Colegio de Bachilleres se suma a UNAM y SEP con suspensión de clases por la inauguración del Mundial 2026

Foto: X/@ActividadesPSi.

Las actividades presenciales en los planteles del Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México quedarán suspendidas el 11 de junio de 2026.

La medida responde a directrices del Gobierno federal por la inauguración de la Copa Mundial FIFA en la capital, según lo informó la institución mediante un comunicado oficial.

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De esta forma, el Colegio de Bachilleres se suma a la suspensión que realizó tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La suspensión afecta a estudiantes, docentes y personal administrativo, quienes deberán acatar la disposición que tiene como objetivo facilitar la movilidad urbana y asegurar la prestación de servicios públicos durante los eventos programados para esa fecha.

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(ColegioBachilleres)

La Secretaría de Educación Pública determinó que la pausa abarcará a todas las escuelas de nivel medio superior bajo su jurisdicción en la Ciudad de México.

Quienes integran la comunidad educativa podrán retomar sus actividades habituales el 12 de junio, cuando se reanuden las clases y los servicios académicos en los planteles del Colegio de Bachilleres.

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Medidas para el personal administrativo

Durante la jornada en la que no habrá clases presenciales, el personal administrativo y directivo adoptará esquemas de trabajo remoto o modalidades laborales flexibles.

La institución indicó que se priorizará el uso de tecnologías digitales para asegurar la continuidad de las funciones esenciales y administrativas.

El comunicado precisa que la decisión se encuentra fundamentada en el Decreto publicado el 9 de junio de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, particularmente en su artículo tercero.

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La consejera jurídica de presidencia, Luisa María Alcalde, explicó el decreto presidencial sobre "home office" para la inauguración del Mundial 2026. (Crédito: X/@LuisaAlcalde)

De acuerdo con este documento, la suspensión es obligatoria para todas las escuelas de educación media superior de la Secretaría de Educación Pública con sede en la capital.

¿Por qué se suspenden las clases el 11 de junio?

La suspensión de actividades académicas en el Colegio de Bachilleres el 11 de junio está directamente relacionada con las estrategias del Gobierno de México para mejorar la movilidad y la seguridad vial en el contexto de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La medida busca minimizar complicaciones en el tránsito y facilitar el desarrollo de servicios públicos durante un evento que atraerá a miles de personas a la ciudad.

La autoridad educativa agradeció la colaboración de estudiantes, familias y personal, subrayando la importancia de estas acciones para favorecer el adecuado desarrollo de las actividades educativas y administrativas ante la magnitud de la celebración internacional.

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Planteles de Colegio de Bachilleres que suspenden clases el 11 de junio

Plantel 1 El Rosario

Plantel 2 Cien Metros – Elisa Acuña Rossetti

Plantel 3 Iztacalco

Plantel 4 Culhuacán – Lázaro Cárdenas

Plantel 5 Satélite

Plantel 6 Vicente Guerrero

Plantel 7 Iztapalapa

Plantel 8 Cuajimalpa

Plantel 9 Aragón

Plantel 10 Aeropuerto

Plantel 11 Nueva Atzacoalco

Plantel 12 Nezahualcóyotl

Plantel 13 Xochimilco Tepepan – Quirino Mendoza y Cortés

Plantel 14 Milpa Alta – Fidencio Villanueva Rojas

Plantel 15 Contreras

Plantel 16 Tláhuac – Manuel Chavarría Chavarría

Plantel 17 Huayamilpas Pedregal

Plantel 18 Tlilhuaca – Azcapotzalco

Plantel 19 Ecatepec

Plantel 20 Del Valle – Matías Romero

(Facebook/ColegiodeBachilleresPlantel03Iztacalco)

¿Pagarán el 11 de junio como feriado en el trabajo?

El 11 de junio de 2026 no es feriado oficial en México. El decreto del Gobierno federal no lo clasifica como día de descanso obligatorio bajo la Ley Federal del Trabajo.

Según el Diario Oficial de la Federación, “el decreto no establece que se trate de un día de asueto obligatorio ni de un día feriado que deba pagarse doble.

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Únicamente se suspenden clases y se instruye a dependencias federales a implementar trabajo remoto en la CDMX”.

Qué cambia para las escuelas y el gobierno federal

Todos los planteles de educación básica, media superior y superior de la Secretaría de Educación Pública con sede en la capital suspenderán clases ese día.

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La medida abarca desde preescolar hasta normales y centros de formación de maestros, tanto en escuelas públicas como privadas.

Las dependencias federales con sede en la Ciudad de México deberán operar bajo teletrabajo.

El objetivo declarado es, según el propio decreto, “contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público”.