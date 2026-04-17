Estos son los horarios oficiales de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026

La Concachampions entra en su fase decisiva con enfrentamientos de alto nivel.

La fase decisiva de la Concacaf Champions Cup 2026 ya tiene calendario definido. Este viernes 17 de abril se anunciaron oficialmente los horarios de las semifinales, instancia en la que participarán Tigres UANL, Toluca, Nashville SC y Los Angeles FC.

Las dos llaves se disputarán en formato de ida y vuelta. Los primeros encuentros se llevarán a cabo los días 28 y 29 de abril, mientras que los partidos definitivos están programados para el 5 y 6 de mayo. En cada serie, el equipo que logre imponerse en el marcador global avanzará a la gran final del certamen.

Los partidos de ida y vuelta ya tienen calendario y prometen emociones intensas.

El primer enfrentamiento será entre Nashville SC y Tigres. El duelo inicial se jugará el martes 28 de abril en el estadio Geodis Park, a las 21:30 horas, tiempo del centro de México. La serie se definirá una semana después, el martes 5 de mayo, cuando los felinos reciban el encuentro de vuelta en el Estadio Universitario a las 19:30 horas.

Apr 15, 2026; Seattle, WA, USA; Tigres UANL defender Joaquim (28) celebrates after a match against the Seattle Sounders at Lumen Field. Mandatory Credit: Stephen Brashear-Imagn Images

Por su parte, la otra semifinal tendrá como protagonistas a Toluca y Los Angeles FC. El compromiso de ida se disputará el miércoles 29 de abril en el BMO Stadium, a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. La vuelta está programada para el miércoles 6 de mayo en el Estadio Nemesio Diez, también a las 19:30 horas.

Apr 15, 2026; Carson, CA, USA; Toluca celebrates a goal by defender Jesús Gallardo (20) during the first half against LA Galaxy at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: William Navarro-Imagn Images

Ambas eliminatorias han generado expectativa debido al nivel mostrado por los equipos a lo largo del torneo. En especial, el conjunto mexiquense llega con ventaja en la clasificación general, lo que podría ser determinante en caso de avanzar a la final, ya que el partido por el título se jugará a un solo encuentro en la sede del club mejor posicionado.

Además, se confirmó que todos los encuentros de esta fase podrán seguirse en vivo a través de la plataforma digital Fox One, lo que permitirá a los aficionados no perder detalle de los duelos que definirán al próximo campeón de la región.

Los clubes buscarán imponer condiciones en sus respectivas series para asegurar un lugar en la final, en un torneo que reúne a los mejores exponentes del futbol de la zona.

Con cuatro equipos aún en competencia, la Concacaf Champions Cup entra en su etapa más intensa. Los clubes buscarán imponer condiciones en sus respectivas series para asegurar un lugar en la final, en un torneo que reúne a los mejores exponentes del futbol de la zona.