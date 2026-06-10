Fran Meric niega sufrir violencia de su esposo Raúl Sandoval y señala a los culpables de viralizar el rumor (Foto: RS)

La actriz y conductora Fran Meric niega sufrir violencia por parte de su esposo Raúl Sandoval y responsabiliza a los medios de espectáculos que viralizaron la versión.

La aclaración la realiza en un video publicado ante sus más de 250,000 seguidores en TikTok, luego de que una revista mexicana de chismes difundió un titular que sugería agresión.

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De acuerdo con el testimonio de Meric, el accidente que le provocó lesiones visibles en el rostro se debió a la caída de un cuadro en su casa el pasado 3 de junio del 2026, no a ningún acto de violencia.

La versión “falsa”, publicada por la revista TVNotas -haciendo alusión a su titular-, desató ataques y juicios en redes sociales contra ella y su esposo, situación que la actriz considera consecuencia de la difusión irresponsable de información.

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Fran Meric explica el accidente doméstico que causó sus lesiones

La famosa se mostró tranquila pese a las notables lesiones en su rostro. (Fran Meric)

La preocupación por la salud de Fran Meric crece desde que aparece en redes sociales con un ojo morado y heridas en la nariz. En su video, la actriz de 44 años detalla que el incidente se produce mientras sostiene a su hija.

Al notar que un cuadro comienza a desprenderse de la pared, prioriza proteger a la menor y no logra detener el objeto con las manos. El cuadro impacta directamente en su rostro, lo que le provoca una lesión en el tabique nasal y varios moretones.

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La intérprete relata: “Un cuadro me cayó en la cara el lunes. Lo vi venir hacia ella y, como yo la tenía cargada con las dos manos, instintivamente lo único que hice fue quitarla. No tuve manos para detener el cuadro y cayó directo en mi cara”.

Actualmente, la actriz permanece en reposo bajo indicaciones médicas. En redes sociales, suele reflexionar sobre la importancia del autocuidado y la salud física y emocional, y aprovecha el incidente para invitar a otras mujeres a atender señales de agotamiento físico.

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Acusa a los medios de viralizar información falsa

Fran Meric dirige su mensaje a los responsables de viralizar el rumor. Reproduce en TikTok el titular de la revista que la involucra en un supuesto caso de violencia doméstica y expone el mecanismo detrás de la difusión de noticias falsas. Advierte que el uso de titulares alarmistas explota la reacción automática del cerebro ante el peligro para generar clics y monetización, sin importar la veracidad ni el daño causado.

En su mensaje, la conductora señala: “¿Ves este titular? ¿‘Le pegó el marido’? Tu dedo ya quería dar clic inmediato, incluso antes de acabar de leerlo o cuestionarte si era verdad o no. Es que la amígdala es esa parte del cerebro que detecta peligro. Responde, mira, así en microsegundos, antes de que tú pienses, antes de que cuestiones, antes de que decidas, antes de cualquier cosa. Y hay personas que construyen negocios enteros con esta información. Título que activa miedo, tú das rápidamente clic y, pum, ellos ya están cobrando. No importa si es verdad, no importa si hay una familia real detrás de esto.”

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La pareja está casada desde 2014; a pesar de los altibajos que han tenido, actualmente presumen tener un matrimonio estable (Foto: Instagram @raul_sandoval777)

La actriz afirma que los comentarios y ataques dirigidos a su esposo y a ella provienen de personas que solo leyeron el titular y no verificaron la información. Subraya que la rapidez del morbo supera a la empatía en la dinámica de consumo digital.

Reflexiona sobre el juicio social en redes

Fran Meric amplía la conversación y pregunta a sus seguidores cuántas veces han juzgado a alguien solo por leer un titular. Invita al público a compartir experiencias personales para analizar cómo los juicios precipitados afectan a las personas involucradas. Plantea que la facilidad con la que se viralizan rumores debe llevar a una reflexión colectiva.

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Expresa: “¿Cuántas veces has disparado un juicio solo con ver un titular? ¿Cuántas veces has asumido algo sobre otra persona basándote en lo que te dicen? No pregunto esto para juzgarnos, lo pregunto porque si esto le puede pasar a cualquiera de nosotros, significa que todos tenemos algo que revisar. ¿Alguna vez te han juzgado sin conocer la historia completa? Quiero leer tu experiencia porque creo que esto es una conversación que todos merecemos tener”.

Reacciones tras la aclaración de Fran Meric

La difusión del video de Fran Meric genera debate entre usuarios de redes sociales, quienes comparten casos similares sobre juicios erróneos derivados de información incompleta. La actriz y conductora, quien mantiene una presencia constante en televisión y plataformas digitales, recibe mensajes de apoyo y solidaridad tras su aclaración.

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La ex pareja de Daniel Bisogno reitera que la verdad no requiere defensa, pero sí exige visibilizar la responsabilidad de quienes lucran con el daño ajeno. El caso evidencia cómo la desinformación y el sensacionalismo pueden afectar la vida personal y profesional de figuras públicas.

(Instagram/@raul_sandoval777)

La actriz continúa en proceso de recuperación y mantiene comunicación directa con su audiencia, reiterando su llamado a no replicar información sin verificación y a valorar la empatía por encima del morbo digital.

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