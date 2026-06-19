México

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 18 de junio

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Guardar
Google icon
Consulta el precio de este día. (Infobae)
Consulta el precio de este día. (Infobae)

La mezcla mexicana de petróleo alcanzó un precio de 73,7 dólares por barril este jueves 18 de junio, de acuerdo con la información actualizada todos los días por la página web oficial de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

PUBLICIDAD

La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Producción y exportación

Cifras presentadas por la Asociación de Bancos de México (ABM) señalan que la empresa productiva del estado exportó en 2020 un promedio de 140 mil barriles diarios de crudo ligero, mientras que ese mismo año la producción por día se ubicó en un millón 705 mil barriles, lo que representa un estimado de cuatro millones de barriles más que en 2019.

Actualmente, Pemex continúa siendo el productor de crudo más relevante en el mercado nacional, al aportar durante el año 2020 el 98.8% de la producción total de crudo, mientras que la producción de empresas privadas representó apenas 1.2 % del total del país.

Lo anterior se debe en parte a la incorporación de 146.5 mil barriles diarios de producción provenientes de los campos nuevos que iniciaron su desarrollo en el primer semestre del año 2019.

Temas Relacionados

Precio del petróleo en MéxicoPrecio del petróleo en México Hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: Edson salva al Tri del primero

El Estadio Guadalajara alberga un nuevo enfrentamiento en Mundiales entre ambas selecciones, en un partido que definirá al líder del Grupo A

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: Edson salva al Tri del primero

Fanáticos ingresan a la fuerza en el FIFA Fan Fest Guadalajara: así fue el momento

Policías arribaron al lugar para reestablecer el orden en las calles del centro de Jalisco en vísperas del México vs Corea del Sur

Fanáticos ingresan a la fuerza en el FIFA Fan Fest Guadalajara: así fue el momento

Caramelo en polémica del Mundial 2026: lanzó su sombrero tras victoria de Colombia y la FIFA no se lo regresa

El fan número 1 de la Selección Mexicana perdió su sombrero de charro tras arrojarlo a los jugadores cafeteros en el estadio Ciudad de México

Caramelo en polémica del Mundial 2026: lanzó su sombrero tras victoria de Colombia y la FIFA no se lo regresa

Mundial 2026 desde Guadalajara, EN VIVO: entre portazos y trifulcas, fanáticos ya observan el juego del Tri

En cuestión de minutos, el equipo de Javier Aguirre saltará a la cancha del Estadio Guadalajara para enfrentarse a Corea

Mundial 2026 desde Guadalajara, EN VIVO: entre portazos y trifulcas, fanáticos ya observan el juego del Tri

Sheinbaum alienta a la selección de México en su duelo ante Corea del Sur

La Selección Mexicana disputa su segundo partido en el Estadio Akron

Sheinbaum alienta a la selección de México en su duelo ante Corea del Sur
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro

Procesan a “El Vani”, de La Familia Michoacana, por el secuestro de 12 personas: quedará preso en El Altiplano

Niegan amparo contra extradición a “El Jardinero”, líder del CJNG capturado en Nayarit

Refutan a Sheinbaum: abogados de los Farías Laguna afirman que todavía no tienen toda la carpeta del caso de huachicol fiscal

Localizan cadáver al interior de un vehículo en Guadalajara previo al partido México vs Corea del Sur

ENTRETENIMIENTO

Habrá funciones gratuitas de lucha libre por Día del Padre: dónde y a qué hora serán

Habrá funciones gratuitas de lucha libre por Día del Padre: dónde y a qué hora serán

Estos son los conciertos gratis que tendrá la Alcaldía Tlalpan por el Día del Padre

Quién es la ex de Manuel Garcia-Rulfo, el supuesto nuevo amor de Shakira

Marcha LGBT 2026 en CDMX: María Daniela y su Sonido Lasser y otros artistas confirmados para Bellas Artes

¿Indirecta para Peso Pluma? Kenia Os habla de la fidelidad en sus relaciones

DEPORTES

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: Edson salva al Tri del primero

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: Edson salva al Tri del primero

Fanáticos ingresan a la fuerza en el FIFA Fan Fest Guadalajara: así fue el momento

Caramelo en polémica del Mundial 2026: lanzó su sombrero tras victoria de Colombia y la FIFA no se lo regresa

Mundial 2026 desde Guadalajara, EN VIVO: entre portazos y trifulcas, fanáticos ya observan el juego del Tri

Estas son las mejoras que Checo Pérez y Cadillac llevarán al GP de Austria 2026