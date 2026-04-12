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La razón por la que Omar Campos lloró al anotar gol con Cruz Azul durante el Clásico Joven: “El futbol y sus momentos únicos”

El lateral mexicano convirtió el único tanto por parte del conjunto cementero

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Omar Campos fue el único jugador de Cruz Azul que anotó durante el Clásico Joven (REUTERS)
Omar Campos fue el único jugador de Cruz Azul que anotó durante el Clásico Joven (REUTERS)

En el Clásico Joven del Clausura 2026, el defensa de Cruz Azul, Omar Campos, se convirtió en protagonista al marcar un gol ante el Club América y romper en llanto durante su celebración. El empate a uno ante las Águilas en la jornada 14 de la Liga MX dejó una postal emotiva gracias a la reacción del jugador cementero.

El primer gol llegó por obra de Patricio Salas, quien conectó un cabezazo preciso a primer poste, luego de un centro bien colocado de Alex Zendejas. La acción adelantó a las Águilas y obligó a la Máquina a buscar el empate antes del descanso.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Cruz Azul - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - April 11, 2026 Cruz Azul's Omar Campos celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Club America v Cruz Azul - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - April 11, 2026 Cruz Azul's Omar Campos celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Omar Campos le dedica gol a su abuelo que falleció

La razón de las lágrimas de Omar Campos después de anotar en el Clásico Joven fue un tema central entre la afición celeste y los seguidores del futbol nacional. De acuerdo con Fernando Esquivel, Campos perdió a su abuelo días antes del partido y se había comprometido a dedicarle un gol. El destino lo llevó a cumplir la promesa frente a miles de aficionados y millones de televidentes en el Estadio Azteca.

“Gol emotivo de Omar Campos. Así anotó el 1-1 para Cruz Azul ante América. ¿Lo emotivo? Rompió en llanto, pues hace poco perdió a su abuelo y al fin cumplió la promesa de dedicarle un gol, aunque él lo vea desde el cielo. El futbol y sus momentos únicos".

Cabe señalar que la reacción solidaria de los compañeros fue inmediata: varios jugadores de Cruz Azul rodearon a Campos para abrazarlo y apoyarlo, mientras la afición en el estadio ovacionaba el gesto del lateral.

La razón de las lágrimas de Omar Campos después de anotar en el Clásico Joven fue un tema central entre la afición celeste y los seguidores del futbol nacional (captura de pantalla)
La razón de las lágrimas de Omar Campos después de anotar en el Clásico Joven fue un tema central entre la afición celeste y los seguidores del futbol nacional (captura de pantalla)

Qué sigue para la Máquina

El siguiente compromiso clave para Cruz Azul en la competencia internacional será la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions. El partido contra LAFC está programado para este martes 14 de abril, a las 19:00 horas, en el Estadio Cuauhtémoc. El equipo intentará remontar el marcador global de 0-3 sufrido en Estados Unidos a fin de seguir con vida en el certamen continental.

Luego del enfrentamiento ante el cuadro angelino, el calendario de los cementeros contempla tres partidos más en la fase regular de la liga: Tijuana, Querétaro y Necaxa serán sus últimos rivales antes de la etapa decisiva.

Estos encuentros definirán la posición final de Cruz Azul en la tabla y su acceso a la siguiente ronda del campeonato nacional. La seguidilla de partidos obliga al cuerpo técnico a gestionar el plantel con precisión para evitar desgaste físico y lesiones.

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