El escolta de Ovidio Guzmán que relacionan con su esposa y fue entregado al FBI por una ex novia

Irving Froilán León, identificado como presunto ex escolta de Ovidio Guzmán López, fue relacionado con su esposa, sin embargo él era escolta de Ovidio y su familia

Una cuenta de X (antes Twitter) creó polémica al mostrar una foto inédita de Irving Froilán León Alvarado, conocido como “El 18”, al lado de Adriana Meza Torres, esposa de Ovidio Guzmán en un ambiente cercano dentro de una cabaña. Este hombre es conocido por ser escolta directo de Ovidio Guzmán López “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue detenido el 5 de enero de 2023 en Culiacán, y posterior extraditado a Estados Unidos, Guzmán.

En el texto señalan que habría tenido una relación sentimental con la esposa de Ovidio tras su arresto, sin embargo esto no puede ser verificable ya que su cercanía a la familia era tal que protegía a todos los miembros de El Ratón, así como su esposa e hijos.

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Fue arrestado en EEUU, su ex novia lo habría delatado

Irving Froilán León Alvarado, alias “El 18”, está bajo proceso en Estados Unidos por cargos federales de metanfetamina y armas, un caso que lo coloca como exescolta de Ovidio Guzmán López y presunto integrante de Los Chapitos, mientras su expediente permanece sellado desde que fue presentado ante un juez el 16 de enero de 2026 y aún no se conoce si irá a juicio o buscará un acuerdo con la fiscalía.

La acusación lo vincula con operaciones de narcotráfico que, según el expediente, se remontan a 2015. Ese año, autoridades fronterizas interceptaron en el cruce entre Mexicali y Calexico un cargamento de 15 paquetes con siete kilogramos de metanfetamina, y los transportistas señalaron a un contacto en México identificado con el alias de “ALKAEDA”, nombre que después fue asociado con Irving León.

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La detención ocurrió en San Bernardino, California, donde quedó bajo custodia federal. Aunque en enero de 2026 fue arrestado primero por un delito menor de posesión de marihuana, al ingresar sus datos a las bases del Departamento de Justicia apareció una investigación distinta por producción y tráfico de metanfetamina y por posesión de armas de fuego.

El señalamiento de las autoridades estadounidenses es que León Alvarado no era un operador menor. El expediente lo ubica como parte de los cuerpos de seguridad de Ovidio Guzmán López “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, detenido el 5 de enero de 2023 en Culiacán y después extraditado a Estados Unidos.

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(X/@SocaljBB)

El caso tomó fuerza con una testigo que entregó un celular al FBI

La investigación cobró fuerza en septiembre de 2025, cuando una mujer originaria de Sinaloa que había sostenido una relación sentimental con el acusado se convirtió en testigo del FBI. Como parte de su colaboración, entregó un teléfono celular con fotografías donde aparecía el detenido con equipo táctico y un rifle Barrett de alto poder.

De acuerdo con esa versión integrada al expediente, León Alvarado le habría confesado a su entonces pareja que trabajaba para la facción de Los Chapitos y que era el guardaespaldas personal de Ovidio Guzmán. Después de la captura de “El Ratón” en enero de 2023, habría sido reasignado a la protección de la familia directa del hijo de “El Chapo”.

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Ese punto también cruza con una fotografía que circuló en una cuenta de X, antes Twitter, donde aparece “El 18” junto a Adriana Meza Torres, esposa de Ovidio Guzmán, en el interior de una cabaña. La imagen desató versiones sobre una posible relación sentimental entre ambos tras el arresto de Ovidio, pero ese señalamiento no puede verificarse con la información disponible y el propio contexto del expediente apunta a que la cercanía de León con la familia respondía a labores de protección.

La acusación federal sostiene que el hoy detenido coordinaba envíos de droga hacia Estados Unidos mientras cumplía funciones de seguridad dentro del círculo de Ovidio Guzmán. Esa hipótesis elevó el peso del proceso actual frente a su antecedente de 2017, cuando ya había sido arrestado en territorio estadounidense por posesión de marihuana.

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Adriana Meza Torres, esposa de Ovidio Guzmán. (X/@HEARST_BB)

Washington integró cargos que podrían llevarlo a prisión de por vida

La diferencia entre aquel caso y el expediente actual está en el alcance de los cargos. La corte federal de Washington ahora integró imputaciones por narcotráfico y armas que, si prosperan hasta sentencia en esos términos, podrían derivar en cadena perpetua.

Otra pieza del caso es el rastreo digital sobre el alias “ALKAEDA”. Según la investigación, una orden judicial permitió revisar cuentas de Facebook y ahí apareció una conversación de diciembre de 2014 en la que ese apodo fue vinculado con el nombre de Irving Alvarado. Una imagen posterior, enviada en febrero de 2024, habría reforzado esa identificación.

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El expediente también indica que León Alvarado habría iniciado dentro de la estructura criminal como halcón en 2018, después de ser deportado de Estados Unidos tras cumplir una sentencia corta por distribución de marihuana. Con el tiempo, según la acusación, escaló hasta integrarse al círculo de confianza de Los Chapitos.

Su presentación formal ante el tribunal ocurrió el 16 de enero de 2026. Desde entonces, el juez ordenó sellar el expediente, una medida que impide conocer públicamente si la defensa prepara un juicio oral o si negocia un acuerdo de culpabilidad a cambio de una reducción de condena o de entregar información adicional.

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El nombre de “El 18” ya aparecía en un corrido sobre convoyes de Ovidio Guzmán

Antes de este proceso en Estados Unidos, la figura de León Alvarado ya había aparecido en la cultura popular regional. El corrido “Clave 18”, interpretado por Panchito Arredondo con Los Novillos de la Sierra, hace referencia a su origen en Agua Caliente y a su presunto papel en convoyes blindados ligados a la seguridad de Ovidio Guzmán.

Ese antecedente musical coincide con la forma en que las autoridades describen su presunta lealtad al Cártel de Sinaloa. En el caso judicial, esa cercanía no se presenta como una referencia de fama local, sino como parte de una estructura de seguridad y trasiego de droga que las autoridades estadounidenses intentan acreditar con testimonios, archivos digitales, fotografías y decomisos previos.

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• Irving Froilán León Alvarado fue detenido en San Bernardino, California, y enfrenta cargos federales en Estados Unidos por metanfetamina y armas.• Una expareja sinaloense se volvió testigo del FBI en septiembre de 2025 y entregó un celular con fotos donde aparece con equipo táctico y un rifle Barrett.• El expediente permanece sellado desde su comparecencia del 16 de enero de 2026, por lo que no se sabe si irá a juicio o si negocia un acuerdo con la fiscalía.