México Deportes

Diego Villalobos y Nayeli Mondragón conquistan el oro en el Panamericano de Natación Artística 2026

Al ritmo de Oh, Pretty Woman, los mexicanos firmaron una rutina impecable y el pase a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Guardar
Diego Villalobos y Nayeli Mondragón brillaron en Santiago al lograr la máxima puntuación del Dueto Mixto Técnico en el Campeonato Panamericano, asegurando así el primer oro en la competencia para México. (@COM_Mexico)
Diego Villalobos y Nayeli Mondragón brillaron en Santiago al lograr la máxima puntuación del Dueto Mixto Técnico en el Campeonato Panamericano, asegurando así el primer oro en la competencia para México. (@COM_Mexico)

La natación artística mexicana volvió a brillar en el escenario internacional. Diego Villalobos y Nayeli Mondragón lograron un resultado histórico al conquistar la medalla de oro en la prueba de Dueto Mixto Técnico Senior durante el Campeonato Panamericano de Natación Artística 2026.

La dupla nacional se impuso en Santiago, Chile con una rutina de alto nivel, reafirmando el crecimiento de México en la disciplina.

El oro obtenido sirve como pase clasificatorio directo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Instagram/ @glendainzunza)
El oro obtenido sirve como pase clasificatorio directo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Instagram/ @glendainzunza)

El triunfo no sólo representa una victoria individual, sino también un impulso para el equipo tricolor, que inicia así su participación en el certamen continental con una actuación impecable.

Ejecución impecable y puntaje de élite en Santiago

La competencia en Santiago reunió a los mejores exponentes de América, pero la pareja mexicana se distinguió desde el inicio con una rutina sólida y creativa.

  • Villalobos y Mondragón presentaron su rutina al ritmo de Oh, Pretty Woman, combinando precisión técnica y gran fluidez.
  • El jurado calificó su actuación con 213.4833 puntos, la más alta de la final y suficiente para subir a lo más alto del podio.
  • La pareja anfitriona de Chile, integrada por Nicolás Campos y Theodora Garrido, se llevó la medalla de plata.
Diego Villalobos y Nayeli Mondragón alcanzan el primer lugar con rutina de alto nivel en dueto mixto, consolidando el crecimiento de México en la disciplina. (X/ @COM_Mexico)
Diego Villalobos y Nayeli Mondragón alcanzan el primer lugar con rutina de alto nivel en dueto mixto, consolidando el crecimiento de México en la disciplina. (X/ @COM_Mexico)

La presea significa además la primera medalla para México en el torneo, abriendo el camino para el resto de la delegación nacional, dejando claro el avance técnico y artístico alcanzado por el equipo en los últimos años.

Oro con valor clasificatorio rumbo a Santo Domingo 2026

El campeonato en Chile no sólo repartió medallas, sino también boletos a competencias clave del ciclo olímpico.

  • La medalla de oro ganada por México en dueto mixto técnico sirve como clasificatorio oficial para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
  • Más de 300 atletas de 21 países participaron en la justa, lo que realza el valor del triunfo tricolor.
  • El equipo nacional de natación artística, tanto en primera fuerza como en junior, buscará más podios durante el certamen.
La pareja mexicana obtuvo 213.4833 puntos, la calificación más alta de la final, superando a la dupla anfitriona de Chile. REUTERS/Tingshu Wang
La pareja mexicana obtuvo 213.4833 puntos, la calificación más alta de la final, superando a la dupla anfitriona de Chile. REUTERS/Tingshu Wang

De esta manera, con la victoria, Villalobos y Mondragón se consolidan como referentes del continente, mientras México mantiene su lugar entre los protagonistas de la natación artística regional.

Proyección y próximos retos para México

Tras el éxito en dueto mixto, la delegación mexicana tiene programadas más pruebas a lo largo del torneo, apostando por ampliar su cosecha de medallas.

  • Villalobos competirá nuevamente en la modalidad de solo técnico varonil el 9 de abril, con altas expectativas de sumar otra presea.
  • El equipo mexicano abrirá participación en rutinas técnicas por equipos y categorías junior.
El triunfo en Santiago consolida a Villalobos y Mondragón como referentes del continente y proyecta a México hacia futuros eventos internacionales de natación artística. (Instagram/ @naye_mondragon_)
El triunfo en Santiago consolida a Villalobos y Mondragón como referentes del continente y proyecta a México hacia futuros eventos internacionales de natación artística. (Instagram/ @naye_mondragon_)

La medalla de oro en Santiago 2026 proyecta al dueto como referente rumbo a futuros eventos internacionales y marca un nuevo capítulo para la natación artística mexicana, que continúa su ascenso en el continente con resultados sólidos y proyección hacia el futuro.

Temas Relacionados

Daniel VillalobosNayeli MondragónNatación ArtísticaMedalla de OroCopa del MundoSantiago de ChileJuegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingomexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Armando ‘Hormiga’ González, goleador de Chivas confiesa ser falso mexicano por esta razón

El goleador rojiblanco sorprendió al afirmar que no soporta el picante en alimentos icónicos de México, lo que ha causado debate en redes

Armando ‘Hormiga’ González, goleador de Chivas confiesa ser falso mexicano por esta razón

El delantero de Estados Unidos que podría perderse el Mundial 2026 por lesión en el tendón de Aquiles

El cuerpo técnico enfrentará el reto de ajustar sus planes para mantener la competitividad en un torneo que reunirá a los equipos más fuertes del mundo

El delantero de Estados Unidos que podría perderse el Mundial 2026 por lesión en el tendón de Aquiles

Corea del Sur inaugura el Korea Football Park en Cheonan

El innovador complejo integra instalaciones con inteligencia artificial y formación avanzada, consolidando la apuesta por fortalecer sus equipos y potenciar el talento juvenil con apoyo de la FIFA

Corea del Sur inaugura el Korea Football Park en Cheonan

Isaac del Toro sufrió desgarre muscular del muslo derecho tras caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco

El ciclista mexicano tuvo que abandonar la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco tras caer de su bicicleta

Isaac del Toro sufrió desgarre muscular del muslo derecho tras caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco

Equipo femenil ganan la primera medalla para México en el Mundial de Tiro con Arco Puebla 2026

Las representantes del país abren la Copa Mundial con una actuación que remarca el dominio de nuestro país en la disciplina

Equipo femenil ganan la primera medalla para México en el Mundial de Tiro con Arco Puebla 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al “Menny”, segundo al mando de un grupo criminal en Sonora que habría traicionado a Los Salazar

Procesan al “Menny”, segundo al mando de un grupo criminal en Sonora que habría traicionado a Los Salazar

Embajador de EEUU destaca cooperación con México por caso de Dany ZR: traficante vinculado con más de 50 muertes de migrantes

Prometieron a menor de 16 años trabajo en una tienda pero lo reclutaron y secuestraron hombres armados: así escapó

Hallaron nueva fosa clandestina en Tamaulipas, donde mataron antes a una familia entera y a una niña

Cártel Nueva Plaza: la organización criminal que creo “El 85″ tras romper con “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Filtran canciones que BTS cantará en sus conciertos del Estadio GNP Seguros de la CDMX

Filtran canciones que BTS cantará en sus conciertos del Estadio GNP Seguros de la CDMX

Andrea Bocelli se une a Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana para su presentación en el Zócalo

¿Cuánto tiempo podría estar detenido Alberto del Río? Fiscalía revela detalles de su proceso

Temporada 3 de Euphoria llega por fin: fecha y horario de estreno en México del primer capítulo

Linet Puente estalla ante críticas por supuesto apoyo a El Patrón en La Granja VIP

DEPORTES

Armando ‘Hormiga’ González, goleador de Chivas confiesa ser falso mexicano por esta razón

Armando ‘Hormiga’ González, goleador de Chivas confiesa ser falso mexicano por esta razón

De Nuevo León a Corea del Sur: Samuel García visita el nuevo centro deportivo surcoreano

El delantero de Estados Unidos que podría perderse el Mundial 2026 por lesión en el tendón de Aquiles

Corea del Sur inaugura el Korea Football Park en Cheonan

Isaac del Toro sufrió desgarre muscular del muslo derecho tras caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco