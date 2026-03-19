Luis Chávez ya tendría fecha de regreso a las canchas, ¿estará listo para la Copa Mundial 2026?

El mexicano apunta a una reaparición inminente luego de una larga recuperación de ligamento cruzado, luchando contrarreloj para soñar con ser parte de la lista final del Tri.( Instagram/ @lc24)

La Selección Mexicana ha vivido semanas de incertidumbre tras diversas lesiones que han golpeado al plantel, pero entre la ola de noticias negativas ha surgido una esperanza: Luis Chávez estaría cerca de volver a las canchas.

El mediocampista del Dinamo Moscú lleva casi nueve meses fuera tras sufrir una rotura de ligamento cruzado en la Copa Oro 2025, y ahora se habla de una fecha tentativa para su regreso.

Luis Chávez, mediocampista del Dinamo Moscú, podría regresar a las canchas en abril tras una rotura de ligamento cruzado sufrida en la Copa Oro 2025. (X/@fcdynamo)

De acuerdo con adelantos de los periodistas Rodolfo Landeros y Julio Rodríguez, el volante mexicano podría reaparecer en abril, justo antes del cierre de temporada en Rusia. La posibilidad de verlo nuevamente en acción abre un debate: ¿tendrá tiempo suficiente para recuperar ritmo competitivo y ser considerado por Javier Aguirre en la lista final para el Mundial 2026?

La recuperación de Chávez tras un largo proceso

El camino de Chávez ha sido complejo, marcado por meses de rehabilitación y trabajo físico. La lesión lo apartó de su club y de la Selección, dejándolo sin actividad en más de 30 partidos oficiales.

Lesión: rotura de ligamento cruzado en junio de 2025.

Tiempo de baja: cerca de 300 días sin jugar.

Último partido: ante Costa Rica en la Copa Oro.

El volante mexicano ya entrena con balón y fortalece su físico tras 300 días inactivo, aspirando a reforzar a su equipo en la recta final del torneo ruso. (Instagram/ @lc24)

Hoy, el mediocampista ya realiza entrenamientos con balón y ejercicios de fortalecimiento, lo que indica que su regreso está cada vez más cerca. Aunque la recuperación parece exitosa, la incógnita es si podrá alcanzar el nivel competitivo necesario en tan poco tiempo.

El impacto en el Dinamo Moscú

El regreso de Chávez no sólo es importante para el Tri, sino también para su club. El Dinamo Moscú lo ha extrañado en el mediocampo, donde su capacidad de distribución y disparo de media distancia eran claves.

Podría disputar ocho partidos de liga antes del final de temporada.

El Dinamo busca meterse entre los primeros cinco lugares de la tabla.

Chávez sería un refuerzo vital en la recta final del torneo.

Chávez podría disputar hasta ocho partidos de liga con el Dinamo Moscú antes del cierre de temporada. (X/@fcdynamo)

Su vuelta representaría un impulso anímico y táctico para el equipo ruso. Sin embargo, todo dependerá de que logre adaptarse rápidamente al ritmo competitivo tras tantos meses de ausencia.

La Selección Mexicana y el Mundial 2026

La gran interrogante está en la Selección. Javier Aguirre necesita opciones en el mediocampo tras la sensible baja de Marcel Ruiz y otros lesionados, y Chávez podría ser esa pieza que aporte equilibrio y jerarquía.

Posibilidad de ser considerado en la lista final de mayo .

Experiencia mundialista: fue protagonista en Qatar 2022 .

El tiempo jugaría en su contra: apenas un mes de actividad antes de la concentración.

Tras brillar en Qatar, Javier Aguirre estaría considerando a Chávez como la opción ideal para suplir bajas importantes en el mediocampo de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Aunque su regreso genera ilusión, la realidad es que aún no hay certeza de que pueda estar en condiciones óptimas para la Copa del Mundo. En este sentido, la decisión final dependerá de su progreso, su rendimiento en Rusia y de la evaluación del cuerpo técnico.