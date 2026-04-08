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Este es el plan de Marcel Ruiz para jugar el Mundial 2026 pese a rotura de ligamento cruzado

El mediocampista de Toluca aún no descarta la posibilidad de subirse a la convocatoria de Javier Aguirre con la Selección Mexicana

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ARCHIVO - Marcel Ruiz, de la selección de México, espera el inicio de un partido amistoso ante Colombia, el sábado 11 de octubre de 2025 en Arlington, Texas (AP Foto/Julio Cortez, archivo)
Marcel Ruiz planea acelerar recuperación para no perderse el Mundial 2026 (AP Foto/Julio Cortez)

A tan solo 65 días de que empiece la Copa Mundial 2026, Marcel Ruiz tendría un plan para no perderse el torneo de la FIFA y asegurar un lugar con la Selección Mexicana. Luego de que el club Deportivo Toluca confirmó el pasado 13 de marzo la rotura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial en la rodilla derecha de su jugador, el mediocampista forzaría su regreso a las canchas.

La recuperación y el retorno al juego de Marcel Ruiz están en el centro del debate deportivo tras confirmarse que el joven mediocampista mexicano sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior. A pesar del golpe físico y anímico, Ruiz mantiene el objetivo de pelear por un lugar en la Selección Mexicana con miras al Mundial 2026, convirtiendo su situación en un caso seguido de cerca por la afición nacional.

Ante la rotura parcial del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, Marcel Ruiz ha establecido un plan de acción: enfocarse en rehabilitación muscular, someterse a nuevas evaluaciones médicas en las próximas semanas y buscar el alta sin cirugía, de acuerdo con diversos de. Si recibe luz verde, intentará reintegrarse a las canchas antes de lo previsto, con el sueño mundialista como principal motivación.

Ante la rotura parcial del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, Marcel Ruiz ha establecido un plan de acción ( Daniel Jefferson-Imagn Images)
Ante la rotura parcial del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, Marcel Ruiz ha establecido un plan de acción ( Daniel Jefferson-Imagn Images)

La recuperación de Marcel Ruiz tras su lesión y su apuesta para ir al Mundial 2026

La evaluación más reciente, según TUDN, señala que la lesión de Ruiz es una rotura parcialy no totaldel ligamento cruzado anterior, lo que abre la posibilidad de evitar una cirugía. En estos casos, los médicos priorizan la rehabilitación física intensiva, con la meta de fortalecer la zona afectada.

El proceso contempla que Ruiz continúe trabajando en la musculatura que rodea la rodilla, en particular los cuádriceps. En un periodo aproximado de tres semanas, será sometido a una nueva resonancia magnética para comprobar la estabilidad articular.

Solo entonces se decidirá el siguiente paso: incorporarse a los entrenamientos de futbol o ajustar la estrategia de recuperación.

En resumen, las etapas clave del plan de recuperación incluyen:

  • Fortalecimiento muscular: enfocado en la pierna lesionada.
  • Pruebas funcionales: para verificar la estabilidad de la rodilla.
  • Nueva evaluación por imagen: resonancia magnética en tres semanas.
  • Posible reincorporación al futbol: si los resultados son positivos.

  • Fortalecimiento muscular: enfocado en la pierna lesionada.
  • Pruebas funcionales: para verificar la estabilidad de la rodilla.
  • Nueva evaluación por imagen: resonancia magnética en tres semanas.
  • Posible reincorporación al futbol: si los resultados son positivos.

Referencias de otros futbolistas sugieren que, al tratarse de una ruptura parcial y con una buena respuesta en rehabilitación, Ruiz podría regresar a competir en un plazo menor al inicialmente esperado.

Especialistas en medicina deportiva coinciden en que la fortaleza física de Ruiz será un factor importante en el éxito de su rehabilitación (REUTERS/Raquel Cunha)
Especialistas en medicina deportiva coinciden en que la fortaleza física de Ruiz será un factor importante en el éxito de su rehabilitación (REUTERS/Raquel Cunha)

El objetivo de Marcel Ruiz rumbo al Mundial 2026

Pese a las dificultades, Marcel Ruiz sostiene como meta principal el llegar al Mundial 2026. Durante este periodo, Ruiz intentará demostrar avances físicos y estabilidad en la rodilla para volver al máximo nivel. Su determinación y enfoque han impactado tanto al entorno del futbol nacional como a la afición.

Especialistas en medicina deportiva coinciden en que la fortaleza física de Ruiz será un factor importante en el éxito de su rehabilitación. Han manifestado que otros futbolistas con lesiones similares han logrado regresar a la alta competencia bajo estricta supervisión médica y con un trabajo físico adecuado.

Dentro de la Selección Mexicana se considera que, si Ruiz supera la fase de rehabilitación en menos de tres meses, sus aspiraciones hacia el Mundial 2026 se mantienen vigentes. Se espera que en las semanas inmediatas surjan certezas sobre su evolución y posible regreso al campo.

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