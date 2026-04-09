Diego Villalobos y Nayeli Mondragón conquistan el oro en el Panamericano de Natación Artística 2026

Diego Villalobos y Nayeli Mondragón brillaron en Santiago al lograr la máxima puntuación del Dueto Mixto Técnico en el Campeonato Panamericano, asegurando así el primer oro en la competencia para México. (@COM_Mexico)

La natación artística mexicana volvió a brillar en el escenario internacional. Diego Villalobos y Nayeli Mondragón lograron un resultado histórico al conquistar la medalla de oro en la prueba de Dueto Mixto Técnico Senior durante el Campeonato Panamericano de Natación Artística 2026.

La dupla nacional se impuso en Santiago, Chile con una rutina de alto nivel, reafirmando el crecimiento de México en la disciplina.

El oro obtenido sirve como pase clasificatorio directo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Instagram/ @glendainzunza)

El triunfo no sólo representa una victoria individual, sino también un impulso para el equipo tricolor, que inicia así su participación en el certamen continental con una actuación impecable.

Ejecución impecable y puntaje de élite en Santiago

La competencia en Santiago reunió a los mejores exponentes de América, pero la pareja mexicana se distinguió desde el inicio con una rutina sólida y creativa.

Villalobos y Mondragón presentaron su rutina al ritmo de Oh, Pretty Woman , combinando precisión técnica y gran fluidez.

El jurado calificó su actuación con 213.4833 puntos , la más alta de la final y suficiente para subir a lo más alto del podio.

La pareja anfitriona de Chile, integrada por Nicolás Campos y Theodora Garrido, se llevó la medalla de plata.

Diego Villalobos y Nayeli Mondragón alcanzan el primer lugar con rutina de alto nivel en dueto mixto, consolidando el crecimiento de México en la disciplina. (X/ @COM_Mexico)

La presea significa además la primera medalla para México en el torneo, abriendo el camino para el resto de la delegación nacional, dejando claro el avance técnico y artístico alcanzado por el equipo en los últimos años.

Oro con valor clasificatorio rumbo a Santo Domingo 2026

El campeonato en Chile no sólo repartió medallas, sino también boletos a competencias clave del ciclo olímpico.

La medalla de oro ganada por México en dueto mixto técnico sirve como clasificatorio oficial para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 .

Más de 300 atletas de 21 países participaron en la justa, lo que realza el valor del triunfo tricolor.

El equipo nacional de natación artística, tanto en primera fuerza como en junior, buscará más podios durante el certamen.

La pareja mexicana obtuvo 213.4833 puntos, la calificación más alta de la final, superando a la dupla anfitriona de Chile. REUTERS/Tingshu Wang

De esta manera, con la victoria, Villalobos y Mondragón se consolidan como referentes del continente, mientras México mantiene su lugar entre los protagonistas de la natación artística regional.

Proyección y próximos retos para México

Tras el éxito en dueto mixto, la delegación mexicana tiene programadas más pruebas a lo largo del torneo, apostando por ampliar su cosecha de medallas.

Villalobos competirá nuevamente en la modalidad de solo técnico varonil el 9 de abril , con altas expectativas de sumar otra presea.

El equipo mexicano abrirá participación en rutinas técnicas por equipos y categorías junior.

El triunfo en Santiago consolida a Villalobos y Mondragón como referentes del continente y proyecta a México hacia futuros eventos internacionales de natación artística. (Instagram/ @naye_mondragon_)

La medalla de oro en Santiago 2026 proyecta al dueto como referente rumbo a futuros eventos internacionales y marca un nuevo capítulo para la natación artística mexicana, que continúa su ascenso en el continente con resultados sólidos y proyección hacia el futuro.