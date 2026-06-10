Rescatan a Daniel Santiago, niño de 6 años sustraído de un parque en Ecatepec

Cámaras de vigilancia captaron al niño caminando por calles del municipio con su presunto captor. Crédito: Seguridad Ecatepec

La Policía Municipal de Ecatepec en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina rescataron durante la madrugada de este miércoles 10 de junio a Daniel Santiago, un niño de 6 años que había sido sustraído la noche anterior de un parque en la colonia San Agustín Tercera Sección del municipio mexiquense.

Un sujeto de 21 años identificado como Brayan “N”, alias “Dragoberto”, fue detenido como probable responsable de privación ilegal de la libertad y puesto a disposición del Ministerio Público.

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Videos difundidos en redes sociales revelaron que fueron vecinos de Ecatepec quienes localizaron primero al menor. Lo encontraron caminando por las calles junto al probable responsable y lo interceptaron antes de que llegaran los elementos de seguridad. En las grabaciones se escucha a los ciudadanos confrontar al sujeto y solicitar una patrulla, mientras el menor llora.

Alerta al sector 20 y cámaras de C4 y C5 detonaron el operativo

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec reveló mediante un video institucional que una alerta al sector 20 activó la movilización inmediata de la Policía Municipal, en coordinación con la Fuerza de Tarea Marina, la Policía Metropolitana, la Unidad de Atención a Víctimas y la Célula de Búsqueda.

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El operativo incluyó recorridos de búsqueda en distintas comunidades y el monitoreo de las cámaras de C4 y C5, que permitieron ubicar al sujeto en la colonia El Chamizal, sobre el boulevard Río de los Remedios, a unos 6 kilómetros del sitio donde fue visto por última vez el menor.

Ficha compartida por las autoridades, confirmando la localización del menor. Crédito: Facebook - Azucena Cisneros Coss

La colaboración ciudadana fue determinante para acelerar la localización del menor. Vecinos y comerciantes de la zona aportaron información a las autoridades durante las horas de búsqueda.

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La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, confirmó el rescate durante la madrugada y destacó que la seguridad y protección de la niñez ecatepense es una prioridad del gobierno municipal.

La madre del niño agradeció la intervención de los cuerpos de seguridad una vez que le entregaron al menor: “De veras, muchas gracias, desde el primer momento llegaron. Dios se los va a pagar grandemente”, dijo la mujer.

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Personal especializado de la Unidad de Atención a Víctimas brindó acompañamiento psicológico a la familia tras la entrega del menor.

Vecinos de Ecatepec localizaron al niño caminando

En videos circulados en redes sociales se observa el momento en que ciudadanos interceptaron a Daniel Santiago caminando por las calles junto a Brayan “N”. Los vecinos cuestionaron al sujeto sobre su relación con el menor y le reclamaron su conducta: “Él tiene familia, a él lo están buscando. Tú no sabes que su familia está preocupada. Eso no se hace”.

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“Él no vive aquí, vive hasta Ciudad Azteca. ¿Qué hace hasta aquí?”, se escucha en las grabaciones. Los vecinos retuvieron al sujeto y pidieron una patrulla mientras esperaban a las autoridades.

Captura del video en el que vecinos confrontan al presunto delincuente que sustrajo al menor. Crédito: Redes Sociales.

En el mismo material, el propio menor tomó la palabra entre llanto. El niño relató que estaba en el parque con su familia cuando ocurrió la sustracción: “Me dejan en el parque, mi papá está allí, y con mis abuelos”.

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Los ciudadanos lo tranquilizaron y le indicaron que lo llevarían con su mamá.

Brayan “N” detenido como probable responsable

Brayan “N”, de 21 años, conocido con el alias Dragoberto, fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Intrafamiliar y Sexual (AMPEVIS) por su probable participación en los hechos.

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De acuerdo con información extraoficial retomada por medios locales, el detenido habría trabajado como lavacoches en la zona donde ocurrieron los hechos.

Alias Dragoberto, detenido por la sustracción del menor. Crédito: Seguridad de Ecatepec

Daniel Santiago tenía 6 años al momento de su desaparición, el 9 de junio de 2026. El menor mide 1.30 metros, pesa 40 kilogramos, con complexión robusta, tez blanca, cabello castaño oscuro corto y ojos café oscuro. Como seña particular, presentaba ausencia de dientes frontales en la parte superior.

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Al momento de ser sustraído vestía zapatos escolares negros, pantalón escolar azul marino y sudadera con gorro azul con estampado de Mario Bros.

El menor fue entregado sano y salvo a su familia. La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, dependencia que emitió el comunicado oficial sobre el caso, reconoció la solidaridad de los vecinos que se sumaron a la búsqueda y contribuyeron al resultado.