos intensas semanas de prueba con el histórico club austriaco. (X/ @clubleonfc)
Tras una actuación sobresaliente en la Future Cup, los canteranos Santiago Cisneros y Alan Hernánez vivirán dos intensas semanas de prueba con el histórico club austriaco. (X/ @clubleonfc)

El futbol mexicano celebra de nueva cuenta con una generación de jóvenes que empieza a dejar huella en escenarios internacionales. Alan Hernández y Santiago Cisneros, dos canteranos del Club León, brillaron recientemente en la Future Cup 2026, uno de los torneos juveniles más prestigiosos de Europa.

En este sentido, su talento no sólo atrajo la mirada de visores, sino que les abrió una oportunidad concreta para continuar su formación en el Viejo Continente.

El LASK de Austria invitó a prueba a Alan Hernández y Santiago Cisneros tras sus actuaciones sobresalientes en la Olympia Future Cup. (X/ @clubleonfc)
El LASK de Austria invitó a prueba a Alan Hernández y Santiago Cisneros tras sus actuaciones sobresalientes en la Olympia Future Cup. (X/ @clubleonfc)

Tras su destacada participación en Ámsterdam, ambos futbolistas fueron invitados a una prueba con el LASK de Austria, un club histórico que ha servido de plataforma para figuras internacionales.

De la Future Cup a Austria: una oportunidad inmejorable

El rendimiento de Hernández y Cisneros en la Olympia Future Cup marcó la diferencia ante clubes de máxima exigencia como el Ajax, el Real Madrid y el PSG. Competir en ese nivel les permitió demostrar su capacidad de adaptación y su potencial competitivo.

  • Alan Hernández fue clave al anotar dos goles, incluido uno decisivo frente al Ajax.
  • Santiago Cisneros se consolidó como referente ofensivo, aportando asistencias y constante peligro en el área rival.
  • El equipo Future United, con ambos mexicanos en su plantilla, obtuvo el tercer lugar tras una emotiva serie de penales contra el Ajax.
Hernández anotó dos goles, incluido uno decisivo ante el Ajax, consolidando su proyección internacional en el futbol juvenil europeo. (X/@AFCAjax)
Hernández anotó dos goles, incluido uno decisivo ante el Ajax, consolidando su proyección internacional en el futbol juvenil europeo. (X/@AFCAjax)

Su desempeño sobresaliente no sólo benefició al equipo, sino que llamó la atención de los visores del LASK, quienes les ofrecieron una oportunidad directa para probarse en Europa. Así, la invitación representa un reconocimiento a su potencial y una puerta abierta para seguir creciendo fuera del país.

Dos semanas de prueba con el LASK: el reto inmediato para Cisneros y Hernández

Ya instalados en Austria, Hernández y Cisneros viven un periodo de evaluación de dos semanas con el LASK, del 7 al 20 de abril.

  • Entrenan con las divisiones juveniles del club, siendo observados por el cuerpo técnico.
  • El objetivo es convencer a los entrenadores y asegurar un lugar en el futbol europeo.
  • El LASK tiene historia con futbolistas mexicanos, incluido el paso de Hugo Sánchez en los años 90.
Los jóvenes del León intentan dejar su huella en el LASK de Austria, tal como hizo Hugo Sánchez en los años 90. (UEFA.com)
Los jóvenes del León intentan dejar su huella en el LASK de Austria, tal como hizo Hugo Sánchez en los años 90. (UEFA.com)

El resultado de esta etapa puede definir el futuro inmediato de sus carreras, ya sea consolidando un salto a Europa o sumando experiencia internacional para su regreso a México.

Orgullo para León e importancia en México

El Club León confirmó la prueba y expresó su orgullo por la trayectoria de sus canteranos. La experiencia en Austria es un paso más en la internacionalización del talento juvenil mexicano.

  • Ambos han tenido minutos en la Selección Mexicana Sub-17 y categorías superiores.
  • Si logran consolidarse, comenzarían su carrera profesional en Europa a una edad temprana.
  • En caso de no ser contratados, la experiencia ganada y la exposición en Europa fortalecerán sus perfiles para nuevas oportunidades, ya sea en el extranjero o en la propia Liga MX.
La prueba con el LASK otorga una oportunidad clave para que Hernández y Cisneros impulsen su carrera en el futbol europeo desde jóvenes. (Instagram/ @clubleon_oficial)
La prueba con el LASK otorga una oportunidad clave para que Hernández y Cisneros impulsen su carrera en el futbol europeo desde jóvenes. (Instagram/ @clubleon_oficial)

En este sentido, este nuevo reto confirma que el futbol mexicano puede competir y destacar en cualquier escenario. Además, representa un paso clave en la proyección internacional de dos de sus mayores promesas.

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