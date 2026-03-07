México Deportes

Yareli Acevedo gana el oro en la Copa del Mundo en Australia y consolida su lugar en la élite del ciclismo

La ciclista mexicana se impuso en la exigente prueba de eliminación en Perth, demostrando temple y decisión ante rivales de alto nivel en su último sprint

Acevedo se coronó en la prueba de eliminación de la Copa del Mundo, venciendo a la noruega Anita Yvonne Stenberg en un cierre electrizante y consolidando su camino hacia los Juegos Olímpicos 2028. (CONADE)

La ciclista mexicana Yareli Acevedo se afianza como una de las grandes figuras del ciclismo de pista internacional tras conquistar la medalla de oro en la prueba de eliminación de la Copa del Mundo, celebrada en Perth, Australia.

Su triunfo representó un paso clave para México en el circuito mundial y fortaleció su proceso rumbo a los próximos grandes retos deportivos en la disciplina.

Yareli Acevedo gana la medalla de oro en la prueba de eliminación de la Copa del Mundo de ciclismo en Australia, posicionando a México en la élite internacional. REUTERS/Agustin Marcarian

La victoria posiciona a Acevedo no sólo como referente continental, sino también como una de las competidoras más regulares y estratégicas en una de las pruebas más exigentes del calendario internacional.

Un cierre estratégico en Perth

El resultado en Perth fue producto de una competencia marcada por la táctica y la resistencia, donde cada vuelta presentaba un nuevo desafío para las participantes.

  • La prueba de eliminación descarta en cada vuelta a la última ciclista en cruzar la meta, lo que exige máxima concentración.
  • Acevedo supo mantenerse entre las primeras posiciones a lo largo de la carrera.
  • En el cierre, protagonizó un duelo contra Anita Yvonne Stenberg, de Noruega.
  • El sprint final le permitió asegurar el primer lugar, mientras Sze Wing Lee, de Hong Kong, se quedó con el bronce.
En el podio en Perth, Yareli Acevedo venció en un sprint final a la noruega Anita Yvonne Stenberg, mientras Sze Wing Lee de Hong Kong obtuvo el bronce. REUTERS/Pilar Olivares

Con esta actuación, Yareli Acevedo demostró capacidad para tomar decisiones bajo presión y ejecutar una estrategia precisa en el momento decisivo.

Temporada sobresaliente y consolidación internacional

El oro en Australia es reflejo del gran momento que vive Acevedo en la pista, respaldado por sus recientes logros en competencias continentales.

En el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista en Santiago de Chile, Acevedo sumó:

  • Tres medallas de oro (Ómnium, eliminación y madison)
  • Dos medallas de plata (carrera por puntos y persecución por equipos)
La participación de Acevedo en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista suma tres oros y dos platas, consolidando su liderazgo continental. REUTERS/Agustin Marcarian

La suma de estos resultados han fortalecido su presencia en el ranking internacional y consolidado a Acevedo como una de las ciclistas más destacadas del continente. Además, refuerzan sus aspiraciones de representar a México en las máximas justas deportivas.

Próximos compromisos y enfoque olímpico de Yareli Acevedo

El calendario de competiciones de Acevedo continúa con pruebas clave en Australia y otras etapas internacionales, donde seguirá sumando puntos y experiencia.

  • Participará en la Madison junto a Sofía Arreola, con quien ya ha logrado títulos continentales.
  • Competirá también en el Ómnium, una de las pruebas más completas y exigentes del ciclismo de pista.
  • Los puntos obtenidos en la Copa del Mundo son fundamentales para el proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Yareli Acevedo competirá junto a Sofía Arreola en la prueba Madison y en el Ómnium, reforzando su presencia internacional en nuevas etapas del circuito. (Panam Sports)

El desempeño de Yareli Acevedo en Australia confirma su potencial para competir al más alto nivel y consolida su lugar dentro de la élite del ciclismo mundial, abriendo nuevas expectativas para el deporte mexicano de cara al ciclo olímpico.

