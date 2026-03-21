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Santiago Giménez vuelve a jugar con el AC Milan: así se vivió su regreso a las canchas

Tras superar una larga rehabilitación por lesión y cirugía, el atacante mexicano volvió a la acción en la victoria 3-2 sobre el Torino

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Giménez reapareció en San Siro
Giménez reapareció en San Siro tras casi cinco meses de ausencia por lesión, disputando trece minutos que encendieron la esperanza tanto en la Selección Mexicana de cara al Copa Mundial de la FIFA 2026. (X/ @acmilan)

Después de una larga espera de casi cinco meses sin actividad, Santiago Giménez volvió a vestir la camiseta del AC Milan en un partido oficial de la Serie A.

El delantero mexicano, que había estado fuera por una lesión crónica en el tobillo derecho y una cirugía en diciembre, reapareció en la victoria 3-2 sobre el Torino en San Siro.

El delantero mexicano reapareció en
El delantero mexicano reapareció en San Siro, participando en la victoria 3-2 sobre el Torino en la Serie A. (AP Foto/Luca Bruno)

Su regreso fue breve en cuanto a minutos, pero enorme en significado. A menos de 90 días del Mundial 2026, el “Chaquito” rompió la inactividad y encendió la ilusión tanto en el club italiano como en la Selección Mexicana, que lo espera como una de sus piezas clave en el ataque.

El esperado regreso de Santi Giménez

El ingreso de Giménez se produjo al minuto 77, cuando Allegri decidió sustituir al estadounidense Christian Pulisic.

  • Disputó 13 minutos más el tiempo agregado.
  • Tocó el balón en cuatro ocasiones y acertó todos sus pases.
  • Fue amonestado en el cierre del partido tras una falta en el mediocampo.
"Chaquito’" Giménez ingresó al minuto
"Chaquito’" Giménez ingresó al minuto 77 al encuentro por Christian Pulisic, ilusionando tanto al AC Milan como a la Selección Mexicana a menos de 90 días para el Mundial 2026. (X/ @acmilan)

Aunque no tuvo opciones de gol, su sola presencia fue suficiente para que la afición mexicana celebrara en redes. El AC Milan ya tenía el marcador a favor, pero el Torino redujo la diferencia con un penalti de Nikola Vlasic, lo que dio intensidad a los últimos minutos. En este sentido, el regreso de Santi fue la verdadera noticia de la noche.

El proceso de recuperación

El camino de Giménez hasta volver a la cancha fue largo y exigente.

  • La lesión crónica en el tobillo derecho lo mantuvo apartado desde octubre de 2025.
  • En diciembre pasó por cirugía para revertir la situación.
  • Más de cuatro meses de rehabilitación intensiva marcaron su rutina diaria.
La rehabilitación tras la cirugía
La rehabilitación tras la cirugía y más de cuatro meses de trabajo marcaron el proceso de reintegración de Santiago Giménez. (Instagram/ @sant.gimenez)

Durante ese tiempo, el Milan reforzó su delantera con la llegada de Niclas Füllkrug, aumentando la competencia interna. Allegri confirmó semanas antes que la evolución era positiva y que pronto volvería a entrenar con el grupo. Giménez, por su parte, compartió mensajes, reflejando el esfuerzo puesto en su recuperación para regresar a la titularidad.

Impacto rumbo al Mundial 2026

El regreso de Santiago no sólo es importante para el AC Milan, sino también para la Selección Mexicana.

  • Aunque no fue contemplado en la convocatoria para los amistosos contra Portugal y Bélgica, Javier Aguirre ha dejado claro que su evolución está siendo monitoreada de cara al compromiso mundialista.
  • A sus 24 años, busca consolidarse como referente ofensivo del Tri.
  • Su presencia junto a Raúl Jiménez y Julián Quiñones fortalecería el ataque nacional.
La afición mexicana y la
La afición mexicana y la familia de Santiago Giménez celebran su regreso al AC Milan como un triunfo compartido. (Instagram/ @ferserranoc)

El club celebró su regreso con el mensaje De vuelta, reforzando la conexión con la afición mexicana. Además, su novia Fer Serrano y su hermana Agustina compartieron mensajes cargados de euforia en redes, mostrando que el regreso fue vivido como un triunfo compartido.

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