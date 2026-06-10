¿Cómo seguir usando WhatsApp si no registro mi línea celular?

La imagen ilustra la búsqueda de mexicanos por alternativas para usar WhatsApp de forma segura y funcional, contrastando con la imposición de vincular un número telefónico. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

El registro de líneas celulares ha impulsado un movimiento de resistencia que ofrece soluciones prácticas a usuarios que se oponen a la medida impulsada por el Estado bajo el argumento de inhibir la operación de grupos delictivos dedicados a la extorsión y fraudes.

Mientras el registro avanza con lentitud, una pregunta que se repite en infinidad de foros es: ¿cómo seguir usando WhatsApp una vez que la señal sea interrumpida?

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Más de 100 millones de líneas no han sido registradas

Esta intención de búsqueda no es casual. A 22 días de la fecha límite, la Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRT) informó que al menos 56.2 millones de líneas han sido vinculadas a la identidad de sus titulares.

Esta cifra representa menos de la mitad del padrón nacional, que suma 158 millones de líneas celulares activas en México.

Para completar el padrón, las telefonías tendrían que registrar diariamente 4 millones 627 mil líneas, una meta que difícilmente alcanzarán.

Pamela Cerderia, locutora y directora general de Opinión cincuenta, realizó una investigación sobre la venta ilegal de chips inscritos en el padrón oficial. En su testimonio detalla que el precio de la tarjeta SIM en el mercado negro es de 200 pesos.

¿Cómo seguir usando WhatsApp sin señal o con eSIM?

Personas que usan servicios de prepago (recargas) y pospago (planes de renta mensual) ven en proveedores internacionales de eSIM una alternativa para seguir conectadas.

Estas tarjetas virtuales son clave para seguir usando WhatsApp sin la necesidad de depender de WiFi, un requerimiento que no podrán evadir los usuarios que mantengan su número asignado.

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Hay dos opciones para usar la app de mensajería

Quienes no vinculen su línea, pero decidan mantener su número celular, podrán seguir usando el servicio únicamente mediante red WiFi, y con limitaciones:

Solo recibirán mensajes en zonas con este tipo de red

Las llamadas se limitan a usuarios registrados que también usen la app

Deberán eliminar la verificación de 2 pasos para tener la posibilidad de migrar chats de un equipo a otro o tener la posibilidad de volver a acceder a su cuenta

La segunda opción requiere adquirir una eSIM a través de proveedores del servicio para poder usar WhatsApp y resguardar conversaciones.

El primer paso es hacer el cambio de número, idealmente, antes del 30 de junio. El proceso se realiza abriendo la aplicación; luego se ingresa a Ajustes, Cambiar número de teléfono, se registran los datos y la información estará almacenada en una línea nueva con acceso a red 4G y 5G.

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Es importante destacar que, dependiendo del proveedor, las eSIM tienen un periodo de uso de 30 días o más. Esto obligará al usuario a renovar periódicamente su número celular y repetir el proceso de cambio de número y migración de chats.

El proceso se realiza abriendo la aplicación; luego se ingresa a Ajustes y Cambiar número de teléfono. (Captura de pantalla WhatsApp)

Telefonías meten presión a clientes de pospago

Además de vincular de forma automática las líneas en modalidad de pospago, las compañías telefónicas advierten sobre las consecuencias de anular el registro. Infobae México confirmó en un centro de atención a clientes de AT&T que los usuarios de pospago que desvinculen su línea deberán pagar la última mensualidad y liquidar el total del equipo financiado en su plan.

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En el caso de otras telefonías, según la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones, si no se registra la línea, se suspenderá el servicio. Una vez hecha la vinculación, se recuperan los beneficios.

No obstante, las telefonías podrían establecer condiciones para finalizar contratos con clientes que se opongan a completar el registro.

La oposición masiva al registro obligatorio de líneas celulares en México responde, principalmente, a la desconfianza ciudadana sobre el manejo de datos personales.

¿Por qué millones de personas se oponen al registro?

La oposición masiva al registro obligatorio de líneas celulares en México responde, principalmente, a la desconfianza ciudadana sobre el manejo de datos personales, el temor a hackeos y las dudas sobre la efectividad real de este padrón para combatir la delincuencia.

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Conforme se acerca la fecha límite de cumplimiento, fijada para el 30 de junio de 2026, millones de usuarios y la industria de telecomunicaciones expresan un rechazo sostenido.

Las principales razones de esta resistencia son las siguientes:

Temor por la seguridad de los datos personales Antecedentes de hackeos. La ciudadanía recuerda el caso del Renaut (Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil), implementado años atrás y cuya base de datos terminó filtrada y a la venta en el mercado negro. Riesgo de filtraciones. Persiste una desconfianza profunda sobre la capacidad técnica de los sistemas actuales para proteger información sensible, como la CURP. Suplantación de identidad. Usuarios temen que sus datos sean robados y usados para registrar líneas delictivas a su nombre, lo que les generaría problemas legales. Dudas sobre la efectividad para combatir el delito Migración a llamadas digitales. Los delincuentes utilizan llamadas por internet, aplicaciones de mensajería cifrada y números falsos para extorsiones y fraudes, evadiendo así la regulación del padrón.

Además, expertos en seguridad han advertido que la medida podría impulsar el mercado gris de venta de chips registrados y celulares con bypass, método de software utilizado para eludir o saltar los bloqueos de seguridad del sistema operativo.

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Ciudadano obtiene un amparo contra el registro

La resistencia no se ha limitado a tutoriales en TikTok y YouTube. Un ciudadano en Aguascalientes obtuvo el primer amparo contra el registro obligatorio de líneas telefónicas.

Este recurso legal evita que sus números sean vinculados a su identidad sin su consentimiento, marcando un hito frente a la medida que exige el registro de datos.

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