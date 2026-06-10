Así luce la explanada del Estadio de la Ciudad de México previo al partido inaugural del Mundial 2026

La explanada del Estadio Ciudad de México ya cuenta con aficionados a unas horas de que inicie el partido inaugural del Mundial 2026 (Foto: Luz Coello | Infobae México )

La explanada del Estadio Ciudad de México ya cuenta con cientos de aficionados de diferentes los países a una horas de la inauguración del Mundial 2026.

El torneo arrancará oficialmente este jueves 11 de junio, cuando la Selección Mexicana se mida ante Sudáfrica en el emblemático Estadio Azteca. Cabe señalar que la organización ha dispuesto la apertura de puertas a las 9:00 horas (hora del centro de México).

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Quienes asistan al estadio podrán presenciar, desde las 11:00 horas, la ceremonia de inauguración, que promete una producción a gran escala. Posteriormente, a las 13:00 horas, dará inicio el primer partido, marcando el inicio formal de la competencia global.

¡Ya se siente el ambiente mundialista! Baile y música predominan a las afueras del Azteca previo a la inauguración

Entre manifestaciones y bloqueos: así está la CDMX a unas horas del partido inaugural

Mientras persisten los reclamos sociales, en lugares emblemáticos como la Explanada del Coloso de Santa Úrsula y otros lugares destacados de la capital se ha observado una atmósfera festiva. En estos espacios como Chapultepec y Reforma, grupos de aficionados extranjeros y locales se congregan para celebrar la llegada de la competencia internacional. El ambiente mundialista convive así con la expresión ciudadana de descontento.

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Mientras persisten los reclamos sociales, en lugares emblemáticos como la Explanada del Coloso de Santa Úrsula y otros lugares destacados de la capital se ha observado una atmósfera festiva (Zurisaddai González | Infobae México)

Mientras persisten los reclamos sociales, en lugares emblemáticos como la Explanada del Coloso de Santa Úrsula y otros lugares destacados de la capital se ha observado una atmósfera festiva (Zurisaddai González | Infobae México)

A pesar de los obstáculos, la expectativa por el debut de la Copa Mundial no ha disminuido. Los organizadores, junto a las autoridades de la ciudad, trabajan para asegurar que el evento se lleve a cabo conforme a lo planeado, a pesar del desafío que representan las movilizaciones.

Mientras persisten los reclamos sociales, en lugares emblemáticos como la Explanada del Coloso de Santa Úrsula y otros lugares destacados de la capital se ha observado una atmósfera festiva (Zurisaddai González | Infobae México)

Este contraste define el pulso de la Ciudad de México en la víspera del torneo: entre la efervescencia de la fiesta deportiva y la realidad de una sociedad que también busca hacer oír su voz.

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Estadio Azteca: primer inmueble en inaugural tres Mundiales

La noticia que rodea al Estadio Azteca con una singularidad especial: el próximo 11 de junio, el recinto mexicano quedará inscrito como el primer inmueble en la historia del fútbol en albergar el partido inaugural de tres Copas del Mundo. Esta marca lo distingue exclusivamente entre los escenarios deportivos a nivel global.

El Coloso de Santa Úrsula ya había sido protagonista en dos ocasiones previas. Durante el Mundial de México 1970, la cancha acogió el primer encuentro del torneo, repitiendo esa hazaña en México 1986. La tercera inauguración mundialista, que se celebrará en 2026, refuerza el vínculo del recinto con los capítulos más memorables del balompié internacional.

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El antes llamado Estadio Azteca no solo destaca por su récord de inauguraciones. En sus gradas y su césped han desfilado algunos de los momentos más emblemáticos del fútbol. Los campeonatos ganados por Pelé en 1970 y por Diego Armando Maradona en 1986, ambos levantando la copa en ese mismo campo, consolidaron al estadio como punto de referencia para generaciones de aficionados.

Fotografía aérea que muestra el estadio Azteca 'Banorte' el 27 de marzo de 2026, en Ciudad de México (México). A un mes del arranque de la Copa Mundial de fútbol 2026, México lamenta su papel secundario ante Estados Unidos, por contar con apenas 13 partidos de los más de 100 del torneo, además de la alargada sombra del presidente estadounidense, Donald Trump, que opaca las celebraciones en el país. EFE/ Tomas Pérez

¿Cómo será la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia inaugural del Mundial en el Estadio Azteca adoptará como eje temático el arte del papel picado, elemento que ocupa un lugar central en la iconografía popular mexicana. Este recurso visual servirá de hilo conductor para toda la puesta en escena, proyectando motivos y colores que buscan rendir homenaje a las tradiciones del país.

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La organización ha previsto que el público tenga un rol activo y que participe de manera interactiva durante el evento. El objetivo es lograr que quienes asistan no sean simples espectadores, sino que formen parte de una experiencia colectiva y sensorial inspirada en el folclore nacional.

FOTO DE ARCHIVO: Una vista de dron muestra el Estadio Azteca, oficialmente renombrado Estadio Banorte, el día de un partido amistoso entre las selecciones nacionales de México y Portugal celebrado con motivo de la inauguración del estadio, mientras México se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026 coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, en Ciudad de México, México, 28 de marzo de 2026. REUTERS/Luis Cortes/File Photo

Entre los artistas que animarán la velada figuran Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná. Todos ellos se presentarán en el escenario montado en el Estadio de la Ciudad de México, aportando una variedad de géneros y estilos musicales que reflejan la diversidad cultural de la región.

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En un momento destacado, Alejandro Fernández interpretará el Himno Nacional Mexicano, mientras que Tyla hará lo propio con el Himno Nacional de Sudáfrica. La ceremonia contará también con la presencia de Salma Hayek, quien, en su papel de embajadora del Mundial 2026, dará la bienvenida formal a los asistentes y a la audiencia global.