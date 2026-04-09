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¿Qué necesita Cruz Azul para clasificar a las Semifinales de la Concachampions 2026?

La Máquina cayó ante LAFC 3 goles por 0 en la ida de los Cuartos de Final

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Cruz Azul recibirá a LAFC la próxima semana en la vuelta de los Cuartos de Final y tratará de remontar (REUTERS)
Cruz Azul recibirá a LAFC la próxima semana en la vuelta de los Cuartos de Final y tratará de remontar (REUTERS)

Cruz Azul enfrenta el reto de remontar una desventaja de tres goles ante LAFC para mantener vivas sus aspiraciones en la Concachampions.

El cuadro cementero buscará revertir el marcador adverso el martes 14 de abril a las 19:00 en el Estadio Cuauhtémoc, donde recibirá a la escuadra angelina en el duelo de vuelta por los cuartos de final. Si el equipo mexicano no logra contener los ataques del visitante, sus posibilidades de clasificar se verán severamente reducidas debido a la importancia del gol como visitante en esta fase de eliminación.

La expectación gira en torno a si los dirigidos por Larcamón serán capaces de conseguir la hazaña que exige la eliminatoria o si LAFC logrará sellar su boleto a las Semifinales del torneo internacional.

Apr 7, 2026; Los Angeles, CA, USA; Cruz Azul midfielder Ángel Marquez (16) and LAFC midfielder Mathieu Choiniere battle for the ball in the first half of a Concacaf Champions Cup quarterfinal at BMO Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images
Apr 7, 2026; Los Angeles, CA, USA; Cruz Azul midfielder Ángel Marquez (16) and LAFC midfielder Mathieu Choiniere battle for the ball in the first half of a Concacaf Champions Cup quarterfinal at BMO Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar a los Cuartos de Final de la Concachampions?

La definición de la eliminatoria estará marcada por el criterio del gol de visitante, vigente en la Concachampions y decisivo si hay empate en el marcador global. Estos son los escenarios posibles para Cruz Azul:

  • Una victoria 3-0 iguala el global y lleva la serie a tiempo extra.
  • Ganar por una diferencia de cuatro o más goles (por ejemplo, 4-0, 5-1, 6-2) le da el pase directo a Semifinales.
  • Si LAFC marca un gol como visitante, la tarea se complica, ya que los celestes necesitarán una diferencia aún mayor al final del partido.

Esto significa que, además de un resultado holgado, los cementeros deben evitar concederle goles a la escuadra estadounidense para mantener vivas sus posibilidades de avanzar.

Apr 7, 2026; Los Angeles, CA, USA; Cruz Azul fans wave flags in the first half of a Concacaf Champions Cup quarterfinal against LAFC at BMO Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images
Apr 7, 2026; Los Angeles, CA, USA; Cruz Azul fans wave flags in the first half of a Concacaf Champions Cup quarterfinal against LAFC at BMO Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

¿Cuándo y dónde ver ele partido entre el cuadro celeste y el equipo angelino?

El encuentro entre Cruz Azul y LAFC no tendrá cobertura por televisión abierta en territorio nacional. La única opción para los aficionados mexicanos será Fox One, señal de cable que ostenta los derechos exclusivos del torneo.

Cabe señalar que en Estados Unidos, la transmisión estará disponible a través de TUDN y la plataforma de streaming ViX Premium, ampliando las alternativas para los seguidores de la competencia fuera de México.

La Máquina enfocada en el Clásico Joven

Antes del enfrentamiento ante el conjunto de la MLS, el equipo que dirige Larcamón disputará un partido clave en la Liga MX frente a las Águilas del América en el Estadio Banorte, válido por la jornada 14 del Clausura 2026.

El duelo reunirá a Celestes y Azulcremas en una nueva edición del Clásico Joven, considerado el partido más destacado de la fecha.

Este duelo mide a dos de los clubes más populares y con mayor afición del fútbol mexicano. Cada encuentro entre Cruz Azul y América suele estar marcado por la intensidad y el deseo de imponerse tanto en lo deportivo como en el orgullo de sus seguidores.

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