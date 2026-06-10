Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 10 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,08 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,26% en comparación con el precio de cierre anterior de 20,13 pesos mexicanos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,16%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,47%.
En los últimos días, el tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, registrando su primera caída consecutiva. La volatilidad actual se sitúa en 2,81%, notablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,73%, lo que sugiere un nivel de estabilidad en el mercado cambiario.
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