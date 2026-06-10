México

Activan módulo en CDMX para atención de extranjeros en el mundial

Las autoridades capitalinas ponen en marcha una oficina y números de teléfono para resolver urgencias, dudas de viaje y asistencia especializada

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Módulo de atención con logo Copa Mundial 2026 y banderas de países, personal atendiendo a turistas en CDMX, con Torre Latinoamericana y Bellas Artes al fondo.
La estrategia busca reforzar la atención, orientación y acompañamiento a visitantes nacionales e internacionales ante el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Turismo capitalina, habilitará un módulo de información turística en sus oficinas de Amberes 54, Zona Rosa.

La medida busca reforzar la atención, orientación y acompañamiento para visitantes nacionales e internacionales en el contexto del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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De acuerdo con datos oficiales, la atención brindada por el Consejo Ciudadano a turistas en 2026 registra un incremento de 292% respecto al mismo periodo del año anterior.

En 2025, la Ciudad de México recibió 15.6 millones de turistas y la derrama económica alcanzó 159,000 millones de pesos.

El nuevo módulo ofrece servicios de información, apoyo y canalización a instancias especializadas. Está dirigido a quienes visitan la capital durante el Mundial, con el objetivo de garantizar una experiencia segura y acompañada.

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Las autoridades invitan a los interesados en conocer más detalles sobre la estrategia a consultar el documento oficial y, en caso de requerirlo, solicitar una entrevista para ampliar la información.

De acuerdo con estas instituciones se tendrá la capacidad de atender en conjunto hasta el 92 por ciento de las llamadas de urgencia, emergencia y apoyo ciudadano que se generarán en la capital.

En el marco de la sesión se destacó la consolidación del Ecosistema de Confianza Turística, una estrategia impulsada entre gobierno, sector privado y sociedad civil para garantizar que cada visitante viva una experiencia segura, incluyente y memorable, a través de 4 ejes estratégicos:

1) Seguridad

2) Prevención de la Trata de Personas

3) Atención y protección de grupos vulnerables

4) Posicionamiento y prestigio internacional para la Ciudad de México.

modulo de atención ciudadana
Las instituciones prevén atender en conjunto hasta 92% de las llamadas de urgencia, emergencia y apoyo ciudadano que se generarán en la capital. (Consejo Ciudadano)

Qué hacer en caso de tener una emergencia si eres extranjero y visitas México durante el mundial 2026

Si eres extranjero y visitas México durante el Mundial 2026, esto es lo que debes hacer en caso de emergencia y los números clave de atención:

1. Llama al 911 Es el número nacional para emergencias en México. Atiende situaciones de policía, ambulancia, bomberos y protección civil, y está disponible las 24 horas en todo el país. La llamada es gratuita desde cualquier celular o teléfono fijo.

2. Línea de atención turística (Ángeles Verdes) Marca el 078 para orientación en carretera, apoyo mecánico o asistencia turística. También puedes usar la app Ángeles Verdes. El servicio opera los 365 días del año y está dirigido a visitantes nacionales y extranjeros.

3. LOCATEL CDMX En la Ciudad de México, llama al 55 5658 1111 para reportar personas desaparecidas, recibir orientación, información sobre hospitales o canalización a otros servicios.

4. Contacta tu embajada o consulado En caso de robo, pérdida de pasaporte, detención o emergencia consular, contacta a la representación de tu país:

  • Estados Unidos: +52 55 5080-2000
  • Argentina: +52 55 8556-0472
  • Brasil: +52 55 5202-6000
  • España: +52 55 5282-2974

5. Hospitales recomendados En la Ciudad de México: Hospital Ángeles, Médica Sur, Centro Médico ABC y Hospital Español. En Guadalajara: Hospital San Javier, Hospital Puerta de Hierro. En Monterrey: Christus Muguerza y Hospital San José.

6. Centros de atención y telemedicina El C5 de la Ciudad de México cuenta con servicio de telemedicina bilingüe y atención especial para personas extranjeras, además de operadores capacitados en otros idiomas.

7. Secretaría de Turismo Federal Línea directa: 800-008-9090 para atención turística y problemas relacionados con viajes.

Recomendaciones adicionales:

  • Guarda estos números en tu celular antes de salir al estadio o a las zonas de aficionados.
  • Ante cualquier incidente grave (robo, accidente, detención), contacta primero al 911 y luego a tu embajada.
  • Conserva siempre tu identificación y datos de seguro médico a la mano.

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