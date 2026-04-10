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Club América: estos son los porteros que buscaría fichar

La lesión de Luis Ángel Malagón obliga al Club América a buscar un nuevo portero para el Apertura 2026 y la directiva ya analiza nombres para reforzar el arco azulcrema

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El club ya buscaría un reemplazo para Malagón. REUTERS/Raquel Cunha
El club ya buscaría un reemplazo para Malagón. REUTERS/Raquel Cunha

La lesión de Luis Ángel Malagón obliga al Club América a replantear su panorama en la portería para el Apertura 2026.

André Jardine y la directiva azulcrema reconocen la urgencia de reforzar la posición, ya que la ausencia del guardameta titular se extiende por varios meses y deja al equipo sin una opción clara bajo los tres palos.

En este contexto, la directiva del América ya analiza perfiles y nombres.

Carlos Acevedo

Carlos Acevedo, actual portero de Santos Laguna y habitual en convocatorias de la Selección Mexicana, figura entre los principales candidatos.

Su experiencia en la Liga MX y su proyección internacional lo colocan como una alternativa de peso, aunque su fichaje implicaría una negociación compleja por el monto de su cláusula y la duración de su contrato.

El arquero de Santos llegaría a Coapa. Mandatory Credit: Ron Chenoy-Imagn Images
El arquero de Santos llegaría a Coapa. Mandatory Credit: Ron Chenoy-Imagn Images

Andrés Sánchez

Otra opción que cobra fuerza es Andrés Sánchez, del Atlético de San Luis. El portero potosino destaca por su regularidad y por ser una alternativa viable en términos económicos para las Águilas.

Su contrato termina este año, lo que permitiría al América negociar por una suma menor o incluso esperar para incorporarlo sin costo en el futuro inmediato, aunque la urgencia del equipo podría acelerar el proceso.

El arquero de San Luis es opción para los azulcremas. REUTERS/Eloisa Sanchez
El arquero de San Luis es opción para los azulcremas. REUTERS/Eloisa Sanchez

Malagón acelera su proceso de recuperación

Las primeras imágenes y mensajes publicados por Luis Ángel Malagón en sus redes sociales muestran su regreso a la actividad física básica tras la operación en el tendón de Aquiles.

El guardameta de Club América y la Selección Mexicana ha logrado volver a caminar después de varias semanas de reposo, lo que representa un avance relevante en su proceso de recuperación.

Tras haber sufrido la ruptura del tendón de Aquiles durante un partido de la Concachampions 2026 hace casi un mes, Luis Ángel Malagón inició el proceso de rehabilitación en las instalaciones deportivas de Coapa.

Desde el comienzo de su tratamiento, el guardameta ha ido documentando su evolución y actualmente muestra progresos notables en su recuperación.

La estimación oficial del período de recuperación para Luis Ángel Malagón, difundida por Club América, oscila entre siete y nueve meses, aunque hay antecedentes en los que la rehabilitación por una lesión de tendón de Aquiles se extiende hasta un año completo.

Como consecuencia, el arquero quedó descartado tanto para el Mundial 2026 como para el resto del Clausura 2026 y el próximo Apertura 2026 con las Águilas.

Para la Selección Mexicana,Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa se perfilan como los principales candidatos para acompañar a Raúl Rangel en la convocatoria a lo largo del proceso hacia el Mundial 2026.

Mientras tanto, en el Club América, Rodolfo Cota se mantiene como portero titular, sin embargo, es incierto si la directiva del conjunto azulcrema buscará retenerlo por más tiempo o apostar por porteros jóvenes como Acevedo o Sánchez.

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