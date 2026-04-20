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Clausura 2026: partidos de la jornada 16 que serán transmitidos por TV abierta

Habrá tres duelos que se podrán sintonizar de forma gratuita por televisión

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La jornada número 9 del Apertura 2025 comenzará a jugarse este fin de semana y algunos partidos serán transmitidos por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)
La fase regular del Clausura 2026 está cerca de concluir y esta semana se disputarán las jornadas 16 y 17 (X@LigaBBVAMX)

La fase regular del Clausura 2026 está cerca de concluir y esta semana se disputarán las jornadas 16 y 17. Se han dispuesto transmisiones variadas: algunos encuentros estarán disponibles en televisión abierta, otros a través de plataformas de streaming y algunos más mediante TV de paga.

La jornada 16 comenzará el martes 21 de abril con los partidos Querétaro vs Cruz Azul y Pumas vs Juárez, ambos a las 19:00 horas, y finalizará el miércoles 22 con el duelo Tijuana vs Pachuca a las 21:00 horas en el Estadio Caliente.

Partidos de la jornada 16 que serán transmitidos por televisión abierta

Los partidos de la jornada 16 del Clausura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta son el de Atlas vs Tigres, Mazatlán vs Toluca y Necaxa vs Chivas. El resto de la fecha se podrá sintonizar por plataformas de streaming o TV de paga.

  • Querétaro vs Cruz Azul | martes 21 de abril a las 19:00 horas | transmisión por Fox One
  • Pumas vs Juárez | martes 21 de abril a las 19:00 horas | transmisión por ViX Premium
  • León vs América | martes 21 de abril a las 21:00 horas | transmisión por Fox One
  • Monterrey vs Puebla | martes 21 de abril a las 21:00 horas | transmisión por ViX Premium
  • Atlas vs Tigres | miércoles 22 de abril a las 19:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN, Layvtime y Canal 5
  • Atlético San Luis vs Santos | miércoles 22 de abril a las 19:00 horas | transmisión por Disney+, ViX Premium y ESPN.
Soccer Football - Liga MX - Club America v Toluca - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 18, 2026 Club America's Miguel Vazquez scores an own goal and the first for Toluca REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Club America v Toluca - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 18, 2026 Club America's Miguel Vazquez scores an own goal and the first for Toluca REUTERS/Eloisa Sanchez
  • Mazatlán vs Toluca | miércoles 22 de abril a las 19:00 horas | transmisión por Fox One y Canal 7.
  • Necaxa vs Chivas | miércoles 22 de abril a las 21:0 horas | transmisión por Claro Sports, ViX Premium, Canal 5 y Canal 7.
  • Tijuana vs Pachuca | miércoles 22 de abril a las 21:00 horas | transmisión por Fox One.

¿Cómo va el Clausura 2026 hasta el momento?

El cierre de la fase regular encuentra a Chivas consolidado en la cima con 34 puntos, mientras la pelea por los puestos de clasificación se mantiene ajustada entre los principales equipos del torneo.

Pachuca ocupa la segunda posición con 31 unidades y Pumas se mantiene cerca en el tercer escalón con 30 puntos. La competencia entre estos tres clubes define la parte alta de la tabla, marcando una diferencia respecto al resto de los participantes.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Toluca - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 18, 2026 General view of Toluca players during the warm up before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Club America v Toluca - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 18, 2026 General view of Toluca players during the warm up before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

En la zona de clasificación directa, Cruz Azul aparece en cuarto lugar, sumando 29 puntos, seguido por Toluca con 27 y América en la sexta posición con 22. Esta distribución refleja una lucha cerrada por asegurar un lugar en la siguiente ronda, ya que cualquier tropiezo puede alterar el orden entre estos equipos.

Mientras tanto, al fondo de la clasificación, Puebla, Mazatlán y Santos enfrentan un escenario adverso. La Franja se sitúa en el puesto 16 con 13 puntos, Mazatlán le sigue con 12 y Santos, en la última posición, acumula únicamente 9 unidades.

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