Gilberto Mora anota su primer gol desde su regreso y mira al Mundial 2026

Gilberto Mora jugó su tercer partido tras la lesión que lo dejó más de dos meses fuera (X@Xolos)

El regreso de Gilberto Mora a las canchas ha marcado un punto de inflexión en la recta final del torneo Clausura 2026 para Xolos de Tijuana. Tras más de tres meses alejado de las canchas debido a una pubalgia crónica, el joven mediocampista ha comenzado a recuperar su nivel de juego, mostrando señales de recuperación plena.

Durante el enfrentamiento correspondiente a la jornada 16 ante Pachuca, Mora fue protagonista al conseguir un gol crucial. La jugada se generó tras la sanción de un penal a favor de los Xolos, que el propio jugador ejecutó. Aunque el disparo inicial fue detenido, el atacante supo aprovechar el rebote y envió el balón al fondo de la red, consolidando así su aporte ofensivo en el encuentro.

Tras superar una larga lesión, el mediocampista se reincorporó a los entrenamientos con Xolos de Tijuana, avivando la ilusión de su equipo y de la Selección Mexicana. (Instagram/ @gil.morita)

Gilberto Mora y su mira en el Mundial 2026

Morita se ha convertido en un futbolista importante para el conjunto de Sebastián “Loco” Abreu, tanto por su talento como por el impacto generado desde temprana edad en la escena futbolística local. Llegó a la ciudad fronteriza en 2015 y, a los ocho años, ya destacaba en la Liga Menor, donde su carácter y habilidad lo llevaron a cobrar penales decisivos y a llamar la atención de entrenadores y padres de familia.

Gilberto Mora ha sobresalido por su técnica individual, visión de juego y temple en momentos clave, cualidades que lo llevaron a integrarse a las fuerzas básicas de Xolos y, posteriormente, a la Primera División y selecciones juveniles nacionales. Además de su desarrollo deportivo, la importancia de Mora en Tijuana radica en el orgullo de la ciudad por formar a un futbolista que representa a la región a nivel nacional e internacional.

Ahora, el joven de 17 años apunta a ser convocado para la próxima Fecha FIFA con la Selección de México, aspirando a ganarse un boleto para el Mundial 2026.

Para los amantes del fútbol mexicano la figura de 'Morita' les recuerda los inicios del mejor defensor en la historia de nuestro país. (TW Liga MX)

Gilberto Mora: la joya del futbol mexicano

Después de levantar la Copa Oro 2025 con la selección nacional, Gilberto se estableció como el futbolista más joven en el mundo en conquistar un título de categoría mayor, sobresaliendo tanto en el ámbito nacional como internacional.

El primer gran salto en su carrera ocurrió cuando debutó en la Liga MX con el club Tijuana, dirigido en ese momento por el colombiano Juan Carlos Osorio. Desde ese instante, el joven mediocampista atrajo la atención de analistas gracias a sus habilidades técnicas en la cancha. En la edición previa de la Copa Oro, Mora no solo fue convocado, sino que también logró un lugar como titular, convirtiéndose en una pieza esencial para el seleccionado pese a su corta edad.