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Santigo Baños habría sido despedido como presidente del América tras salida de Jardine, según reportes

El movimiento del brasileño, tras seis títulos oficiales y la eliminación ante Pumas en el Clausura 2026, habría empujado una revisión profunda dentro de la institución azulcrema

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Un hombre de mediana edad con barba, camisa polo amarilla del Club América, brazos cruzados y reloj inteligente, mira hacia la derecha. Fondo gris con el logo del Club América y una forma roja.
La directiva de las Águilas estaría buscando nuevos liderazgos para responder a la presión de la afición y a los retos inmediatos que presente la Liga MX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Club América vive una etapa de cambios abruptos y acelerados tras la renuncia de André Jardine como Director Técnico este 3 de junio.

En medio de la exigencia institucional y la presión de la afición, el club busca renovar su estructura directiva para sostener su protagonismo en la Liga MX y responder a los retos inmediatos, para lo cual ya se habría informado a Santiago Baños sobre su destitución.

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Santiago Baños, América, Coapa
Baños asumió la presidencia deportiva en mayo de 2017 y su posible salida marcaría el cierre de un ciclo de casi una década. (Foto de archivo)

La posible salida de Baños como presidente deportivo, reportado por la periodista Diana Macías, marcaría el cierre de un ciclo que abarcó casi una década de éxitos y cuestionamientos.

Baños finalizaría un ciclo cargado de títulos y cuestionamientos

La gestión de Santiago Baños al frente del América se distingue por la obtención de múltiples campeonatos y la consolidación del club como uno de los más ganadores del futbol mexicano:

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  • Baños asumió la presidencia deportiva en mayo de 2017.
  • El América sumó 4 títulos de Liga MX1 Copa MX2 Campeón de Campeones y 1 Supercopa de la Liga MX durante su gestión.
  • El equipo femenil también logró el título de la Liga MX este semestre bajo su administración.
Durante la gestión de Baños, el América sumó 4 títulos de Liga MX, 1 Copa MX, 2 Campeón de Campeones, 1 Supercopa de la Liga MX y la primera corona en la Liga MX Femenil. REUTERS/Eloisa Sanchez
Durante la gestión de Baños, el América sumó 4 títulos de Liga MX, 1 Copa MX, 2 Campeón de Campeones, 1 Supercopa de la Liga MX y la primera corona en la Liga MX Femenil. REUTERS/Eloisa Sanchez

A pesar de los logros numéricos, el cierre de su ciclo llegaría en un contexto de presión por resultados y cuestionamientos recientes de la afición.

La salida de Jardine habría acelerado la reestructuración

La reciente renuncia de André Jardine como técnico habría sido el primer gran movimiento en la actual reestructuración azulcrema.

Su adiós, después de lograr el primer tricampeonato en torneos cortos, abrió la puerta a una revisión a fondo de la estructura deportiva.

  • Jardine conquistó seis títulos oficiales con América y se despidió tras la eliminación ante Pumas en el Clausura 2026.
  • Su salida habria sido vista como un punto de inflexión para renovar perfiles y estrategias dentro del club.
  • El club habría decidido avanzar hacia un proyecto con nuevos liderazgos.
André Jardine conquistó seis títulos oficiales y dejó el América tras la eliminación ante Pumas en el Clausura 2026. EFE/Isaac Esquivel
André Jardine conquistó seis títulos oficiales y dejó el América tras la eliminación ante Pumas en el Clausura 2026. EFE/Isaac Esquivel

En este sentido, la salida de Baños se sumaría a la de Jardine como parte de una estrategia para construir una estructura más sólida y competitiva de cara al Apertura 2026.

Ferran Reverter y la nueva etapa directiva

El reciente arribo de Ferran Reverter como director general respondería a la necesidad de fortalecer la gestión institucional. Su liderazgo apunta a redefinir los perfiles clave y llevar al club a un nuevo nivel de exigencia.

  • Reverter encabezaría una auditoría interna para seleccionar a los nuevos responsables de la dirección deportiva.
  • El club busca consolidar un proyecto competitivo tanto en la Liga MX como en competencias internacionales.
  • La directiva apuesta por una renovación generacional alineada con los objetivos de corto y mediano plazo.
Ferran Reverter llega como director general y encabeza una auditoría interna para definir a los nuevos responsables de la dirección deportiva. REUTERS/Albert Gea
Ferran Reverter llega como director general y encabeza una auditoría interna para definir a los nuevos responsables de la dirección deportiva. REUTERS/Albert Gea

Así, la decisión de prescindir de Baños confirmaría que el América eatá priorizando la modernización para sostenerse como referente del futbol mexicano.

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