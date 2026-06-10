¿Quién es Ronwen Williams? El capitán de Sudáfrica nominado al Yashin que buscará arruinar el debut de México

Ronwen Williams, arquero y capitán de los Bafana Bafana, llega al Mundial 2026 con 32 años y una nominación al Trofeo Yashin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 está a sólo unas horas de dar arranque e inicia con la mirada puesta en el Estadio Azteca. Este 11 de junio, México recibe a Sudáfrica para el partido inaugural y el nombre de Ronwen Williams toma fuerza como el principal obstáculo para el Tri.

El arquero sudafricano, nominado al Trofeo Yashin, suma méritos deportivos y una particular historia de vida que lo sitúan entre los porteros a seguir en esta edición de la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

En la Copa Africana de Naciones 2024, Williams detuvo seis penales y llevó a Sudáfrica al podio continental tras 24 años. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Williams es el líder de los Bafana Bafana con 32 años y una trayectoria marcada tanto por logros internacionales como por episodios personales que han definido su carácter. Su presencia bajo los tres palos ha sido resultado de la constancia, la disciplina y la capacidad de superar las adversidades.

Un arquero forjado en la adversidad

El camino de Williams no ha sido sencillo. Su temple y resiliencia se explican más allá de lo que ocurre en la cancha:

A los 19 años , perdió a su hermano mayor, un hecho que casi lo lleva a dejar el futbol.

Pasó tres meses alejado de la actividad. El respaldo de su madre y su entrenador en SuperSport United fue clave para que retomara su carrera.

Antes de cada tanda de penales, Williams mira al cielo y le habla a su hermano: “Sé que él está orgulloso” , mencionó en algún momento.

Esta vivencia personal lo acompaña en los partidos decisivos y se refleja en la seguridad que transmite como capitán.

Williams perdió a su hermano mayor a los 19 años y se alejó tres meses del futbol antes de retomar su carrera con apoyo familiar y de su club. REUTERS/Siphiwe Sibeko

De esta manera, la fortaleza emocional de Williams es uno de los pilares de su liderazgo en la Selección Sudafricana.

El camino de Williams a la nominación del Trofeo Yashin

Williams no sólo se distingue por su historia personal, sino también por sus números y actuaciones recientes.

Registró 35 porterías a cero en 59 partidos la temporada pasada con el Mamelodi Sundowns .

Fue pieza fundamental en la obtención del título de liga y la African Football League .

En la Copa Africana de Naciones 2024, detuvo cuatro penales ante Cabo Verde y dos más en el partido por el tercer lugar, llevando a Sudáfrica de regreso al podio continental tras 24 años.

El desempeño de Ronwen Williams lo convierte en el primer portero de un club africano nominado al Trofeo Yashin y en el mejor guardameta del torneo. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Así, su desempeño lo convirtió en el primer portero de un club africano nominado al Trofeo Yashin y le valió el reconocimiento como mejor guardameta del torneo.

PUBLICIDAD

Williams busca revancha ante México en el Mundial

El debut de México en el Mundial 2026 tiene un antecedente directo con Williams.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 , defendió el arco sudafricano ante México y recibió tres goles en la fase de grupos.

Participó como uno de los refuerzos de Sudáfrica en ese torneo, que terminó sin puntos para su equipo.

Ahora, busca revancha como capitán y figura, decidido a frenar el ataque azteca en el Estadio Ciudad de México.

El Mundial 2026 iniciará este 11 de junio con el México vs Sudáfrica en el Estadio Azteca, con Ronwen Williams como figura a seguir. EFE

La experiencia y la motivación personal de Williams colocan a México frente a un desafío exigente desde el primer partido. Su historia y sus capacidades serán parte central del relato de esta Copa del Mundo.

PUBLICIDAD