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Aseguran que Nicolás Larcamón no seguirá siendo técnico de Cruz Azul: hoy habrá una reunión con la directiva

La afición cementera ha manifestado su descontento con el técnico argentino a través de redes sociales

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Todo parece indicar que el futuro de Larcamón estará fuera de Cruz Azul (REUTERS)
Todo parece indicar que el futuro de Larcamón estará fuera de Cruz Azul (REUTERS)

El futuro de Nicolás Larcamón es incierto tras los malos resultados que ha tenido con Cruz Azul en los últimos partidos. Con el empate de ayer contra Querétaro, el equipo cementero sumó ya nueve encuentros consecutivos sin conocer la victoria.

La Máquina ha ido de más a menos y el proyecto entre Larcamón e Iván Alonso parece tambalearse en la parte final del Clausura 2026. La falta de triunfos y la ausencia de idea clara de juego han causado preocupación tanto en la directiva como en los aficionados.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Cruz Azul - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - April 11, 2026 Cruz Azul players pose for a team picture before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Cruz Azul hizo oficial su regreso al Estadio Azteca como local (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Larcamón no continuaría en Cruz Azul

La directiva de Cruz Azul ya analiza opciones para el puesto de director técnico, luego de que Nicolás Larcamón estaría fuera del equipo para el próximo torneo Apertura 2026. De acuerdo con el periodista Ike Carrera, la reunión programada para hoy definirá si Larcamón termina el actual Clausura 2026 o si la presidencia decide nombrar a un interino de inmediato, luego de la molestia que provocó el partido de ayer.

“Fuentes: en Cruz Azul ya se abre carpeta para director técnico. Nicolás Larcamón no seguiría para el próximo torneo, el Apertura 2026, y la reunión de hoy definirá si termina este Clausura 2026 o si la directiva opta por un interino desde ahora. El partido de ayer provocó molestia en la presidencia”, escribió el periodista en su cuenta personal de X (antes Twitter).

La directiva de Cruz Azul ya analiza opciones para el puesto de director técnico, luego de que Nicolás Larcamón estaría fuera del equipo para el próximo torneo Apertura 2026 (captura de pantalla)
La directiva de Cruz Azul ya analiza opciones para el puesto de director técnico, luego de que Nicolás Larcamón estaría fuera del equipo para el próximo torneo Apertura 2026 (captura de pantalla)

Actualmente, la Máquina ocupa la cuarta posición en la tabla con 30 puntos. A pesar de la racha sin triunfos, el club todavía puede asegurar su lugar entre los primeros cuatro de la fase regular, lo que le permitiría un mejor escenario de cara a la Liguilla del Clausura 2026.

Larcamón y estancia en la Máquina

El equipo cementero, bajo la dirección de Nicolás Larcamón, enfrenta un escenario de incertidumbre tras una serie de eliminaciones en competencias clave. La salida de Vicente Sánchez, quien había entregado el título de la Concachampions en 2025, marcó el inicio de una nueva etapa para el club.

Durante el primer semestre al frente del equipo, el entrenador argentino alcanzó las Semifinales del torneo local. Sin embargo, la participación en otros certámenes resultó breve: la eliminación en la Leagues Cup y en la Copa Intercontinental ocurrió de manera temprana, lo que sembró cuestionamientos sobre el rendimiento general del plantel.

En el semestre más reciente, la situación no mejoró. Las expectativas puestas en la continuidad del proyecto se vieron golpeadas por la eliminación en los Cuartos de Final de la Concachampions a manos del LAFC. Esta derrota profundizó el clima de dudas entre la afición y dejó al equipo sin posibilidades de luchar por el trofeo continental.

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