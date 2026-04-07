Luis Malagón acelera su recuperación, el arquero presume que volvió a caminar tras ser operado

Malagón presumió que ya puede caminar (IG/ @angel_malagonv)

Luis Ángel Malagón ha dado un avance relevante en su proceso de recuperación tras la operación del tendón de Aquiles, al volver a caminar luego de varias semanas de reposo. El arquero del club América y la Selección Mexicana compartió en redes sociales imágenes y mensajes sobre este paso positivo en su rehabilitación.

La recuperación del portero progresa tras la ruptura del tendón de Aquiles sufrida hace casi un mes en un partido de la Concachampions 2026. Malagón inició su rehabilitación en las instalaciones deportivas de Coapa y desde entonces ha compartido su evolución.

De acuerdo con el último video que subió a redes sociales, se puede apreciar que el cancerbero puede desplazarse brevemente utilizando bota ortopédica y bastón, y continúa con ejercicios de fuerza bajo supervisión médica. El guardameta difundió videos donde se observa cómo da sus primeros pasos luego de haber permanecido en silla de ruedas.

“Después de varias semanas, por fin vuelvo a caminar”, fue el mensaje que compartió.

Con un mensaje de agradecimiento, Luis Ángel Malagón documenta su progreso. El video lo muestra caminando al arquero de la Selección Mexicana por primera vez desde su cirugía, serán largos meses de recuperación (IG/ @angel_malagonv)

Consecuencias para el América y la Selección Mexicana por la baja de Malagón

El club América informó que el período de recuperación de Malagón se estima entre siete y nueve meses, aunque en casos similares puede prolongarse hasta un año completo. Esto aparta al guardameta del Mundial 2026 y lo deja fuera del resto del Clausura 2026 y del próximo torneo Apertura 2026 con las Águilas.

Ante esta ausencia, se perfilan Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa como principales opciones para unirse a Raúl Rangel en la Selección Mexicana a lo largo del proceso mundialista. Por parte del América, la directiva incorporó a Rodolfo Cota como portero suplente durante la convalecencia de Malagón.

La baja del arquero representa un cambio importante para su club y la selección nacional, que deberán ajustar sus plantillas y estrategias para los siguientes compromisos.

Previamente, Luis Ángel Malagón presumió que reanudó los entrenamientos de fuerza, según mostró el propio jugador en imágenes difundidas en sus redes sociales.

Club América se solidarizó con Malagón (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Carrera de Luis Malagón

Monarcas Morelia

Alternó entre el primer equipo y categorías inferiores.

Debutó en Liga MX en abril de 2019 tras una lesión de Sebastián Sosa.

Se consolidó como titular en la parte final del ciclo 2019-2020.

Necaxa

Llegó en junio de 2020 tras la salida de Hugo González.

Se afianzó como titular durante la campaña 2020-2021.

Siguió en el club hasta 2022, acumulando 72 partidos como titular.

Luis Malagón presumió que retomó sus entrenamientos (IG/ @angel_malagonv)

América

Fichó en diciembre de 2022 tras la salida de Guillermo Ochoa.

Empezó como suplente, pero rápidamente se consolidó como titular.

En el torneo Apertura 2023, fue clave en la obtención del título para América, logrando su primer campeonato de liga y manteniendo la portería en cero en la final.

Ha sumado varios títulos con América: tres campeonatos de Liga MX, Campeón de Campeones, Supercopa de la Liga MX y la Campeones Cup.