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La gira del adiós de Mazatlán: cuál fue el único equipo invicto contra los Cañoneros durante su etapa en la Liga Mx

El equipo sinaloense vive sus últimos momentos en la liga mexicana para darse paso a los Potros de Hierro, club histórico que regresará al máximo circuito

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Pumas Vs Mazatlán
El equipo sinaloense vive sus últimos momentos en la liga mexicana para darse paso a los Potros de Hierro, club histórico que regresará al máximo circuito. (Cuartoscuro)

Esta será la última temporada de Mazatlán FC en la Liga MX, dando paso a los Potros de Hierro del Atlante, quienes regresarán a la Primera División para la próxima campaña.

Aunque los Cañoneros solían habitar los últimos puestos de la tabla, lograron vencer a prácticamente todos los clubes del fútbol mexicano durante su estancia en el máximo circuito, a excepción de los Pumas, con quienes perdieron el pasado domingo en Ciudad Universitaria.

Cómo le fue a Pumas ante Mazatlán

Pumas Vs Mazatlán
Pumas logró siete victorias contra el conjunto cañonero. (Cuartoscuro)

Durante los 12 torneos que los Cañoneros estuvieron en la Primera División, Pumas sumó un total de siete victorias y cinco empates, sin conceder ninguna victoria al equipo de Mazatlán.

El marcador más abultado lo registró Pumas en el Clausura 2024, con un contundente 0-4 en el Estadio El Encanto en territorio sinaloense:

A continuación, te presentamos la lista de resultados a lo largo de la historia entre ambas escuadras:

  • Pumas 3-1 Mazatlán FC: Clausura 2026
  • Mazatlán FC 1-4 Pumas: Apertura 2025
  • Pumas 1-0 Mazatlán: Clausura 2025
  • Mazatlán FC 0-1 Pumas: Apertura 2024
  • Mazatlán FC 0-4 Pumas: Clausura 2024
  • Pumas 0-0 Mazatlán FC: Apertura 2023
  • Mazatlán FC 1-2 Pumas: Clausura 2023
  • Pumas 1-1 Mazatlán FC: Apertura 2022
  • Pumas 1-1 Mazatlán FC: Clausura 2022
  • Mazatlán FC 2-2 Pumas: Apertura 2021
  • Pumas 3-0 Mazatlán FC: Clausura 2021
  • Mazatlán FC 0-0 Pumas: Apertura 2020

Con esta reciente victoria, el conjunto auriazul le propinó su última derrota a Mazatlán en el historial de enfrentamientos entre ambos equipos.

Atlante regresará a la Primera División

CIUDAD DE MÉXICO, 18DICIEMBRE2021.- Los “Potros” del Atlante enfrentan a la “Jaiba Brava” de Tampico en partido de vuelta de la gran final del Torneo Apertura 2021 de la Liga de Expansión MX llevado a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Marcado parcial y global: Atlante (2) - (0) Tampico. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
Atlante regresa a la Liga MX en 2026 (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Atlante regresa a la primera división de la Liga MX para el torneo Apertura 2026, tras concretar la compra de la franquicia de Mazatlán FC. El acuerdo, autorizado por la Liga MX en diciembre de 2025, implica la sustitución del certificado de afiliación y la desaparición del conjunto cañonero en el máximo circuito.

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, confirmó que la operación estará concluida antes del verano de 2026 y que el trámite cumple con las condiciones y autorizaciones tradicionales para este tipo de movimientos.

Con esta noticia, se marca el regreso de un histórico del futbol mexicano y como en los viejos tiempos, los Potros de Hierro utilizarán al como su estadio principal para sus partidos como locales, por lo que ahora habrá un equipo más dentro de la capital.

La dirigencia azulgrana, encabezada por Emilio Escalante, trabaja en la estructura deportiva y administrativa del club para cumplir con los requisitos de la Liga MX, entre los cuales se encuentra la creación de un equipo femenino, por lo que seguramente anunciarán visorías.

Sobre cuál será su inmueble para los partidos de local en la Liga Mx Femenil, reporteros de diversos medios de comunicación señalan que el equipo azulgrana se encuentra en negociaciones con el Estadio Universitario Alberto “Chivo” Córdoba para convertirse en su nueva casa.

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