Pechuga, muslo o ala: la pieza de pollo que los nutriólogos recomiendan si quieres ganar músculo

El pollo, por su aporte nutricional, es clave en los planes recomendados por especialistas para ganar masa magra de forma eficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alimentación adecuada es esencial tanto para la salud general como para quienes buscan aumentar la masa muscular de forma eficiente.

La selección de fuentes proteicas de calidad resulta determinante en la optimización del crecimiento muscular y la recuperación tras el ejercicio.

Dentro de este contexto, el pollo ocupa un lugar central en las recomendaciones de especialistas y organismos de salud, gracias a su perfil nutricional y versatilidad en la dieta.

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Diversas instituciones de salud han analizado la composición de la pechuga, el muslo y el ala para determinar cómo incide cada una en la hipertrofia muscular.

Comparativo nutricional: proteína y grasa en pechuga, muslo y ala

De acuerdo con Healthline, la pechuga de pollo aporta 31 gramos de proteína y menos de 4 gramos de grasa por cada 100 gramos cocidos.

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Esta proporción la convierte en la opción más eficiente para quienes desean ganar músculo magro y mantener bajo control la ingesta calórica diaria.

El muslo, por su parte, contiene aproximadamente 26 gramos de proteína y cerca de 11 gramos de grasa, predominando los ácidos grasos insaturados.

El ala, aunque entrega 24 gramos de proteína por cada 100 gramos, suele asociarse a un mayor contenido de grasa, particularmente cuando se consume en preparaciones fritas o con salsas industrializadas.

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La Clínica Cleveland subraya que la pechuga de pollo ofrece hasta un 50% más de proteína por cada 100 kilocalorías respecto al muslo, facilitando así que los deportistas alcancen la dosis recomendada para la hipertrofia muscular —entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal— sin incrementar la ingesta de grasas saturadas.

Infografía comparativa de proteína y grasa en pechuga, muslo y ala de pollo, mostrando sus valores nutricionales y la opción ideal para deportistas o quienes buscan músculo magro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pechuga concentra más proteína y menos grasa que otras piezas

La pechuga se recomienda por su habilidad para suministrar una cantidad alta de proteína con un mínimo de grasa.

Healthline y la Clínica Cleveland coinciden en que este corte facilita la síntesis proteica y ayuda a mantener el déficit calórico en fases de definición muscular.

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El perfil de aminoácidos de la pechuga, en especial la leucina, cumple un papel central en activar la vía mTOR, asociada con el crecimiento del músculo.

De acuerdo con el National Institutes of Health (NIH), la digestibilidad y la calidad proteica de la pechuga destacan sobre otras fuentes animales.

Su consumo frecuente se relaciona con incremento de masa muscular y fuerza máxima en jóvenes y adultos mayores.

El muslo aporta minerales y mejora la adherencia a la dieta

El muslo de pollo contiene mayor proporción de grasas insaturadas, así como hierro y zinc. Estos minerales contribuyen a la oxigenación muscular y a la producción hormonal.

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La presencia de mioglobina en la carne oscura explica el mayor contenido mineral del muslo frente a la pechuga. Según el NIH, la textura y jugosidad del muslo facilitan la adherencia a la dieta en rutinas prolongadas.

Las alas de pollo presentan menos proteína y más riesgos en su consumo frecuente

El ala de pollo es desaconsejada por las instituciones de salud consultadas.

Aunque sin piel ni hueso aporta proteína, la baja relación carne-hueso y el alto contenido graso, sobre todo en frituras, limitan su valor nutricional.

Healthline y la Cleveland Clinic advierten sobre el consumo reiterado de alas en preparaciones industrializadas, ya que se incrementa la presencia de grasas saturadas y sodio.

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El método de cocción modifica el valor nutricional

La calidad proteica de pechuga y muslo es alta si se emplean métodos como el horneado en papillote o la cocción al vapor.

Las técnicas suaves preservan la integridad de los aminoácidos. La fritura o el procesamiento industrial pueden reducir el valor de la proteína y aumentar compuestos asociados al riesgo metabólico.

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La recomendación de las instituciones consultadas es alternar pechuga y muslo conforme a las necesidades energéticas y el plan de entrenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dieta con pechuga y muslo favorece la hipertrofia muscular

Las revisiones clínicas de los Institutos Nacionales de Salud muestran que una dieta centrada en la pechuga de pollo y combinada con entrenamiento de fuerza incrementa la masa muscular y la calidad corporal.

En adultos mayores, el consumo regular de pechuga se asocia con efectos protectores frente a la sarcopenia.

La recomendación de las instituciones consultadas es alternar pechuga y muslo conforme a las necesidades energéticas y el plan de entrenamiento, distribuyendo la ingesta diaria de proteína entre 1,6 y 2,2 gramos por kilogramo de peso corporal.

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