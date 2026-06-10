México

Tamaulipas permite a sus alumnos faltar el 11 de junio por inauguración del Mundial

La Secretaría de Educación del estado indica que la ausencia no contará como inasistencia ni tendrá repercusión escolar

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El Gobierno de Tamaulipas autorizó que estudiantes de educación básica y media superior se queden en casa este jueves 11 de junio por el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sin que cuente como falta ni genere afectación académica, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Educación del estado de este 10 de junio.

Esta medida aplica solo durante ese día en las escuelas de Tamaulipas y las clases se reanudarán con normalidad al día siguiente, según la misma dependencia estatal.

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La Secretaría precisó que todas las escuelas y planteles del estado permanecerán abiertos y operarán de forma habitual para las familias que decidan enviar a sus hijas e hijos a clases en su horario regular.

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