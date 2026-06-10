10 vitaminas esenciales para la salud de hombres y mujeres mayores de 40 años

A llegar a los 40 años el cuerpo experimenta cambios y especialistas coinciden en que una alimentación rica en vitaminas y nutrientes clave puede favorecer un envejecimiento saludable. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Llegar al ‘Cuarto piso’ no implica un cambio radical de un día para otro, pero sí marca el inicio de una etapa en la que el organismo comienza a experimentar transformaciones importantes.

El metabolismo se vuelve más lento, la masa muscular disminuye progresivamente y la capacidad de recuperación celular pierde eficiencia.

En las mujeres, la transición hacia la perimenopausia provoca fluctuaciones hormonales que impactan el sueño, el estado de ánimo y la salud ósea. En los hombres, la reducción gradual de la testosterona puede reflejarse en menor energía, pérdida de fuerza y aumento de grasa abdominal.

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Ante este panorama, especialistas coinciden en que una alimentación rica en vitaminas y nutrientes clave puede ayudar a proteger el organismo y favorecer un envejecimiento saludable.

A partir de esta década aumentan los riesgos asociados con la pérdida de masa muscular, el deterioro óseo y los problemas cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

10 vitaminas y nutrientes esenciales después de los 40 para cuidar huesos, corazón y cerebro

1. Vitamina D3: la gran aliada de los huesos. La capacidad de producir vitamina D mediante la exposición solar disminuye con la edad. Este nutriente resulta indispensable para absorber calcio, fortalecer los huesos y mantener un sistema inmunológico saludable.

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2. Vitamina B12: Energía para cerebro y sistema nervioso. A partir de los 40 años, la absorción de vitamina B12 puede reducirse debido a cambios digestivos. Su deficiencia suele asociarse con cansancio, problemas de memoria y dificultades de concentración.

3. Calcio: protección frente a la pérdida ósea. Aunque se trata de un mineral, su papel es fundamental durante esta etapa. El calcio ayuda a preservar la densidad ósea y disminuye el riesgo de osteoporosis, especialmente en mujeres.

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4. Magnesio: el mineral que ayuda a dormir mejor. Participa en más de 300 procesos metabólicos. También favorece la relajación muscular, contribuye al control de la presión arterial y ayuda a regular los niveles de glucosa.

5. Vitamina C: más que un refuerzo para las defensas. Además de fortalecer el sistema inmunológico, impulsa la producción de colágeno, una proteína clave para la salud de la piel, los vasos sanguíneos y las articulaciones.

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La Vitamina C ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, impulsa la producción de colágeno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Vitamina E: escudo contra el envejecimiento celular. Su acción antioxidante protege a las células frente al daño causado por factores como el estrés, la contaminación y la exposición solar acumulada durante años.

7. Vitamina B6: apoyo para el corazón y el estado de ánimo. Este nutriente participa en la producción de neurotransmisores y ayuda a controlar los niveles de homocisteína, un compuesto relacionado con enfermedades cardiovasculares.

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8. Omega-3: defensa para el corazón y el cerebro. Los ácidos grasos EPA y DHA poseen propiedades antiinflamatorias que benefician la salud cardiovascular, apoyan las funciones cognitivas y favorecen la movilidad articular.

9. Coenzima Q10: combustible para las células. La producción natural de CoQ10 disminuye con la edad. Esta sustancia interviene en la generación de energía celular y puede ayudar a combatir la sensación de fatiga.

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10. Vitamina K2: la guía del calcio. La vitamina K2 cumple una función estratégica: ayuda a dirigir el calcio hacia los huesos y dientes, evitando que se acumule en las arterias.

¿Por qué estas vitaminas cobran importancia después de los 40?

A partir de esta década aumentan los riesgos asociados con la pérdida de masa muscular, el deterioro óseo y los problemas cardiovasculares. Una dieta equilibrada que incluya verduras de hoja verde, pescados grasos, frutos secos, huevos y frutas puede aportar gran parte de estos nutrientes.

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Los especialistas recomiendan evitar la automedicación y consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación.

Un análisis clínico permite identificar deficiencias reales y determinar cuáles vitaminas o minerales resultan necesarios según las características de cada persona.