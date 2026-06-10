Quién es La Supermana, icónica figura drag que ha sido ‘cancelada’ tras polémica con chofer de InDrive

La controversia entre la actriz y activista drag conocida como La Supermana y un conductor de InDrive escaló de una disputa por un viaje cancelado a una intensa discusión pública que ha colocado a la artista en el centro de una ola de críticas en redes sociales.

La controversia entre la actriz y activista drag conocida como La Supermana y un conductor de InDrive escaló de una disputa por un viaje cancelado a una intensa discusión pública que ha colocado a la artista en el centro de una ola de críticas en redes sociales.

El caso comenzó cuando Daniel Vives Ego, nombre real de La Supermana, denunció públicamente a un conductor de la plataforma tras un desacuerdo relacionado con el cobro de un servicio que decidió cancelar antes de llegar a su destino.

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Sin embargo, la versión del chofer, Luis Antonio Barrales, encontró amplio eco entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la forma en que la conductora de espectáculos expuso el incidente.

El punto que detonó la polémica

Barrales sostuvo en entrevistas posteriores que nunca impidió que La Supermana descendiera del vehículo, uno de los señalamientos que más indignación generó entre internautas.

“Que diga entre líneas que no la estoy dejando bajar, denota otra situación”, declaró durante una entrevista en el programa Sale el Sol.

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La Supermana, conocida por su humor y sátira, posa al volante de un coche con una aplicación de transporte visible, haciendo alusión irónica a los servicios de movilidad actuales. (Instagram: La Supermana)

Según explicó, el conflicto surgió después de que la pasajera recibiera una llamada y solicitara regresar al punto de origen. El conductor afirmó que intentó explicarle que la aplicación no permitía modificar el trayecto de esa manera y que el costo acumulado ascendía a 143 pesos.

“Yo dejé que fluyeran las cosas, pero no se me hace justo que se presten esas malas declaraciones”, señaló.

El chofer también rechazó haber difundido material de forma clandestina. “Empecé a grabarla cuando ella me dice: ‘Voy a hacer un video’ (...) yo también traigo cámara”, afirmó.

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La situación tomó mayor relevancia después de que Barrales reveló que La Supermana presentó una queja ante InDrive para solicitar sanciones en su contra.

¿Quién es La Supermana?

La Supermana es uno de los personajes drag más reconocidos de México. Interpretada por Daniel Vives Ego, alcanzó notoriedad nacional gracias al programa de sátira política y social Desde Gayola, encabezado por Horacio Villalobos.

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Dentro de ese proyecto, el personaje se presentó como una superheroína proveniente del “Planeta Tacón”, dedicada a defender a las mujeres y denunciar abusos desde el humor y la crítica social.

Daniel Vives, conocido por su personaje 'La Supermana', participa en el programa digital Farándula 021, donde ofrece su singular análisis de espectáculos y entretenimiento. (Instagram: La Supermana)

Su trabajo la convirtió en una figura pionera de la visibilidad LGBT+ en la televisión mexicana durante una etapa con menor representación de la diversidad sexual en medios masivos.

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Además de su carrera en el cabaret y el teatro, Daniel Vives participa actualmente en proyectos de entretenimiento y análisis de espectáculos, entre ellos el programa digital Farándula 021.

“Estoy siendo sacrificado”

Ante las críticas, La Supermana acudió a Farándula 021 para fijar postura sobre el caso. “Lo que está sucediendo me sorprendió mucho: estoy siendo sacrificado; y lo peor de todo es que hay unos mensajes de odio muy fuertes”, expresó.

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También aseguró que no domina por completo el funcionamiento de las aplicaciones de transporte y reiteró que ofreció disculpas tanto al conductor como al público.

Mientras tanto, Barrales afirmó que la polémica exhibe el poder que una figura pública puede tener en redes sociales.

“Una persona que mediáticamente sea conocida puede sacar el teléfono y es un arma muy poderosa”, declaró.

La discusión continúa activa en plataformas digitales, donde usuarios mantienen dividido el debate entre quienes respaldan a la artista y quienes consideran que el conductor fue expuesto injustamente.

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