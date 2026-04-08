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Carlos Acevedo estaría siendo pretendido por dos grandes de la Liga MX, según reportes

Los clubes estarían considerando la llegada del “Guardián de la Comarca” en la búsqueda de reforzar sus proyectos y suplir bajas importantes

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Carlos Acevedo llega a la jornada 15 como el arquero más goleado del Clausura 2026 con Santos. (Foto: Dale Zanine-USA TODAY Sports)
Carlos Acevedo llega a la jornada 15 como el arquero más goleado del Clausura 2026 con Santos. (Foto: Dale Zanine-USA TODAY Sports)

El nombre de Carlos Acevedo ha vuelto a sonar con fuerza en el mercado de fichajes. El capitán de Santos Laguna, de 29 años, atraviesa un momento de incertidumbre tras un Clausura 2026 complicado para su equipo, que marcha en el fondo de la tabla y lo tiene como el portero más goleado del torneo.

La reciente convocatoria del arquero con la Selección Mexicana y la necesidad de varios clubes por reforzarse bajo los tres palos han colocado nuevamente al arquero en la conversación.

América y Toluca habrían mostrado interés en fichar a Carlos Acevedo tras su convocatoria a la Selección Mexicana. REUTERS/Eloisa Sanchez
América y Toluca habrían mostrado interés en fichar a Carlos Acevedo tras su convocatoria a la Selección Mexicana. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este contexto, y de acuerdo con la información adelantada por 365Scores, América y Toluca habrían mostrado interés en hacerse con sus servicios. La posibilidad de un movimiento hacia estos equipos abre un abanico de escenarios para el futuro del “Guardián de la Comarca”.

América: posibilidad de cubrir a Malagón

Según los reportes, quien estaría tomando la delantera sería el Club América, que atraviesa una necesidad urgente en la portería.

  • Malagón está lesionado y su recuperación tardará meses.
  • Rodolfo Cota terminará su préstamo en verano, dejando un vacío en el arco.
  • Acevedo encajaría como portero de experiencia y liderazgo en un club que siempre llega al torneo con la obligación de pelear el título.

Para América, la llegada de Acevedo sería una posibilidad estratégica: cubriría una necesidad inmediata y aportaría jerarquía en momentos de alta presión.

América buscaría cubrir la baja de Malagón y la inminente salida de Rodolfo Cota con la posible llegada de Acevedo. (Foto: Kyle Ross-Imagn Images)
América buscaría cubrir la baja de Malagón y la inminente salida de Rodolfo Cota con la posible llegada de Acevedo. (Foto: Kyle Ross-Imagn Images)

Toluca: alternativa para consolidar el proyecto

El segundo escenario sería el de Toluca, que busca reforzar su plantilla con un guardameta.

  • Hugo González termina contrato en junio de 2026.
  • Luis Manuel García sería el titular, pero se le estaría buscando un compañero con calidad para alternar.
  • Los Diablos Rojos quieren un arquero que les dé estabilidad en el Apertura 2026.
Se buscaría la alternancia entre Luis García y Carlos Acevedo en la portería de Toluca, manteniendo la estrategia implementada con Hugo González. REUTERS/Daniel Becerril
Se buscaría la alternancia entre Luis García y Carlos Acevedo en la portería de Toluca, manteniendo la estrategia implementada con Hugo González. REUTERS/Daniel Becerril

En Toluca, Acevedo tendría la posibilidad de estabilidad y continuidad en un proyecto sólido que busca mantenerse en lo más alto de la porcentual.

El extranjero: un sueño latente

El tercer escenario es el más ambicioso: la opción de emigrar al extranjero.

  • Santos Laguna no descartaría escuchar ofertas internacionales.
  • Europa o la MLS aparecerían como opciones, aunque todavía no hay propuestas concretas.
  • Su valor de mercado se estima entre 1.7 y 2.6 millones de euros, pero podría alcanzar entre 3 y 5 millones según su rendimiento en el futuro inmediato.
El valor de mercado de Carlos Acevedo oscila entre 1.7 y 2.6 millones de euros, pero podría subir a 5 millones según su rendimiento en el futuro inmediato. (Foto: Kareem Elgazzar-USA TODAY Sports)
El valor de mercado de Carlos Acevedo oscila entre 1.7 y 2.6 millones de euros, pero podría subir a 5 millones según su rendimiento en el futuro inmediato. (Foto: Kareem Elgazzar-USA TODAY Sports)

De esta manera, para Acevedo, emigrar sería la posibilidad de cumplir el sueño de internacionalizar su carrera. A sus 29 años, aún cuenta con plenitud física y mental para dar el salto, pero dependería de que llegue una oferta convincente y que Santos esté dispuesto a dejar partir a su mayor referente.

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