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Duelo entre América y Rayados: este es el joven mexicano al que ambos buscan fichar

El mediocampista de 22 años, figura de FC Juárez y reciente debutante con la Selección Mexicana, se integraría para acabar con el mal momento de los clubes en la Liga MX

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El destacado mediocampista de Club Juárez se estaría perfilando como la nueva gran joya del mercado de traspasos. (Instagram/ @denzellgarcia_5)
El destacado mediocampista de Club Juárez se estaría perfilando como la nueva gran joya del mercado de traspasos. (Instagram/ @denzellgarcia_5)

El mercado de fichajes de verano en la Liga MX comienza a tomar forma con sus primeros movimientos y promete ser uno de los más intensos de los últimos años.

Dos de los clubes más poderosos del país, Club América y Rayados de Monterrey, han puesto la mirada en un mismo objetivo: Denzell García, mediocampista de 22 años que se ha consolidado como referente de FC Juárez.

El periodista especializado César Luis Merlo adelantó que la posibilidad de que García dé un salto a un club grande está sobre la mesa, ya que ambos equipos ya habrían preguntado por el jugador, lo que anticipa que su nombre sea uno de los más sonados en el próximo mercado.

Denzell García, mediocampista defensivo de 22 años, suma más de 1,095 minutos y dos goles como titular en la temporada actual. (Foto: Vincent Carchietta-Imagn Images)
Denzell García, mediocampista defensivo de 22 años, suma más de 1,095 minutos y dos goles como titular en la temporada actual. (Foto: Vincent Carchietta-Imagn Images)

En este sentido, la decisión final dependerá de las condiciones que Juárez establezca y de la elección del propio futbolista, que vive un gran momento en su carrera.

El perfil de Denzell García

Denzell García no es una promesa, es una realidad. Surgido de las fuerzas básicas de Juárez tras un breve paso por Cruz Azul, debutó en 2022 frente al América y desde entonces ha mostrado una evolución constante. Hoy es el motor del mediocampo fronterizo.

  • Edad: 22 años.
  • Posición: mediocampista defensivo, con capacidad de jugar como lateral derecho.
  • Minutos en el Clausura 2026: más de 1,095 en 13 partidos, todos como titular.
  • Goles: 2 en el torneo actual.
  • Valor de mercado: 4.5 millones de euros.
El estilo de juego de Denzell García destaca por la recuperación de balón, la salida limpia y la llegada al área rival, atributos clave para clubes grandes. REUTERS/Eloisa Sanchez
El estilo de juego de Denzell García destaca por la recuperación de balón, la salida limpia y la llegada al área rival, atributos clave para clubes grandes. REUTERS/Eloisa Sanchez

Su estilo combina recuperación de balón, salida limpia y llegada al área rival, cualidades que lo convierten en un perfil moderno y atractivo para cualquier club grande.

América y Rayados: dos caminos distintos

El interés de ambos clubes estaría respondiendo a necesidades específicas y proyectos diferentes. América busca rejuvenecer su mediocampo y darle frescura a su esquema en medio de un torneo que no los ha favorecido tanto, mientras que Rayados quiere reforzar su estabilidad con un jugador de proyección internacional.

  • América: vitrina mediática, presión constante y competencia por títulos.
  • Rayados: poder económico, estabilidad y un entorno competitivo sólido.
  • Juárez: estaría dispuesto a negociar, pero sólo con una oferta que refleje el valor real del jugador.
América busca rejuvenecer su mediocampo y ganar frescura, mientras que Rayados de Monterrey prioriza estabilidad y proyección internacional. REUTERS/Raquel Cunha
América busca rejuvenecer su mediocampo y ganar frescura, mientras que Rayados de Monterrey prioriza estabilidad y proyección internacional. REUTERS/Raquel Cunha

La decisión final dependerá de qué proyecto convenza más a García: la exposición inmediata en el nido o la estabilidad de Monterrey.

Proyección y Selección Mexicana

El crecimiento de García no se limitaría a su club. Con la Selección Mexicana ya suma experiencia: medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 y convocatorias con la selección mayor.

Denzell García suma experiencia internacional con medalla de oro en Juegos Centroamericanos 2023 y debut reciente con la Selección Mexicana. (Instagram/ @denzelgarcia_5)
Denzell García suma experiencia internacional con medalla de oro en Juegos Centroamericanos 2023 y debut reciente con la Selección Mexicana. (Instagram/ @denzelgarcia_5)

Así, su debut con el Tri en 2024 y su presente en Juárez lo colocan como un jugador con perfil internacional, capaz de competir ante rivales de élite. Este factor eleva su valor en el mercado y refuerza la idea de que está listo para dar un salto importante en su carrera.

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